Почему Берлин поддержал сохранение членства России в Совете Европы

На юбилейной встрече министров иностранных дел стран-членов Совета Европы в Хельсинки, 17 мая, достигнут компромисс, позволяющий вернуть российской делегации право голоса в Парламентской ассамблее этой организации (ПАСЕ), которого она была лишена в наказание за аннексию Крыма.

В ответ Россия несколько лет назад перестала платить членские взносы, что могло уже в июне этого года привести к ее формальному - за долги - исключению из Совета Европы, на чем настаивали некоторые члены этой организации, в частности, Грузия и Украина. Германия и целый ряд других государств были против такой меры. И вот почему.

"Бастион права и демократии"

"Мы хотим, чтобы Россия осталась членом Совета Европы, там ее место, - заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), отвечая в Хельсинки на вопрос корреспондента DW. - Совет Европы - это бастион права, демократии, правового государства и прав человека, поэтому так важно сохранить работоспособность этой организации".

Хайко Мас в Хельсинки, 17 мая

Но дело не столько в тех 60 миллионах евро, которые Россия задолжала Совету Европы. Сумма небольшая, и ее легко могли бы компенсировать другие доноры. Главное, на что обратил внимание Хайко Мас, - это возможность 820 миллионов жителей 47 стран-членов этой организации обращаться с жалобами и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). "Мы хотим, - пояснил Мас в интервью DW, - чтобы такая возможность оставалась и у граждан России".

Эксперт парламентской фракции социал-демократов по правам человека Франк Швабе (Frank Schwabe) указывает кроме того, что исключение России из Совета Европы привело бы к тому, что и "миллионы жителей оккупированных или контролируемых территорий - таких, как Крым, Донбасс или Южная Осетия", также оказались бы лишенными права подавать в ЕСПЧ жалобы на российские власти.

Как часто россияне жалуются в ЕСПЧ?

Между тем по статистике самого ЕСПЧ именно такие жалобы составляют наибольшую часть дел, которые рассматривают судьи в Страсбурге. В прошлом году жалоб на власти России было более 12 тысяч (12 148). Из 1014 решений, вынесенных судом в прошлом году, почти четверть (248) были по делам, связанным с Россией, и из них только в пяти случаях ЕСПЧ не признал фактов нарушений со стороны российских властей.

На слушаниях в ЕСПЧ

Чаще всего суд признавал их ответственными за жестокое и бесчеловечное обращение с гражданами, за нарушение их прав на свободу и безопасность, на справедливое судебное разбирательство, на неприкосновенность частной жизни. По выражению Кирилла Коротеева из правозащитной организации "Агора", которого цитирует портал МБХ медиа, "ЕСПЧ выполняет функцию районного суда по защите свободы собраний". Если бы судебная система в Росси была разумной, продолжает правозащитник, то все проблемы можно было бы решать "на месте, не дожидаясь помощи в иностранном городе".

На втором месте в 2018 году по числу жалоб в ЕСПЧ на отечественные власти были граждане Румынии, на третьем - Украины, на четвертом - Турции, на пятом - Италии. Немцы жаловались 489 раз, 19 дел были рассмотрены, но только в двух случаях судьи обнаружили нарушения, допущенные властями ФРГ.

Механизм санкций и переговоры с Лавровым

В интервью DW по итогам встречи министров иностранных дел стран Совета Европы в Хельсинки Хайко Мас положительно оценил достигнутый компромисс. В заседании ПАСЕ в июне этого года смогут принять равноправное участие делегации всех 47 стран, подчеркнул он.

Одновременно Мас обратил внимание на договоренность министров создать механизм, который позволит, по его словам, "в будущем вводить санкции против стран, являющихся членами Совета Европы, за нарушение основополагающих правовых предписаний". Каким именно будет этот механизм, и какие санкции будет предусматривать, немецкий министр, однако, не уточнил.

На состоявшейся в кулуарах заседания двусторонней встрече с Сергеем Лавровым, рассказал Мас корреспонденту DW, речь шла, среди прочего, о ситуации в Украине. Германия, заявил он, ожидает от России "позитивного вклада в реанимацию минского процесса".

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