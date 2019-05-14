"Потсдамские встречи" в Берлине: санкции, газ и Донбасс

На российско-германской конференции в Берлине обсуждали ситуацию в мире, роль отношений России и США, перспективы урегулирования ситуации в Донбассе и угрозы проекту "Северный поток-2".
В среду, 15 мая, в Берлине состоялась ежегодная германо-российская конференция "Потсдамские встречи". Они проходят по инициативе неправительственной организации Германо-российский форум и наряду с "Петербургским диалогом" служат платформой для общения политиков, парламентариев и представителей гражданских обществ России и ФРГ.
В этот раз "Потсдамские встречи" впервые проходили под патронатом министров иностранных дел двух стран - Сергея Лаврова и Хайко Маса (Heiko Maas). Правда, их покровительство было заочным: ни тот, ни другой на конференции не присутствовали. Только передали ее участникам свои приветствия.
"Потсдамские встречи": под патронатом двух министров
Сергей Лавров в своем приветствии, которое зачитал посол России в Германии Сергей Нечаев, указал на необходимость поддержания стабильности в Европе и соблюдения принципов равной и неделимой безопасности.
В свою очередь Хайко Мас - его приветствие зачитывал уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Дирк Визе (Dirk Wiese) - обратил внимание на особую ответственность России, которая, напомнил министр, является "значимой политической и военной державой, постоянным членом Совета Безопасности ООН, а также действующим лицом, в частности, в Украине и Сирии". Без России, убежден глава МИД ФРГ, "немыслимы решения многих конфликтов".
И российские, и немецкие участники "Потсдамских встреч" с тревогой говорили о сегодняшнем неустойчивом положении в мире, о конфликтах в различных его регионах, о чрезвычайно опасных - особенно для Европы - последствиях решения президента США денонсировать советско-американский договор о ракетах средней и меньшей дальности.
Роль американо-российских отношений
Многое, уверен председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек (Matthias Platzeck), зависит от состояния отношений между Москвой и Вашингтоном. Мир ждет их улучшения, и Германия тоже, заявил он. Как обнадеживающий знак Платцек расценил встречу российского президента Владимира Путина с госсекретарем США Майком Помпео в Сочи 14 мая.
А вот главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" и председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) России Федор Лукьянов на позитивные сдвиги в американо-российских отношениях даже не надеется.
При Дональде Трампа, пояснил он, "позитивные и негативные фазы сменяются очень быстро, но при этом позитивные фазы - это просто встречи и относительно вежливый разговор и ничего более, а негативные фазы - это серия новых мощных и жестких санкций против России". В этом, по словам Лукьянова, отличие от саммитов периода "холодной войны", когда переговоры лидеров США и СССР давали результаты.
Что ждать от Зеленского?
По-разному оценивают Платцек и Лукьянов и перспективы урегулирования ситуации на востоке Украины. Первый, в частности, возлагает определенные надежды на нового украинского президента Владимира Зеленского, которого он считает более способным к разумным компромиссам, чем Порошенко, при котором, заявил Платцек, "ситуация полностью зашла в тупик".
Лукьянов и в этом отношении, скорее, пессимист. О Зеленском он невысокого мнения. "Это первый случай в истории политики, - отметил Лукьянов, - когда избранное на высший государственный пост лицо будет не служить президентом, а играть роль президента в прямом смысле этого слова".
Какой будет политика Киева, пока никто не знает, но самым плохим вариантом развития событий российский эксперт считает возвращение к формам, существовавшим в Украине 10 лет назад. Эти формы он называет "институализированным олигархическим правлением".
Но далеко не все зависит от Киева. "Мы очень надеемся, что Россия будет активнее содействовать достижению прогресса в деле реализации минских договоренностей, - указал Дирк Визе. - Это не значит, что только Россия несет ответственность за воплощение этих договоренностей в жизнь, но без содействия России движения вперед не будет".
Российский газ и санкции США
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный значительную часть своего выступления на "Потсдамских встречах" посвятил теме поставок российского газа в страны ЕС. Он говорил, в частности, "о рисках, которые могут угрожать устойчивому энергообеспечению Германии и Европы". Завальный, например, не исключает задержку запуска проекта "Северный поток-2", которая может произойти из-за "преднамеренного затягивания согласительных процедур со стороны Дании, рассматривающей уже третью заявку на прокладку труб в ее территориальных водах".
Второй риск он видит в жесткой позиции Еврокомиссии, решившей применить и к "Северному потоку-2" европейское энергетическое законодательство. Германия, к берегу которой тянется газопровод, может сделать для него исключение из норм ЕС, но, посетовал Завальный, Еврокомиссия оставила за собой право вето на решение Германии, в положительном отношении которой к самому проекту он не сомневается.
А вот новые санкции, которые грозятся ввести США против фирм из Швейцарии и Италии, владеющих кораблями-трубоукладчиками, по его оценке, не сработают. Практических последствий от них не будет, поскольку у швейцарской компании, пояснил депутат, никаких проектов в Америке, которыми бы пришлось пожертвовать, нет.
Украинский транзит или "Северный поток-3"?
Менее ясны, с его точки зрения, перспективы сохранения транзита российского газа в Европу через Украину. Россия, заверил Завальный, крайне заинтересована в сохранении украинского транзита и после 1 января 2020 года, причем в значительных объемах. Он назвал цифру в 40-50 миллиардов кубометров в год.
Ее Завальный вывел из собственного прогноза, в соответствие с которым спрос европейцев на газ увеличится на 80-100 миллиардов кубометров в год, и половину дополнительных потребностей будет удовлетворять Россия - по трубам, идущим через Украину. Если же украинского транзита не будет, полушутя-полувсерьез сказал Завальный, нам придется строить "Северный поток-3".
Переговоры между "Газпромом" и "Нафтогазом" о новом транзитном соглашении идут, по его словам, с трудом потому, что украинская сторона требует завышенную цену за прокачку российского газа. А еще, мол, тормозят процесс американцы. "Очевидно, сверяли стрелки", - прокомментировал Завальный недавнюю поездку в Вашингтон главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. А все потому, полагает депутат Госдумы, что США хотят продавать европейцам свой сжиженный газ, спрос на который возрастет, если не будет больше украинского транзита.
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