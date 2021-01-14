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Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW)

Международная правозащитная организация Human Rights Watch документирует нарушение прав человека по всему миру.

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) - международная неправительственная структура, зарегистрированная в США. Центральный офис HRW находится в Нью-Йорке. Организация была создана в 1978 году под названием Helsinki Watch. Ее первоначальными задачами были содействие контроля за соблюдением Советским Союзом Хельсинкских соглашений и поддержка правозащитного джвижения в СССР. Сегодня HRW документирует нарушение прав человека по всему миру с целью привлечения виновных к ответственности. HRW занимается темами миграции и беженцев, прав женщин, детей и инвалидов, свободы слова, ограничения влияния корпораций и другими проблемами.

MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 4, 2020: Police officers detain participants in a rally held by nationalists near Tsvetnoi Bulvar Station of the Moscow Underground. The nationalists planned to march from Tsvetnoi Bulvar Station to the public reception office of the Russian Federal Penitentiary Service demanding a probe into the death of Russian activist Maxim Martsinkevich at a Chelyabinsk detention facility. Sergei Bobylev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0ED1DF

Human Rights Watch: Россия из-за COVID-19 ограничивает права человека 14.01.2021

Пандемия коронавируса стала для властей РФ поводом для ограничений прав человека. Под предлогом борьбы с пандемией в России запретили одиночные пикеты, говорится в ежегодном "Всемирном докладе - 2021" HRW.

08.11.2020, Belarus, Minsk: 6379797 08.11.2020 Riot polite officers detain a protester during an unauthorized opposition rally, in Minsk, Belarus. Viktor Tolochko / Sputnik Foto: Viktor Tolochko/Sputnik/dpa |

Human Rights Watch обвинила власти Беларуси в беспрецедентных репрессиях 14.01.2021

На протесты после выборов 9 августа власти ответили массовыми произвольными задержаниями и пытками. Только к середине ноября число задержанных достигло 25 тысяч, говорится в ежегодном "Всемирном докладе - 2021" HRW.

ARCHIV 2014 ***** A man puts a logo of US-based rights group Human Rights Watch on the wall as he prepares the room before their press conference to release their annual World report on January 21, 2014 in Berlin. The United States is setting a dangerous example for the world with its sweeping surveillance programmes run by National Security Agency NSA, giving governments an excuse for mass censorship of online communications, Human Rights Watch says in its 2014 report. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

Human Rights Watch критикует приговор по делу "Сети" 12.02.2020

Правозащитники призвали отменить приговоры по делу "Сети". Борьба с терроризмом не должна быть предлогом для преследования инакомыслящих, заявила HRW.
July 27, 2019*** Law enforcement officers clash with protesters during a rally calling for opposition candidates to be registered for elections to Moscow City Duma, the capital's regional parliament, in Moscow, Russia July 27, 2019. REUTERS/Maxim Shemetov

HRW сообщает о негативной динамике с правами человека в России 14.01.2020

Human Rights Watch опубликовала доклад о ситуации с правами человека в мире. В России "сохраняется негативная динамика", а в Китае власти развернули "самое мощное за десятилетия наступление на права человека".
ARCHIV - 01.11.2018, Südkorea, Seoul: Kenneth Roth, Chef von Human Rights Watch, spricht auf einer Pressekonferenz. Hongkong hat dem Chef der internationalen Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch erstmals die Einreise verweigert. Foto: Lee Jin-Man/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Китай запретил въезд в Гонконг исполнительному директору Human Rights Watch 13.01.2020

Правозащитник Кеннет Рот собирался представить в Гонконге ежегодный доклад HRW, но ему отказали во въезде. МИД Китая заявил о "суверенном праве" Пекина разрешать или запрещать въезд в страну.
Human Rights Watch's Israel and Palestine director Omar Shakir, a US citizen, sits at his office in the West Bank city of Ramallah on May 9, 2018. - Israel has given the Human Rights Watch director two weeks to leave the country, accusing him of promoting a boycott, in a move the rights group said sought to muzzle criticism. (Photo by ABBAS MOMANI / AFP) (Photo credit should read ABBAS MOMANI/AFP/Getty Images)

Израиль высылает правозащитника Human Rights Watch 25.11.2019

Глава отделения международной правозащитной организации HRW по Израилю и палестинским территориям Омар Шакир, вероятно, продолжит свою работу из столицы Иордании.
Omar Shakir, Israel and Palestine Director of the New York-based Human Rights Watch, poses with a copy of a report released Tuesday following a two year investigation, in the West Bank city of Ramallah, Tuesday, Oct. 23, 2018. In the report HRW accused Palestinian authorities in the West Bank and Gaza Strip of crushing dissent through routine torture, arbitrary arrest and other tactics. (AP Photo/Nasser Nasser) |

Верховный суд Израиля подтвердил высылку правозащитника из HRW 05.11.2019

Руководителя отделения HRW высылают из Израиля за то, что он якобы призывал к бойкоту страны. Омар Шакир отрицает обвинения.
Tanya Lokshina, eine russische Menschenrechtsaktivistin bei Human Rights Watch in Moskau

Татьяна Локшина опасается превращения СПЧ в бутафорский орган 22.10.2019

Смена состава СПЧ при президенте РФ может привести к тому, что он станет сугубо номинальной организацией. Такое мнение высказала в интервью DW замдиректора HRW Татьяна Локшина.
A serviceman of the Russian National Guard beats a protester during a rally against planned increases to the nationwide pension age in Moscow, Russia September 9, 2018. REUTERS/Sergei Karpukhin.

