Почему туристы со всего мира потянулись в немецкий Наумбург (фото)

В земле Саксония-Анхальт подвели итоги первого года Наумбургского собора в статусе Всемирного наследия.
Наумбург • 20 процентов за один год - на столько увеличилось число туристов, посетивших Наумбургский собор за первый год после присвоения этому архитектурному памятнику статуса объекта Всемирного культурного наследия. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил фонд Vereinigte Domstifter, отвечающий за содержание этого и ряда других древних храмов в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт. В частности, в Наумбурге отмечают увеличение числа гостей из-за рубежа, целенаправленно посещающих памятники ЮНЕСКО. До присвоения этого статуса собор ежегодно осматривало около 100 тысяч человек.
Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла был заложен в немецком городе Наумбурге в 1029 году. Он сочетает в себе элементы романского и готического стилей. Подробности - в нашей фотогалерее ниже.
Отметим также, что в восточногерманской земле Саксония-Анхальт этот статус присвоен также еще четырем объектам - Кведлинбургу, Памятным местам Мартина Лютера, Парковому королевству Дессау-Вёрлиц, а также Памятникам Баухауса в Дессау. В Германии сейчас находится в общей сложности 44 таких объекта из более чем тысячи по всему миру.
В 2019 году на включение в список от Германии претендуют Историческая система водоснабжения Аугсбурга, заложенная еще древними римлянами и расширенная в Средние века, а также по совместной заявке Германии и Чехии - Горный регион Рудные горы / Крушне-Гори. Заявки будут рассматриваться на сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку (30.06-11.07).
Смотрите также:
Наумбургский собор
______________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp
В популярный рейтинг американского издания попали Мюнхен, Дессау и Фризские острова. (15.01.2019)
"Мой любимый цвет - разноцвет" - сказал когда-то Вальтер Гропиус, основавший эту Высшую школу строительства и художественного конструирования. (21.04.2017)
2 июня отмечается День всемирного наследия. По этому случаю предлагаем вашему вниманию путеводитель DW по памятникам ЮНЕСКО в Германии. (02.06.2019)
Почему им восхищался Гёте и отчего любил проводить здесь свои выходные Кандинский? Это бывшее княжество называют Парковым королевством. (14.12.2012)
Одна из диковин паркового королевства Дессау-Вёрлиц - искусственный действующий вулкан, который напоминал здешнему немецкому князю об итальянском Везувии. (20.05.2016)
Здесь предложили корону первому германскому королю из Саксонской династии, а в "тысячелетнем рейхе", о котором мечтал Гитлер, Кведлинбург должен был стать центром культа СС. (17.06.2016)
В историческом центре Кведлинбурга насчитывается около 1300 старых фахверковых домов. Старый город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. (12.11.2015)
Виттенберг в шутку прозвали "Протестантским Римом". Если следовать этой логике, мы сегодня посетим "Лютеранский собор Святого Петра". (11.08.2017)
Во второй части репортажа из Виттенберга мы посетим материнскую церковь Реформации в Германии, заглянем во дворик к Лукасу Кранаху Старшему и домой к Филиппу Меланхтону. (21.08.2017)
Немецкий город Аугсбург с его знаменитыми каналами и старинной системой водоснабжения рассчитывает через два года стать частью Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. (13.09.2016)
Мартин Лютер прибыл в этот виттенбергский монастырь в 1508 году. Позже жил здесь с женой и детьми. Сейчас в здании работает самый большой в мире музей, посвященный Реформации. (29.08.2017)
Хуго Юнкерс заложил основы мировой гражданской авиации. Его имя многие связывают с пикирующими бомбардировщиками Второй мировой войны, хотя к ним он отношения не имел. (16.10.2012)
Виттенберг - своего рода город-музей протестантизма под открытым небом. Здесь жил и проповедовал инициатор немецкой Реформации Мартин Лютер. (24.04.2017)