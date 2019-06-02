 Почему туристы со всего мира потянулись в немецкий Наумбург (фото) | Кадр дня | DW | 24.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Почему туристы со всего мира потянулись в немецкий Наумбург (фото)

В земле Саксония-Анхальт подвели итоги первого года Наумбургского собора в статусе Всемирного наследия.

Наумбургский собор

Наумбург • 20 процентов за один год - на столько увеличилось число туристов, посетивших Наумбургский собор за первый год после присвоения этому архитектурному памятнику статуса объекта Всемирного культурного наследия. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил фонд Vereinigte Domstifter, отвечающий за содержание этого и ряда других древних храмов в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт. В частности, в Наумбурге отмечают увеличение числа гостей из-за рубежа, целенаправленно посещающих памятники ЮНЕСКО. До присвоения этого статуса собор ежегодно осматривало около 100 тысяч человек.

Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла был заложен в немецком городе Наумбурге в 1029 году. Он сочетает в себе элементы романского и готического стилей. Подробности - в нашей фотогалерее ниже.

Отметим также, что в восточногерманской земле Саксония-Анхальт этот статус присвоен также еще четырем объектам - КведлинбургуПамятным местам Мартина ЛютераПарковому королевству Дессау-Вёрлиц, а также Памятникам Баухауса в Дессау. В Германии сейчас находится в общей сложности 44 таких объекта из более чем тысячи по всему миру.

В 2019 году на включение в список от Германии претендуют Историческая система водоснабжения Аугсбурга, заложенная еще древними римлянами и расширенная в Средние века, а также по совместной заявке Германии и Чехии - Горный регион Рудные горы / Крушне-Гори. Заявки будут рассматриваться на сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку (30.06-11.07).

Смотрите также:
Наумбургский собор

  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Повторная заявка

    Наумбургский собор в федеральной земле Саксония-Анхальт был главным объектом в повторной заявке Германии на включение средневековых памятников в долинах рек Заале и Унструт в список Всемирного наследия. В 2017 году ее отклонили, предложив доработать концепцию, что и было (успешно) сделано. В начале июля 2018 года заявку удовлетворили.

  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Романика и готика

    Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла был заложен в 1029 году. Он сочетает в себе элементы романского и готического стилей, так как расширение храма пришлось уже на XIII век.

  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Западные хоры

    Выдающимся произведением готического сакрального искусства считаются западные хоры этого храма. Фигуры, созданные неизвестным наумбургским мастером в XIII веке, поражают своими естественностью и выразительностью. Они изображают двенадцать представителей высших сословий, делавших щедрые пожертвования на этот храм. Среди них - маркграфиня Ута.

  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Ута Наумбургская

    Когда писателя Умберто Эко однажды спросили, с кем тот хотел бы провести ужин, он назвал именно это имя. Ута Наумбургская (1000-1046) прославилась своими обаянием и неприступностью, а ее скульптурное изображение в соборе считается одним из самых ярких женских образов средневекового искусства. При этом Уолт Дисней взял этот образ за основу для персонажа королевы-мачехи в "Белоснежке".

  • Наумбург

    Наумбургский собор

    Рыночная площадь

    После осмотра Наумбургского собора обязательно стоить прогуляться по Старому городу. Дома на Рыночной площади напоминают о богатстве и благополучии этого города, расположенного примерно в часе езды на машине от Лейпцига.

  • Рудельсбург

    Наумбургский собор

    Рудельсбург

    В Средние века в этих местах пересекалось сразу несколько важных торговых путей. Для их охраны были построены мощные замки, которые сейчас также указаны в заявке на присвоение статуса Всемирного наследия. Один из них - Рудельсбург над рекой Заале.

  • Замок Гозек

    Наумбургский собор

    "Земля замков"

    Всего вокруг Наумбурга в районе Бургенланд, название которого дословно переводится как "Земля замков", насчитывается около трех десятков замков. Возраст многих достигает тысячи лет. На этом снимке - замок Гозек, служивший когда-то резиденцией пфальцграфа, позже отданный под монастырь, а затем опять ставший резиденцией.

  • Пфорта

    Наумбургский собор

    Монастырь Пфорта

    Во времена Высокого Средневековья с середины XI до середины XIII веков в районе рек Заале и Унструт насчитывалось около полусотни монастырей. Монахи внесли решающий вклад в развитие этого региона. Цистерцианская обитель Пфорта была основана в 1137 году. Монахи из этого аббатства проложили здесь многочисленные каналы для водоснабжения и построили мельницы.

