Правопопулистскую АдГ поддерживают 24 процента жителей востока ФРГ

Правопопулистская политическая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) пользуется наибольшей поддержкой у жителей восточных земель ФРГ. Об этом свидетельствуют итоги нового опроса Sonntagstrend, проведенного социологическим институтом Emnid. Они опубликованы в еженедельнике Bild am Sonntag в воскресенье, 11 августа.

Согласно результатам исследования, за последнюю неделю рейтинг правых популистов на востоке Германии вырос на один процентный пункт - до 24 процентов. Показатель правящего в ФРГ вместе с социал-демократами Христианско-демократического союза (ХДС) в этих землях остался неизменным - 22 процента, а Левой партии - вырос на два процентных пункта до 16 процентов.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) занимает четвертую позицию с 12 процентами, это на один процентный пункт выше, чем неделей ранее. На пятом месте в восточных землях - "зеленые", их рейтинг снизился на четыре процентных пункта до 11 процентов. Свободная демократическая партия (СвДП) занимает последнее место с 7 процентами.

На западе ФРГ лидируют консерваторы

В западных землях лидером является консервативный блок ХДС/ХСС (27 процентов голосов). В тройку лидеров на западе также вошли "зеленые" (24 процента) и СДПГ (14 процентов). За ними следуют АдГ (12 процентов), СвДП (9 процентов) и Левая партия (8 процентов).

В общегерманском рейтинге АдГ по-прежнему набирает 14 процентов. Правых популистов догнали социал-демократы, увеличившие свой показатель на один процентный пункт также до 14 процентов. Самой популярной политической силой остается ХДС/ХСС (26 процентов). "Зеленые" потеряли один процентный пункт и с 22 процентами занимают второе место. СвДП и Левая партия получили по 9 процентов.

Опрос был проведен с 1 по 7 августа среди 2388 человек.

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