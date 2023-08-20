Власти СССР раздавили танками в Праге собственное будущее

55 лет назад войска пяти стран ОВД вторглись в Чехословакию. Описание тех событий в новых учебниках истории России говорит о том, что в Москве не выучили уроки Пражской весны, считает Александр Фридман.

Советские танки в Праге, 21 августа 1968 года Фото: picture-alliance/dpa/CTK/L. Hajsky

События в ЧССР 55 лет назад - подавление Пражской весны - вызвали большой резонанс в мире и оказали серьезное влияние на дальнейшее развитие Советского Союза. Они нашли свое отражение и в новых российских школьных учебниках для 11 класса по всеобщей истории и истории России, отражающих официальный взгляд на послевоенный период.

В качестве авторов пособий выступил известный своими консервативными и антизападными взглядами помощник президента России Владимир Мединский, а компанию ему составили научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян ("Всеобщая история") и ректор МГИМО Анатолий Торкунов ("История России").

Пражская весна сквозь призму пропагандистского нарратива

Авторы рассматривают историю Пражской весны прежде всего сквозь призму пропагандистского нарратива о "цветных революциях" начала 21 века - инспирированных Вашингтоном и направленных против Москвы. Подчеркивается, что демократические реформы в ЧССР привели к глубокому "внутреннему кризису", а Запад способствовал его углублению или по крайней мере стремился извлечь из него пользу, намереваясь ослабить влияние СССР. Школьников тем самым приводят к мысли, что ввод войск (авторы намеренно избегают термина "вторжение") стал выходом из положения, а Москва пошла на этот шаг лишь после "обращения членов компартии Чехословакии".

Александр Фридман Фото: Privat

Авторы не скрывают, что ввод войск сопровождался "акциями гражданского неповиновения", и даже имели место нападения на советских военных, но при этом подчеркивают, что "советские войска на провокации не поддавались и не открывали ответный огонь". Вторжение войск пяти стран-участниц Организации Варшавского договора (ОВД) в Чехословакию таким образом хотя прямым текстом и не одобряется, но Мединский, Торкунов и Чубарьян подводят читателя именно к такой оценке событий 1968 года, настаивая на том, что непростое решение Кремля были реализовано максимально корректным образом.

Какие факты скрывают авторы новых учебников? Как менялось отношение нынешнего российского руководства к Пражской весне? И какой урок из тех событий так и не выучили в Кремле?

Что произошло в 1968 году в Чехословакии?

Пражская весна началась в январе 1968 года, когда в ЧССР сменилось партийное руководство. С приходом к власти Александра Дубчека в стране началась эпоха масштабных экономических и политических реформ. На свободу вышли политзаключенные, жертвы сталинизма были реабилитированы. Власти взяли курс на постепенную ликвидацию партийной диктатуры, а свобода передвижения (в том числе и поездки за границу), свобода слова, собраний и прессы стали в ЧССР реальностью.

В печати обсуждались злободневные проблемы и исторические темы - в том числе и депортация немецкого населения из Чехословакии в конце и после Второй мировой войны. Выдвигались проекты обновления федеративного устройства страны. В экономической области была разрешена приватизация малых и средних предприятий, на повестке дня стояла и окончательная ликвидация командно-административной системы.

Для Кремля такие преобразования стали неприятным сюрпризом. Особенно испугали советское руководство общественно-политические изменения, воспринятые как прямая угроза существованию социалистических диктатур.

Что скрывают российские учебники?

Описание Пражской весны в российских учебниках - характерный пример манипуляций, искажений и инструментализации истории. Масштабы протестов в ЧССР преуменьшаются, волна возмущения на Западе характеризуется как "мощный всплеск антисоветской пропаганды", а акции солидарности в самом Советском Союзе и вовсе выносятся за скобки.

В учебнике по истории России тема жертв обходится стороной, а авторы учебника "Всеобщая история" цинично заявляют, что "события протекали практически бескровно". Хотя с чехословацкой стороны, по подсчетам историков, погибло 108 гражданских лиц, около 500 человек получили ранения. А советская армия потеряла около 100 человек, еще почти 90 человек вернулись из Чехословакии с ранениями и травмами.

Осуществляемая Москвой после ввода войск в ЧССР "доктрина Брежнева", согласно которой СССР оставлял за собой право на вмешательство во внутренние дела социалистических стран в случае "угрозы делу социализма", преподносится Мединским и Чубарьяном как вынужденная мера, направленная на сохранение баланса сил между НАТО и Организацией Варшавского договора.

Под гусеницами советских танков в Праге погибло будущее СССР

Непосредственный начальник Мединского Владимир Путин часто и с большим интересом высказывается на исторические темы. При этом его оценки тех или иных исторических событий становятся "единственно правильной" точкой зрения и в итоге попадают в российские учебники историки.

Пражская весна не входит в число излюбленных тем российского президента, но и о ней он успел в свое время высказаться. В марте 2006 года, когда динамика отношений между Россией и Западом оставалось еще довольно позитивной, он признал моральную ответственность России за вторжение в Чехословакию в 1968 году. В дальнейшем Путин обходил эту тему стороной, а российская пропаганда постепенно перешла к нейтральным и даже позитивным оценкам ввода войск в ЧССР.

Вторжение войск стран-членов ОВД имело фатальные последствия для Чехословакии. На реформах 1968 года был поставлен крест, по стране прокатилась волна репрессий, сотни тысяч граждан покинули страну. Среди них был и глава Союза писателей Эдуард Гольдштюкер - один из идеологов Пражской весны. В марте 1971 года Гольдштюкер отметил в интервью журналу Der Spiegel: "Когда московское руководство и его союзники раздавили танками чехословацкий эксперимент, они раздавили собственное будущее". Слова Гольдштюкера оказались пророческими. СССР смог уничтожить Пражскую весну и тем самым отсрочить на 20 лет демократизацию ЧССР.

Избранный Брежневым путь консервации социалистической диктатуры обернулся, однако, в итоге крахом Советского Союза. Кремлевские конспирологи, видевшие в демократических реформах прежде всего "руку Запада", в итоге потерпели сокрушительное историческое поражение. Но это поражение отнюдь не стало уроком для их наследников, вновь пытающихся повернуть вспять ход истории - теперь в Украине.

Автор: Александр Фридман, историк, преподает новейшую историю и историю стран Восточной Европы в университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе и Саарском университете.

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