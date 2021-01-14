Международная правозащитная организация Human Rights Watch документирует нарушение прав человека по всему миру.

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) - международная неправительственная структура, зарегистрированная в США. Центральный офис HRW находится в Нью-Йорке. Организация была создана в 1978 году под названием Helsinki Watch. Ее первоначальными задачами были содействие контроля за соблюдением Советским Союзом Хельсинкских соглашений и поддержка правозащитного джвижения в СССР. Сегодня HRW документирует нарушение прав человека по всему миру с целью привлечения виновных к ответственности. HRW занимается темами миграции и беженцев, прав женщин, детей и инвалидов, свободы слова, ограничения влияния корпораций и другими проблемами.