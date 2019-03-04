Почти три четверти немцев считают отношения с США плохими

Американцы и немцы радикально расходятся в оценке отношений между их странами, однако имеют сходные позиции по многим международным вопросам, в том числе о целесообразности поддержки НАТО. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник, 4 марта, результаты опроса, проведенного социологическими институтами Pew Research Center (США) и Фонда Кёрбера (ФРГ).

Согласно этим данным, число немцев, негативно оценивающих отношения между ФРГ и США, в минувшем году достигло 73 процентов. Это на 16 процентов больше, чем в 2017 году - в первый год правления президента США Дональда Трампа. В то же время число американцев, позитивно оценивающих отношения с ФРГ, даже увеличилось в годовом исчислении на 2 процента, достигнув 70 процентов.

Более 70 процентов немцев - за независимый от США курс

Почти три четверти немцев (72 процента) полагают, что их страна должна следовать курсом, независимым от США. В то же время 65 процентов американцев уверены, что отношения между США и ФРГ должны оставаться столь же тесными, как до сих пор.

Примечательно, что на фоне сильных разногласий в оценке двусторонних отношений немцы и американцы по-прежнему придерживаются аналогичных мнений по многим международным вопросам.

Сходство во взглядах по международным вопросам

Так, почти две трети респондентов и в США, и в ФРГ позитивно оценивают роль НАТО. Заметно (на 11 процентов) выросло и число немцев, полагающих, что Германия должна увеличить расходы на оборону. Такого мнения теперь придерживаются 43 процента респондентов. В США число тех, кто полагает, что европейцы должны больше тратить на оборону, выросло до 39 процентов.

Главными угрозами большинство немцев и американцев считают кибератаки, террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ) и изменение климата.

Отношение к России

И в США, и в Германии сохраняется, в целом, негативное отношение к России. Положительно к России относятся 35 процентов немцев и 21 процент американцев. Это, однако, значительный прирост по сравнению с 2017 годом, когда к России на фоне аннексии Крыма позитивно относились лишь по 19 процентов немцев и американцев.

Показательно также, что к США положительно относятся 30 процентов немцев, а к Китаю - 38 процентов немцев и 39 процентов американцев. При этом главную угрозу безопасности своей страны в КНР видят 48 процентов американцев и 33 процента немцев.

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