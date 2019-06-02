Почему туристы со всего мира потянулись в немецкий Наумбург (фото)

Наумбург • 20 процентов за один год - на столько увеличилось число туристов, посетивших Наумбургский собор за первый год после присвоения этому архитектурному памятнику статуса объекта Всемирного культурного наследия. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил фонд Vereinigte Domstifter, отвечающий за содержание этого и ряда других древних храмов в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт. В частности, в Наумбурге отмечают увеличение числа гостей из-за рубежа, целенаправленно посещающих памятники ЮНЕСКО. До присвоения этого статуса собор ежегодно осматривало около 100 тысяч человек.

Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла был заложен в немецком городе Наумбурге в 1029 году. Он сочетает в себе элементы романского и готического стилей. Подробности - в нашей фотогалерее ниже.

Отметим также, что в восточногерманской земле Саксония-Анхальт этот статус присвоен также еще четырем объектам - Кведлинбургу, Памятным местам Мартина Лютера, Парковому королевству Дессау-Вёрлиц, а также Памятникам Баухауса в Дессау. В Германии сейчас находится в общей сложности 44 таких объекта из более чем тысячи по всему миру.

В 2019 году на включение в список от Германии претендуют Историческая система водоснабжения Аугсбурга, заложенная еще древними римлянами и расширенная в Средние века, а также по совместной заявке Германии и Чехии - Горный регион Рудные горы / Крушне-Гори. Заявки будут рассматриваться на сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку (30.06-11.07).

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Наумбургский собор

Наумбургский собор Повторная заявка Наумбургский собор в федеральной земле Саксония-Анхальт был главным объектом в повторной заявке Германии на включение средневековых памятников в долинах рек Заале и Унструт в список Всемирного наследия. В 2017 году ее отклонили, предложив доработать концепцию, что и было (успешно) сделано. В начале июля 2018 года заявку удовлетворили.

Наумбургский собор Романика и готика Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла был заложен в 1029 году. Он сочетает в себе элементы романского и готического стилей, так как расширение храма пришлось уже на XIII век.

Наумбургский собор Западные хоры Выдающимся произведением готического сакрального искусства считаются западные хоры этого храма. Фигуры, созданные неизвестным наумбургским мастером в XIII веке, поражают своими естественностью и выразительностью. Они изображают двенадцать представителей высших сословий, делавших щедрые пожертвования на этот храм. Среди них - маркграфиня Ута.

Наумбургский собор Ута Наумбургская Когда писателя Умберто Эко однажды спросили, с кем тот хотел бы провести ужин, он назвал именно это имя. Ута Наумбургская (1000-1046) прославилась своими обаянием и неприступностью, а ее скульптурное изображение в соборе считается одним из самых ярких женских образов средневекового искусства. При этом Уолт Дисней взял этот образ за основу для персонажа королевы-мачехи в "Белоснежке".

Наумбургский собор Рыночная площадь После осмотра Наумбургского собора обязательно стоить прогуляться по Старому городу. Дома на Рыночной площади напоминают о богатстве и благополучии этого города, расположенного примерно в часе езды на машине от Лейпцига.

Наумбургский собор Рудельсбург В Средние века в этих местах пересекалось сразу несколько важных торговых путей. Для их охраны были построены мощные замки, которые сейчас также указаны в заявке на присвоение статуса Всемирного наследия. Один из них - Рудельсбург над рекой Заале.

Наумбургский собор "Земля замков" Всего вокруг Наумбурга в районе Бургенланд, название которого дословно переводится как "Земля замков", насчитывается около трех десятков замков. Возраст многих достигает тысячи лет. На этом снимке - замок Гозек, служивший когда-то резиденцией пфальцграфа, позже отданный под монастырь, а затем опять ставший резиденцией.

Наумбургский собор Монастырь Пфорта Во времена Высокого Средневековья с середины XI до середины XIII веков в районе рек Заале и Унструт насчитывалось около полусотни монастырей. Монахи внесли решающий вклад в развитие этого региона. Цистерцианская обитель Пфорта была основана в 1137 году. Монахи из этого аббатства проложили здесь многочисленные каналы для водоснабжения и построили мельницы.

Наумбургский собор Земельная школа Пфорта В монастыре Пфорта до сих пор работает знаменитая немецкая гимназия, открытая здесь в 1543 году. Среди учеников этой школы - философ Фридрих Ницше и поэт Фридрих Готлиб Клопшток. Здешняя библиотека была основана в 1570 году и насчитывает сейчас около 80 тысяч книг. Она принадлежит к числу самых больших и старых школьных библиотек Германии.

Наумбургский собор "Тоскана Севера" Около тысячи лет назад монахи также заложили в этом регионе первые виноградники. Сегодня винодельческий регион Заале-Унструт называют "Тосканой Севера" ("Toskana des Nordens"). На фотографии - виноградник Швайгенберг. Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин



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