  • Библиотека Земельной школы Пфорта

    Наумбургский собор

    Земельная школа Пфорта

    В монастыре Пфорта до сих пор работает знаменитая немецкая гимназия, открытая здесь в 1543 году. Среди учеников этой школы - философ Фридрих Ницше и поэт Фридрих Готлиб Клопшток. Здешняя библиотека была основана в 1570 году и насчитывает сейчас около 80 тысяч книг. Она принадлежит к числу самых больших и старых школьных библиотек Германии.

  • Виноградник Швайгенберг

    Наумбургский собор

    "Тоскана Севера"

    Около тысячи лет назад монахи также заложили в этом регионе первые виноградники. Сегодня винодельческий регион Заале-Унструт называют "Тосканой Севера" ("Toskana des Nordens"). На фотографии - виноградник Швайгенберг.

    Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp

Контекст

Что советует посмотреть в Германии The New York Times

В популярный рейтинг американского издания попали Мюнхен, Дессау и Фризские острова. (15.01.2019)  

Всемирное наследие: Памятники Баухауса в Дессау

"Мой любимый цвет - разноцвет" - сказал когда-то Вальтер Гропиус, основавший эту Высшую школу строительства и художественного конструирования. (21.04.2017)  

Всемирное наследие в Германии

2 июня отмечается День всемирного наследия. По этому случаю предлагаем вашему вниманию путеводитель DW по памятникам ЮНЕСКО в Германии. (02.06.2019)  

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

Почему им восхищался Гёте и отчего любил проводить здесь свои выходные Кандинский? Это бывшее княжество называют Парковым королевством. (14.12.2012)  

Садово-парковое королевство Дессау-Вёрлиц - памятник Всемирного наследия

Одна из диковин паркового королевства Дессау-Вёрлиц - искусственный действующий вулкан, который напоминал здешнему немецкому князю об итальянском Везувии. (20.05.2016)  

Кведлинбург - город Генриха Птицелова

Здесь предложили корону первому германскому королю из Саксонской династии, а в "тысячелетнем рейхе", о котором мечтал Гитлер, Кведлинбург должен был стать центром культа СС. (17.06.2016)  

Кведлинбург - заповедник немецкого фахверка

В историческом центре Кведлинбурга насчитывается около 1300 старых фахверковых домов. Старый город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. (12.11.2015)  

Главный храм "Протестантского Рима"

Виттенберг в шутку прозвали "Протестантским Римом". Если следовать этой логике, мы сегодня посетим "Лютеранский собор Святого Петра". (11.08.2017)  

Материнский храм немецкой Реформации

Во второй части репортажа из Виттенберга мы посетим материнскую церковь Реформации в Германии, заглянем во дворик к Лукасу Кранаху Старшему и домой к Филиппу Меланхтону. (21.08.2017)  

Водопровод может стать всемирным культурным наследием

Немецкий город Аугсбург с его знаменитыми каналами и старинной системой водоснабжения рассчитывает через два года стать частью Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. (13.09.2016)  

Где в Германии оставил свой автограф Петр Первый

Мартин Лютер прибыл в этот виттенбергский монастырь в 1508 году. Позже жил здесь с женой и детьми. Сейчас в здании работает самый большой в мире музей, посвященный Реформации. (29.08.2017)  

Хуго Юнкерс - авиаконструктор и пацифист

Хуго Юнкерс заложил основы мировой гражданской авиации. Его имя многие связывают с пикирующими бомбардировщиками Второй мировой войны, хотя к ним он отношения не имел. (16.10.2012)  

Всемирное наследие: Колыбель Реформации - город Лютера Виттенберг

Виттенберг - своего рода город-музей протестантизма под открытым небом. Здесь жил и проповедовал инициатор немецкой Реформации Мартин Лютер. (24.04.2017)  

10 причин любить Саксонию-Анхальт

От паркового королевства XVIII века - до ведьм на горе Броккен и "Железного города" Феррополиса. (16.02.2018)  

Наумбургский собор  

Аудио- и видеофайлы по теме

Ахенский собор - #DailyDrone  

Вискирхе - #DailyDrone  

Гослар - #DailyDrone  

Также по теме

Kölner Dom Stadtansicht, Skyline

Всемирное наследие в Германии 02.06.2019

2 июня отмечается День всемирного наследия. По этому случаю предлагаем вашему вниманию путеводитель DW по памятникам ЮНЕСКО в Германии.

Stifterfiguren Markgräfin Uta von Meißen und Markgraf Eckehard II.

Наумбургский собор - новый немецкий объект в списке Всемирного наследия 20.10.2018

Представляем немецкие достопримечательности, которым в 2018 году был присвоен статус памятников Всемирного наследия. Торжественная церемония состоялась 21 октября в Наумбурге.

BdT - Abendrot in Köln

Последний закат перед началом весны (фото) 21.03.2019

Вид на самую посещаемую достопримечательность Германии - Кельнский собор с противоположного берега Рейна.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера