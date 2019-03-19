 Польша считает неуместным присутствие Путина на годовщине начала Второй мировой | Новости из Германии о Европе | DW | 19.07.2019

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Европа

Польша считает неуместным присутствие Путина на годовщине начала Второй мировой

Отмечать начало агрессии против Польши неуместно при участии лидера страны, которая осуществляет военную агрессию по отношению к своим соседям, заявил вице-премьер Польши Сасин.

Залп артиллерии в день 70-летней годовщины начала Второй мировой войны в Польше

Залп артиллерии в день 70-летней годовщины начала Второй мировой войны в Польше

Польские власти считают неуместным присутствие президента РФ Владимира Путина на памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые пройдут в Варшаве в сентябре 2019 года. "Я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину начала вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается со своими соседями такими же методами", - заявил заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин в четверг, 18 июля, в эфире польской радиостанции Polskie Radio 24.  Он подчеркнул, что Путин является "лидером страны, которая осуществляет вооруженную агрессию против своих соседей".

В то же время политик отметил, что на церемонии в Варшаве с высокой долей вероятности будет присутствовать президент США Дональд Трамп. По словам Сасина, информация о том, что Трамп будет присутствовать на мероприятии, является пока неофициальной. "Однако мы можем с большой степенью уверенности сказать, что этот визит состоится", - добавил польский политик.

Отвечая на вопрос о возможном визите Ангелы Меркель, Сасин заявил, что в Варшаве "оптимистичны в этой связи". По словам политика, приглашения уже отправлены широкому кругу мировых лидеров, и Польша ожидает, что памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны будут иметь международный масштаб.

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В ФРГ обсуждают, строить ли монумент только польским или всем восточноевропейским жертвам нацистов во Второй мировой войне. На вопросы Инго Маннтойфеля ответил профессор истории Мартин Ауст. (30.08.2018)

Реакция МИД РФ на нежелание Польши пригласить РФ на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны

О том, что Польша не планирует приглашать российского лидера на мероприятия, связанные с памятью о начале Второй мировой войны, стало известно в марте 2019 года. Тогда замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха заявил, что приглашения из Варшавы получат только партнеры по Евросоюзу и страны - члены программы "Восточного партнерства". В ответ на это представители российского МИД заявили, что "с недоумением восприняли" такое решение Варшавы.

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    Результаты

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    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

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  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


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От диктатуры к демократии - история Германии после Гитлера

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Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

23 августа 1939 года Германия и СССР подписали договор о ненападении. Несколько дней спустя Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска.  

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Заявление заместителя премьера Польши Яцека Сасина о том, что присутствие Путина на мероприятиях по поводу начала Второй мировой войны нежелательно

Заявление заместителя премьера Польши Яцека Сасина о том, что присутствие Путина на мероприятиях по поводу начала Второй мировой войны нежелательно

Комментарий МИД РФ по поводу нежелания Польши приглашать Владимира Путинаина мерприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны

Комментарий МИД РФ по поводу нежелания Польши приглашать Владимира Путинаина мерприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны

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