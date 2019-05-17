 Почему Берлин поддержал сохранение членства России в Совете Европы | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 17.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Почему Берлин поддержал сохранение членства России в Совете Европы

Глава МИД Германии Хайко Мас считает необходимым оставить россиянам возможность подавать жалобы в ЕСПЧ, чего они были бы лишены в случае исключения России из Совета Европы.

Совет Европы в Страсбурге

Совет Европы в Страсбурге

На юбилейной встрече министров иностранных дел стран-членов Совета Европы в Хельсинки, 17 мая, достигнут компромисс, позволяющий вернуть российской делегации право голоса в Парламентской ассамблее этой организации (ПАСЕ), которого она была лишена в наказание за аннексию Крыма.

В ответ Россия несколько лет назад перестала платить членские взносы, что могло уже в июне этого года привести к ее формальному - за долги - исключению из Совета Европы, на чем настаивали некоторые члены этой организации, в частности, Грузия и Украина. Германия и целый ряд других государств были против такой меры. И вот почему.

"Бастион права и демократии"

"Мы хотим, чтобы Россия осталась членом Совета Европы, там ее место, - заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), отвечая в Хельсинки на вопрос корреспондента DW. - Совет Европы - это бастион права, демократии, правового государства и прав человека, поэтому так важно сохранить работоспособность этой организации".

Хайко Мас в Хельсинки, 17 мая

Хайко Мас в Хельсинки, 17 мая

Но дело не столько в тех 60 миллионах евро, которые Россия задолжала Совету Европы. Сумма небольшая, и ее легко могли бы компенсировать другие доноры. Главное, на что обратил внимание Хайко Мас, - это возможность 820 миллионов жителей 47 стран-членов этой организации обращаться с жалобами и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). "Мы хотим, - пояснил Мас в интервью DW, - чтобы такая возможность оставалась и у граждан России".

Эксперт парламентской фракции социал-демократов по правам человека Франк Швабе (Frank Schwabe) указывает кроме того, что исключение России из Совета Европы привело бы к тому, что и "миллионы жителей оккупированных или контролируемых территорий - таких, как Крым, Донбасс или Южная Осетия", также оказались бы лишенными права подавать в ЕСПЧ жалобы на российские власти.

Как часто россияне жалуются в ЕСПЧ?

Между тем по статистике самого ЕСПЧ именно такие жалобы составляют наибольшую часть дел, которые рассматривают судьи в Страсбурге. В прошлом году жалоб на власти России было более 12 тысяч (12 148). Из 1014 решений, вынесенных судом в прошлом году, почти четверть (248) были по делам, связанным с Россией, и из них только в пяти случаях ЕСПЧ не признал фактов нарушений со стороны российских властей.

На слушаниях в ЕСПЧ

На слушаниях в ЕСПЧ

Чаще всего суд признавал их ответственными за жестокое и бесчеловечное обращение с гражданами, за нарушение их прав на свободу и безопасность, на справедливое судебное разбирательство, на неприкосновенность частной жизни. По выражению Кирилла Коротеева из правозащитной организации "Агора", которого цитирует портал МБХ медиа, "ЕСПЧ выполняет функцию районного суда по защите свободы собраний". Если бы судебная система в Росси была разумной, продолжает правозащитник, то все проблемы можно было бы решать "на месте, не дожидаясь помощи в иностранном городе".

На втором месте в 2018 году по числу жалоб в ЕСПЧ на отечественные власти были граждане Румынии, на третьем - Украины, на четвертом - Турции, на пятом - Италии. Немцы жаловались 489 раз, 19 дел были рассмотрены, но только в двух случаях судьи обнаружили нарушения, допущенные властями ФРГ.

Механизм санкций и переговоры с Лавровым

В интервью DW по итогам встречи министров иностранных дел стран Совета Европы в Хельсинки Хайко Мас положительно оценил достигнутый компромисс. В заседании ПАСЕ в июне этого года смогут принять равноправное участие делегации всех 47 стран, подчеркнул он.

Контекст

Суд в Страсбурге вынес первое решение по искам активистов, наказанных за акцию "Он вам не Димон". ЕСПЧ признал РФ виновной в нарушении пяти статей Конвенции о защите прав человека. (30.04.2019)

Хайко Мас надеется на компромисс, который позволит России оставаться в ПАСЕ со всеми правами и обязанностями. Глава МИД Украины Климкин впервые за многие годы отказался от участия во встрече стран Совета Европы. (17.05.2019)

Россию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году за незаконную аннексию Крыма. На заседании комитета министров Совета Европы в Хельсинки было решено вернуть Москве это право. Окончательное решение за ПАСЕ. (17.05.2019)

Одновременно Мас обратил внимание на договоренность министров создать механизм, который позволит, по его словам, "в будущем вводить санкции против стран, являющихся членами Совета Европы, за нарушение основополагающих правовых предписаний". Каким именно будет этот механизм, и какие санкции будет предусматривать, немецкий министр, однако, не уточнил.

На состоявшейся в кулуарах заседания двусторонней встрече с Сергеем Лавровым, рассказал Мас корреспонденту DW, речь шла, среди прочего, о ситуации в Украине. Германия, заявил он, ожидает от России "позитивного вклада в реанимацию минского процесса".

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

  • График роста числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

  • Тематика жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Ни свободы, ни безопасности

    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

  • Компенсации, присужденные ЕСПЧ российским правозащитникам

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ

    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

  • Инфографика - против каких стран ЕСПЧ часто выносил решения

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    География нарушений

    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 02:28

Почему Навальный приехал в Страсбург и на что он надеется?

Контекст

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

Россия не первый год лидирует по количеству жалоб, поданных ее гражданами в Европейский суд по правам человека. Подробнее о борьбе россиян за свои права и свободы - в инфографике DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Навальный приехал в Страсбург и на что он надеется?  

Обращение с заключенными в российских колониях: "Хуже всего даже не избиения"  

Как Алексей Навальный засудил Россию в Страсбурге – DW Новости  

Также по теме

Europarat Außenministertreffen Finnland Sergej Lawrow Heiko Maas

Совет Европы готов вернуть России право голоса в ПАСЕ 17.05.2019

Россию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году за незаконную аннексию Крыма. На заседании комитета министров Совета Европы в Хельсинки было решено вернуть Москве это право. Окончательное решение за ПАСЕ.

Frankreich Europarat in Straßburg - Logo

МИД ФРГ предупреждает о последствиях выхода России из Совета Европы 15.01.2019

Глава МИД ФРГ Мас призывает Россию и Совет Европы пойти навстречу друг другу в конфликте вокруг членских взносов и статуса РФ в СЕ.

Europaeischer Gerichtshof für Menschenrechte Strassburg

Как ЕСПЧ помогает россиянам отстаивать их права 19.07.2017

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков рассказал DW, как ЕСПЧ меняет ситуацию с правами человека в РФ. По мнению Чикова, потерпевшим россиянам надо проявлять настойчивость.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Второй полуфинал "Евровидения": рулили Лазарев и фавориты  

Расследование WADA по российскому допингу вступает в новую фазу  

США лишили Турцию торговых преференций  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно