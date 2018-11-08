 Почему 9 ноября - особый день в истории Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.11.2018

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Культура и стиль жизни

Почему 9 ноября - особый день в истории Германии

В 1918 году кайзер Вильгельм II отрекся от престола, спустя 20 лет нацисты организовали еврейские погромы в "хрустальную ночь", а в 1989 году пала Берлинская стена.

Разрушенная синагога в Хемнице после хрустальной ночи

Разрушенная синагога в Хемнице после "хрустальной ночи"

Все произошло неожиданно. Вечером 9 ноября 1989 года на очередной пресс-конференции член политбюро ЦК СЕПГ Гюнтер Шабовски (Günter Schabowski) рассказывал журналистам о работе Центрального комитета СЕПГ. Пресс-конференция вяло приближалась к концу, когда итальянский журналист Риккардо Эрман задал вопрос о новых правилах, в соответствии с которыми граждане ГДР имеют право совершать поездки в капиталистические страны сроком до 30 дней.

Шабовски полистал свои бумаги и зачитал решение политбюро о том, что отныне гражданам ГДР разрешается подавать заявления на совершение частных поездок за границу без уважительных причин. На вопрос о том, с какого числа это действует, Шабовски, замешкавшись, ответил: "Насколько мне известно, с настоящего момента". Так член политбюро, сам того не подозревая, открыл границы ГДР.

Берлин, 9 ноября 1989 года

Берлин, 9 ноября 1989 года

Жители Восточного Берлина моментально воспользовались возможностью побывать на Западе. Тысячи людей в тот же вечер устремились к контрольно-пропускным пунктам на границе с Западным Берлином. Пограничники ГДР были не готовы к столь быстрому развитию событий. Власти оказались в полном замешательстве и вскоре дали указание открыть шлагбаумы.

Черный день в истории

День 9 ноября 1938 года стал одним из самых черных в истории Германии. Национал-социалисты устроили в этот день еврейские погромы, вылившиеся через несколько лет в систематическое и массовое уничтожение евреев.

Контекст

В 2018 году исполняется сто лет со времени окончания Первой мировой войны. Для Германии это обернулось революцией, которая была похожа на большевистскую, но закончилась совсем иначе.

В этот день дважды была провозглашена первая немецкая республика - сначала социал-демократом Филиппом Шейдеманом, а затем Карлом Либкнехтом из "Союза Спартака".

Для истории 20 лет - сродни мгновению. Об этом стоило бы вспомнить всем, кто воспринимает 20-летие воссоединения Германии как повод напомнить о неудачах и умалить достигнутое, считает Марк Кох. (02.10.2010)

Части Берлинской стены стоят в напоминание о прошлом в Берлине и в 140 других местах во всем мире. Но что же они делают среди гор мусора? DW сделала сенсационную находку. (04.08.2016)

По замыслу нациcтов, "третий рейх" должен был стать тысячелетним. К счастью, он продержался всего 12 лет. А первым днем правления гитлеровского режима стало 30 января 1933 года. (29.01.2013)

20 июля 1944 года в ставке Гитлера "Волчье логово" в Восточной Пруссии раздался взрыв. "Фюрер" пережил покушение лишь чудом. Заговор не удался, сотни его участников были казнены. (20.07.2016)

Поводом к началу погромов послужило убийство 17-летним еврейским беженцем из Польши Гершелем Гриншпаном секретаря германского посольства в Париже Эрнста фом Рата (Ernst vom Rath), но лишь поводом. Преследования евреев начались гораздо раньше, сразу после прихода к власти национал-социалистов. Уже в 1933-35 годах были приняты дискриминационные расовые законы, введены многочисленные ограничения.

За одну ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии было сожжено около 200 синагог, разрушены многочисленные еврейские кладбища, тысячи еврейских магазинов и домов. 30 тысяч евреев были арестованы, 91 человек - убит. Кроме того, евреев обложили коллективным штрафом в размере 1,1 миллиарда рейхсмарок.

Две республики в один день

За 20 лет до этого, 9 ноября 1918 года, в Германии произошло крушение монархии. Кайзер Вильгельм II отрекся от трона. Рейхсканцлер Макс фон Баден (Max von Baden) ушел в отставку и поручил социал-демократу Фридриху Эберту (Friedrich Ebert) формирование нового правительства. 9 ноября Германия была официально провозглашена демократической республикой.

А за несколько часов до этого, стараясь опередить события, коммунист Карл Либкнехт (Karl Liebknecht) - правда, не от имени народа, а от имени революционного пролетариата - провозгласил Германию республикой социалистической. Социализм страна не приняла, но установление демократической республики оказало огромное влияние на все ее развитие.

Фридрих Эберт приветствует солдат, вернувшихся с фронта домой. Берлин, 1918 год

Фридрих Эберт приветствует солдат, вернувшихся с фронта домой. Берлин, 1918 год

Позже нацисты назвали социал-демократов "ноябрьскими предателями" за то, что те, заключив соглашение о перемирии на фронтах Первой мировой войны, якобы нанесли "удар в спину" германской армии.

Кстати говоря, в тот же самый день, 9 ноября, через пять лет после отречения Вильгельма II, в Мюнхене был подавлен так называемый "пивной" путч, организованный Гитлером. Как его сторонники "отметили" этот день в 1938 году, мы уже знаем...

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    Автор: Фредерике Мюллер, Ирина Шпаковская


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