HRW критикует Россию за усиление давления на оппозицию 17.01.2019

В годовом отчете международной организации Human Rights Watch упоминаются пытки в колониях, преследования геев в Чечне и другие нарушения прав человека в России.
ARCHIV 2014 ***** A man puts a logo of US-based rights group Human Rights Watch on the wall as he prepares the room before their press conference to release their annual World report on January 21, 2014 in Berlin. The United States is setting a dangerous example for the world with its sweeping surveillance programmes run by National Security Agency NSA, giving governments an excuse for mass censorship of online communications, Human Rights Watch says in its 2014 report. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

HRW сообщила о растущем сопротивлении автократам и правым популистам 17.01.2019

Наиболее важной новостью за 2018 год является усилившееся во многих странах сопротивление тем, кто подавляет устои демократии, говорится в новом отчете Human Rights Watch.
KASHGAR, CHINA - JULY 28: A Uyghur man tries on a new traditional hat as he buys new clothes before the Eid holiday on July 28, 2014 in old Kashgar, Xinjiang Province, China. Nearly 100 people have been killed in unrest in the restive Xinjiang Province in the last week in what authorities say is terrorism but advocacy groups claim is a result of a government crackdown to silence opposition to its policies. China's Muslim Uyghur ethnic group faces cultural and religious restrictions by the Chinese government. Beijing says it is investing heavily in the Xinjiang region but Uyghurs are increasingly dissatisfied with the influx of Han Chinese and uneven economic development. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

HRW требует наказать Китай санкциями за обращение с уйгурами 10.09.2018

До миллиона уйгуров принудительно содержатся в лагерях, где их заставляют учиться китайскому образу жизни, заявили правозащитники. Китай называет это "ресоциализацией мелких преступников".
ARCHIV - Europafahnen wehen am 04.12.2014 vor dem Gebäude der Europäischen Kommission in Brüssel. Die EU-Kommission geht rechtlich gegen die auch in Deutschland umstrittene Pkw-Maut vor. Dies berichtet die «Welt». Foto: Inga Kjer/dpa (zu dpa EU-Kommission geht rechtlich gegen deutsche Pkw-Maut vor vom 30.05.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

ЕС призвал Израиль расследовать инциденты с правозащитниками 22.05.2018

В Брюсселе призвали власти Израиля расследовать события, в ходе которых правозащитник получил тяжелую травму, а также выдать новую визу главе регионального отделения HRW.
©Tatif/Wostok Press/Maxppp Hongrie , Hegyeshalom 03/10/2015 Des milliers de migrants arrivent au point de passage de Hegyeshalom a la frontiere entre la Hongrie et l Autriche ou l armee et la police autrichienne prennent en charge les refugies pour les acheminer dans des centres d herbergements 2015/10/08. EU to step up deportations of economic migrants. *** Local Caption *** |

Human Rights Watch: Борьба за права человека увенчалась успехом 19.01.2018

Директор немецкого отделения HRW Венцель Михальски рассказал DW об основных выводах ежегодного доклада правозащитников, посвященного ситуации с правами человека в мире.
Policemen detain young men while patrolling streets in the case of an anti-government protest, which was not sanctioned by the authorities, in Moscow, Russia, April 2, 2017. REUTERS/Maxim Shemetov

HRW: Ситуация с правами человека в РФ самая тяжелая за весь третий срок Путина 18.01.2018

Human Rights Watch выпустила доклад о нарушениях прав человека в мире в 2017 году. В нем сказано, что репрессивная политика властей РФ особенно усилилась в преддверии выборов президента.
DW Interview mit Wenzel Michalski, Direktor Human Rights Watch Deutschland

HRW в Германии: Становится все опаснее публично демонстрировать, что ты еврей 17.11.2017

Глава HRW в Германии в интервью DW заявил, что в последние годы в стране значительно вырос уровень антисемитизма, и рассказал о своем сыне, ставшем жертвой насилия в одной из берлинских школ.
+++ Bildergalerie Bangladesch Rohingya Flüchtlingslager +++ 17.09.2017+++ Rohingya refugees shelter from the rain in a camp in Cox's Bazar, Bangladesh, September 17, 2017. REUTERS/Cathal McNaughton

Правозащитники HRW требуют введения санкций против Мьянмы 18.09.2017

Требования ООН прекратить вооруженный конфликт в штате Ракхайн все еще остаются без внимания. Human Rights Watch призывает Совбез к решительным действиям.
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