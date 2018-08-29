Правильно ли поступает Россия, скупая дешевеющее золото?

На первый взгляд действия Банка России, скупающего золото, выглядят как продуманные антициклические вложения прагматичного инвестора, который не поддается массовым настроениями и хладнокровно скупает на бирже по выгодной цене товар, который другие активно продают.

Нынешним летом золото сильно подешевело: если в апреле на годовом максимуме тройская унция стоила 1365 долларов, то к середине августа ее курс упал почти до 1170 долларов. В этой ситуации Центральный банк Российской Федерации приобрел в июле более 26 тонн благородного металла, что стало крупнейшим объемом закупок с ноября 2017 года.

Насколько потеряли в цене приобретения последних лет?

"Спрос на золото давно уже не был таким низким, как сейчас", - пишет в своей статье от 25 августа немецкая газета Die Welt. Уточним: в 1-м полугодии 2018 года спрос на золото был самым низким с 2009 года. "Похоже, лишь один никак не может им насытиться: президент России все больше увеличивает резервы своей страны", - продолжает немецкая газета в статье, вызвавшей в последние дни большой резонанс в российских СМИ.

Центральный банк России по указанию президента вот уже более десяти лет усиленно скупает золото

Действительно, при более внимательном рассмотрении оказывается, что ЦБ РФ руководствуется не рыночными соображениями, а стратегической установкой из Кремля, что массированная скупка золота осуществляется не первый месяц и даже не первый год, и что приобретаемый инвестиционный актив при этом все больше теряет в цене. И речь тут идет не только и даже не столько о тех убытках, которые набежали с весны нынешнего или осени прошлого года, - они составляют "всего" порядка 5-10 процентов (хотя при многомиллиардных объемах это сотни миллионов долларов).

Куда весомей другие убытки, указывает автор статьи. "За минувшее десятилетие Кремль систематически увеличивал золотое богатство. С 2008 года запасы благородного металла выросли вчетверо с 457 тонн до 1944 тонн", - отмечает Die Welt. Таким образом, широкомасштабные покупки совершались и в 2011 году, когда цена золота достигла исторического максимума, превысив 1900 долларов, и в 2012-м, когда котировки на пике приближались к 1800 долларам.

Прошлая статья Die Welt вызвала неоднозначную реакцию экспертов

При нынешней цене тройской унции, составляющей около 1210 долларов, это означает, что те части золотого запаса России, которые приобретались шесть-семь лет назад, подешевели, в зависимости от времени и цены покупки, на 20-25, а то и 30-35 процентов. Именно на такие убытки газета Die Welt обратила внимание еще три года назад в статье "Фатальная жажда золота Владимира Путина", опубликованной 25 июля 2015 года (золото стоило в тот момент меньше 1100 долларов).

Для экстренной поддержки рубля запасы золота непригодны

Статья начиналась со слов "За идеологию приходится платить", а ее основной тезис состоял в том, что российский президент, увлекшись борьбой против Запада и доминирующей роли доллара в мире, совершил стратегический просчет, сделав ставку на существенное увеличение доли золота в золотовалютных резервах Российской Федерации, тогда как цена благородного металла имеет тенденцию к снижению. В результате, как отмечает автор, "российские богатства все больше тают".

Немецкие эксперты дали тогда неоднозначную оценку выводам газеты. В опубликованой тогда на сайте DW статье "Золотые запасы России: о стратегической ошибке пока говорить рано" опрошенные специалисты упрекали журналистов Die Welt, в частности, в том, что те рассматривали слишком короткий временной отрезок с падающими котировками и не учли тех периодов, когда покупки золота себя оправдывали.

"Путин не рассчитывает на нормализацию отношений с Западом"

В то же время собеседники DW признавали, что золото - весьма волатильный, а потому спекулятивный актив, что представление об этом драгметалле как о "тихой гавани" явно дало трещину и что он может придать определенную стабильность национальным резервам, но в случае чего не годится для экстренной поддержки национальной валюты, в данном случае - рубля.

Хольгер Цшепиц

Одним из авторов публикации трехлетней давности в Die Welt был ответственный редактор экономического отдела газеты Хольгер Цшепиц (Holger Zschäpitz). Он же написал и нынешнюю статью, появившуюся на сайте издания 25 августа под заголовком "У Путина имеется стратегический план: Что кроется за золотой лихорадкой в России". Таким образом, свою задачу журналист видел в том, чтобы объяснить читателям, с какой целью РФ скупает сейчас золото.

"Владимир Путин, судя по всему, не рассчитывает на то, что отношения с Западом скоро вновь нормализуются", - пишет Хольгер Цшепиц. Только так, продолжает он, можно объяснить свежие данные о скупке золота российским Центробанком. Журналист цитирует нескольких американских экспертов, которые указывают, что золото является оптимальным средством обезопасить Россию от финансовых санкций США и запретов вести международные расчеты в долларах.

Россия зависит от золота, а золото - от доллара

Поскольку американский президент Дональд Трамп, говорится в статье, использует доллар как оружие против других стран, "те государства, которые при помощи долларового диктата пытаются отрезать от мировой финансовой системы, будут искать альтернативы". Один из собеседников Die Welt не исключает, что Иран, Россия и Турция создадут своего рода "золотой блок" для защиты своей независимости.

Таким образом, форсирование наращивание золотых запасов России связано исключительно с геополитикой, а не с экономикой. "Ради своего стратегического плана Путин даже готов терпеть экономические убытки", - отмечает Хольгер Цшепиц. Журналист указывает на сложившуюся диспропорцию: хотя на РФ приходятся лишь 2 процента мирового ВВП, она держит уже 17 процентов глобальных резервов золота.

Анализ проблем, которые порождает подобная зафиксированность на золоте, в задачи новой статьи Die Welt, очевидно, не входил. Однако газета подробно написала об этих проблемах три года назад, утверждая, что Кремль, по сути дела, "оказался в ловушке золотых запасов": "Многие миллиарды закованы теперь в благородном металле, и их нельзя уже просто так мобилизовать для краткосрочного оказания помощи".

Иначе говоря: стоит только России начать продавать золотые слитки, чтобы превратить их в живые деньги, - и мировые цены на золото упадут, что приведет в целом к удешевлению российских национальных резервов. Что же касается стратегического плана Путина снизить зависимость РФ от валюты США, то ставка на драгметалл, с одной стороны, формально достижению этой цели способствует.

Но, с другой стороны, косвенно такую зависимость фактически увеличивает. Ведь котировки золота и курс доллара очень тесно взаимосвязаны. Но это уже тема другой статьи.

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