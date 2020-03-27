После встречи с Путиным: Татулова о том, как спасти бизнес в России

Президент Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с российскими предпринимателями и пообещал им поддержку во время пандемии коронавируса. Некоторые меры поддержки он анонсировал за день до этого - в своем выступлении. Среди них: отсрочка по уплате части налогов и мораторий на банкротство предприятий. Создательница сети кафе "Андерсон" Анастасия Татулова в ходе встречи напрямую обратилась к президенту. Она сообщила, что этих мер недостаточно, а ситуацию назвала "трагичной". В интервью DW предпринимательница рассказала, как проходила эта встреча, и как эпидемия коронавируса ударила по малому и среднему бизнесу.

DW: Когда вы общались с президентом на встрече с предпринимателями, вы даже вступили с ним в небольшую полемику. Вы решили все это сказать, потому что ситуация безвыходная?

Анастасия Татулова: Да, она давно безвыходная. Я, честно говоря, никакой отваги здесь не вижу. Я даже в растерянности от того, что превратилась в какого-то героя. Не считаю, что сделала что-то экстраординарное. Я сказала то, что понятно и известно. И, поверьте мне, тщательно выбирала слова. Я сделала то, что, мне кажется, должен был сделать каждый человек, сидящий в этом зале. Иначе я не понимаю, зачем туда пришли все эти люди.

- Многие просто рассыпались в любезностях президенту…

- Я вышла оттуда с ощущением какого-то глубокого потрясения. Пришел человек, управляющий огромной страной, которая сейчас находится в критическом состоянии. Сел и сказал, ребята, я пришел к вам, не отменив эту встречу, а ее, кстати, три раза переносили в течение одного дня... Я бы на его месте через 15 минут встала и ушла, потому что это бездарно потраченное время.

Владимир Путин

Можно, наверное, обсуждать и учебники для предпринимателей, но ведь дорога ложка к обеду. Сейчас время для детального обсуждения ситуации, конкретных предлагаемых мер. Нужно было потратить это время на то, чтобы обсудить, что должно быть сделано в срок. Чтобы что-то донести человеку, который не предприниматель - давайте честно смотреть правде в лицо - который не понимает, что творится с бизнесом, и у которого правительство, которое тоже не понимает, что творится с бизнесом. Он позвал и говорит, ну, расскажите, как у вас? "У нас, Владимир Владимирович, все хорошо, мы вас поздравляем!" Он же за язык никого не тянул, вы же сами это все сказали. Люди сказали по собственной инициативе. Не надо президенту предъявлять претензии, надо на себя в зеркало посмотреть сначала.

- Только попросили не спорить…

- Ну, это обычный регламент, по которому люди ведут протокол собрания. Они (организаторы. - Ред.) говорят - коллеги, у президента есть час, вас - 20 человек, если вы будете ввязываться в разговор, люди за вами, как и получилось на самом деле, не зададут свой вопрос, не смогут ничего обсудить. Поэтому просьба: у каждого три минуты, говорите четко, ровно, если хотите получить ответ. Если просто хотите высказаться, скажите - хочу предложить вот это. Я считаю, это вполне оправданно.

У меня спросили (до начала заседания), скажите, пожалуйста, вы какую тему планируете осветить? Это, я считаю, тоже нормально. Поскольку мы, когда ходили рассказывать к Андрею Рэмовичу (Белоусову, первому вице-премьеру РФ. - Ред.) с предпринимателями, что нам надо, тоже собрались до начала и решили, кто что рассказывает. Чтобы каждый в отведенные нам два часа мог дать максимум информации, которая поможет ему (Белоусову. - Ред.) принять правильные решения.

- У вас есть ощущение, что вас услышали?

- В случае с Андреем Рэмовичем Белоусовым есть. Мы были с представителями еще нескольких отраслей, в том числе туризма. И это была не такая широкая встреча, а узкая и очень честная. Это не было отчетно-выборным собранием. Андрей Рэмович внимательно слушал, каждый пункт обсуждал. По большинству вопросов нам удалось убедить его, отстоять свою точку зрения, объясняя, почему именно так. Он экономист, он очень внимательно вникает. Поэтому большинство вопросов нам удалось согласовать. И мы очень надеемся, что правительство их примет. Все-таки мы обсуждали кризисные меры. А теперь очень важно быстро принять системные меры, которые нужны были в отраслях прямо сейчас - вот завтра, до первого апреля все принять.

- А что сейчас вообще происходит с общепитом в России, чего ждать в ближайшем будущем?

- Говорить о том, что будет в целом с индустрией, я не могу, потому что сейчас вообще непонятно, что будет происходить. Надо подождать, пока все это закончится, а дальше уже думать, как жить. Но самое главное, что я могу сказать и что я вчера пыталась донести до президента - любые действия и меры по поддержке бесполезны без фундаментального изменения налоговой системы. И решения давно назревших отраслевых вопросов.

И они не только у нас, они есть по всем отраслям: это и фитнес, это и салоны красоты, фактически это любой бизнес, в котором задействовано большое количество людей. И если эти решения не будут приняты, то все эти меры - это как умирающему от рака больному горло полоскать. Это просто бессмысленно, вот это все - если согласуют какие-то кредиты. Почему так быстро все схлопнулось - отрасли находились в ситуации, когда никакого запаса прочности давно нет. Их просто последовательно зажимали-зажимали. И вот это закончилось такой ситуацией, как сейчас.

Поэтому изменения должны быть системные. И нежелание ни ФНС, ни министерства финансов слушать никакие разумные аргументы, смотреть расчеты и понимать, что у них отрасль в отрицательной рентабельности... Ведь ни один предприниматель не будет работать себе в убыток. Когда вы сталкиваетесь с ситуацией, что в Москве 90% ресторанов не берут карты и просят расплатиться наличными, это потому что отрасль нежизнеспособна. И очень важно: сначала системные изменения, а потом меры. А просто меры - это как на трупы пластыри наклеивать.

И это надо делать сейчас. Почему случился этот разговор (с президентом. - Ред.)? Потому что подготовили меры, и из всех индустрий, все общественные объединения пошли со своими предложениями. Власть просто не понимает серьезности проблемы. Они говорят, давайте сейчас только кризисные (меры) посмотрим, а когда все пройдет, вернемся к этому вопросу. Но это вообще не вариант.

- Что будет с вашими кафе?

- Мы закрываем завтра абсолютно все, сегодня работаем последний день, как и все остальные. У нас работает только фабрика по производству, потому что мы с нее снабжаем сети. И мы пытаемся сейчас сделать все для того, чтобы там увеличился оборот. Мы все в убытке работаем, просим помощи, и нам ребята очень много помогают. Крупный бизнес предложил помощь - и Wildberries, и "Вкусвилл" - они просто помогают по-человечески. Руководство "Азбуки вкуса", "Перекрестка" говорят: давайте, что можем, быстренько сделаем.

Из-за мер борьбы с коронавирусом все кафе и рестораны в Москве закрыты и несут убытки

Для нас это единственная возможность прокормить команду, которую мы много лет кропотливо собирали. Эти люди очень важны для компании, нам не на что им зарплаты платить. У нас в компании осталось около 5% сотрудников. Сейчас работает 12 или 13 кафе по Москве из почти сорока, которые сегодня все закрываются, мы консервируем все. Магазинам, салонам красоты, бутикам попроще, у них нет вещей, которые испортятся. А для нас это огромные убытки. Рестораны закупают продукты - вот это все закупленное сырье придется выкинуть. Это огромные расходы. Если бы нам заранее сказали, что все, вы закрываетесь с понедельника, мы бы начали раньше к этому готовиться, может быть было немного лучше. Мы же понимаем, ситуация действительно экстраординарная...

- Вы закрываетесь на неделю или больше?

- Никто не знает, какая ситуация будет в городе через неделю, мы сейчас больше, чем на один день, не планируем. Вот сейчас есть такая вводная, после этого будет какая-то другая вводная. Это же не вина мэра. Надо понимать, что мы попали в такой ужасный шторм. И когда этот шторм закончится, надо будет собирать обломки на пляже и смотреть, из них можно склеить кораблик или нет? Но сейчас об этом говорить бесполезно. Мы не знаем, сколько это продлится, неделю или месяц, два месяца. Никто не знает, что будет дальше.

- А вот эти предложения - налоговые каникулы, беспроцентные кредиты для выплаты заработной платы - они могут облегчить работу предпринимателей?

- Они могут помочь только в случае одновременного принятия системных решений для того, чтобы бизнес, когда он вышел после шторма, понял - хорошо, следующий год будет убыток, здесь нужно будет вот так, здесь мы можем одного человека взять вместо десяти, но как-то выжить. Это все возможно только в комплексе рассматривать. Все меры, которые сейчас подготовил бизнес, и которые, я надеюсь, согласно правительству, будут приняты, они эффективные.

Мы бы хотели, конечно, помощь в части заработной платы. Но пока, я так понимаю, этого решения нет, по крайней мере, я ни о каком решении на эту тему не слышала, и механизм его реализации не очень понятен. Во многих странах уже сделано это. Везде, на самом деле, сделано. Компенсация выпавших у людей доходов сделана. Надо понять просто, как это делать. Но это обязательно надо делать. Последнее время страна не шиковала, мягко скажем. И поэтому у людей нет возможности посидеть дома три месяца с подушкой безопасности. Надо просто понимать, что будет на эту тему делать правительство, может напрямую какие-то пособия выдавать в качестве компенсации, потому что возлагать эту ответственность на бизнес - это неправильно и бессмысленно. Возложить можно, но, знаете, мне сейчас скажут, что я должна прыгнуть на пять метров в высоту, президент может такое поручение подписать, но дело в том, что я не могу прыгнуть, я не прыгну.

- Тяжело было объяснять работникам, что будет в ближайшее время?

- Это очень болезненный вопрос, я бы не хотела это обсуждать. Потому что, когда я начинаю об этом разговаривать, все время плачу. Это самое больное, что происходит, и это не только у меня: то, что команда, которую ты в течение 10 лет по кирпичикам собирал… Вот у меня самый жуткий день был две недели назад. По четвергам мы собираем всю компанию, и у нас такой режим открытого диалога. Я собираю людей, мы обсуждаем какие-то вопросы каждый четверг каждую неделю. Когда я собрала людей и сказала им: ребята, к сожалению, к нам пришла беда, компания просто не может выжить. Мы спасаемся, и в лодку нельзя посадить очень много человек, всех остальных мы, к сожалению, будем вынуждены за борт выкинуть. Вы понимаете, что это такое? Это решение, которое вообще… Я не сплю, потому что я не знаю, как с этим теперь жить дальше.

Смотрите также:

Как мир борется с коронавирусом Пандемией коронавируса охвачено более 150 стран Общее число заразившихся коронавирусом в мире к середине марта, по данным Университета Джонcа Хопкинса, превысило 170 000 человек, эпидемия охватила более 150 стран и территорий. Выздоровели более 77 000 человек, свыше 6500 скончались от последствий коронавирусной инфекции.

Как мир борется с коронавирусом Европа пытается защититься от коронавируса Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Cловения и Австрия закрыли границу с Италией. В Чехии, Польше, Словении, Австрии, Греции отменены занятия во всех учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

Как мир борется с коронавирусом По всему миру отменяют мероприятия Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные мероприятия. В Ирландии отказались от всех парадов в День святого Патрика 17 марта (на фото), во Франции запретили мероприятия с числом участников свыше 1000 человек, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка и Ремесленная ярмарка в Мюнхене.

Как мир борется с коронавирусом Италия: Вся страна в карантине Максимальное число заражений и смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии. К середине марта число инфицированных превысило 24 тысяч. 9 марта итальянские власти ввели карантин на всей территории страны. На данный момент все публичные мероприятия отменены, учебные учреждения и музеи закрыты. Улицы и площади итальянских городов опустели.

Как мир борется с коронавирусом Германия: первые жертвы коронавируса До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом в Баварии. Затем число стало резко расти. К середине марта число инфицированных превысило 4500 человек. Более половины из них - в земле Северный Рейн - Вестфалия. 9 марта стало известно о двух первых смертях от коронавируса. С 16 марта ФРГ закрыла участки границы с Францией, Австрией, Швейцарией, Люксембургом и Данией.

Как мир борется с коронавирусом Ажиотаж на дезинфицирующие средства Из-за вспышки коронавируса в Германии вспыхнул ажиотаж на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

Как мир борется с коронавирусом Коронавирус добрался до России Число инфицированных коронавирусом в России превысило 60 человек. В Москве введен режим повышенной готовности. Указом мэра Сергея Собянина граждане РФ, прибывшие в столицу из "неблагополучных стран", обязываются добровольно провести 14 дней на домашнем карантине. Собянин также заявил о строительстве новой больницы для заболевших коронавирусом в Троицком административном округе Москвы.

Как мир борется с коронавирусом Израиль: 14-дневный карантин для всех въезжающих В Израиле к середине марта коронавирус диагностирован более чем у 75 человек. В целях борьбы с распространением заболевания там введен 14-дневный карантин для всех въезжающих. Граждане других стран должны доказать, что у них есть место проживания и необходимые средства для соблюдения карантина - иначе им откажут во въезде. Карантин может затронуть 300 тыс. из 9-миллионного населения Израиля.

Как мир борется с коронавирусом Иран: третье место по смертности от коронавируса - после Китая и Италии Самым крупным очагом распространения коронавируса после Китая и Италии стал Иран: к середине марта там зарегистрировано более 148 тысяч заболевших и более 700 смертей. Не исключают, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские города обильно заливают дезинфицирующими средствами.

Как мир борется с коронавирусом Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели более 81 тыс. человек, умерли около 3100.

Как мир борется с коронавирусом Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции? Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

Как мир борется с коронавирусом Когда появится вакцина от коронавируса? Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская

