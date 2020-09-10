 Пожар в лагере Мориа: что будет с беженцами? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 10.09.2020

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Европа

Пожар в лагере Мориа: что будет с беженцами?

Сильный пожар дотла уничтожил крупнейший в Греции лагерь беженцев Мориа на острове Лесбос. Тысячи человек остались без крова. Их дальнейшая судьба неясна. Фотогалерея DW.

  • Пожар в лагере для беженцев Мориа на острове Лесбос

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Два пожара за сутки полностью уничтожили лагерь

    На греческом острове Лесбос дотла сгорел крупнейший в стране лагерь для беженцев Мориа. В результате первого возгорания в ночь со вторника на среду лагерь сильно пострадал, последовавший за ним второй пожар окончательно уничтожил лагерь.

  • Беженцы идут по дороге вдоль горящего лагеря

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Причиной пожара могли стать поджоги

    По некоторым сообщениям, причиной возгораний могли стать поджоги, хотя доказательств этому нет. Пожару предшествовали беспорядки среди беженцев в связи с тем, что на прошлой неделе лагерь закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая заражения коронавирусом. Некоторые мигранты обвиняют в поджоге местных жителей: отношения между беженцами и населением острова давно были напряженными.

  • На руинах лагеря

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Погибших и пострадавших нет

    К утру среды пожар в основном был потушен. Вице-губернатор Лесбоса в интервью местной радиостанции заявил, что лагерь сгорел дотла. Погибших и пострадавших от ожогов нет, но у нескольких человек зафиксированы легкие отравления угарным газом.

  • Сгоревшие палатки лагеря Мориа наутро после пожара

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    "Пятно позора" на теле Европы

    Созданный в 2015 году лагерь для беженцев Мориа изначально был рассчитан на 2800 человек. Однако он был переполнен уже на протяжении нескольких лет. До пожара там проживали около 12 600 беженцев. Правозащитники неоднократно критиковали условия жизни в лагере, называя его "пятном позора" на теле Европы.

  • Беженцы лежат на одеялах и сумках на земле под открытым небом

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Без крова в Европе

    По данным местного новостного портала Lesvospost, более 3000 палаток, тысячи контейнеров, а также помещения администрации и местная клиника уничтожены огнем. По официальным данным, без крыши над головой остались более 3,5 тысячи человек.

  • Беженцы из сгоревшего лагеря спят на дороге

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Местные жители требуют немедленной эвакуации беженцев

    Ситуация на острове Лесбос накаляется. Сотни беженцев пытаются найти укрытие в полях и оливковых рощах вокруг сгоревшего лагеря. Местные жители требуют немедленной эвакуации мигрантов и протестуют против их пребывания на острове. Их недоверие и страх усиливаются сообщениями о том, что накануне пожара в лагере были зарегистрированы 35 случаев заражения коронавирусом.

  • Беженцы спасаются от пожара

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    На Лесбосе объявлено чрезвычайное положение

    Часть беженцев решено разместить на двух военных кораблях греческого флота, которые прибудут к Лесбосу 10 сентября, и на пришвартованном у берега острова пароме. Местные власти сообщили, что в ближайшем времени на месте сгоревшего лагеря планируется возвести палаточный городок. На Лесбосе объявлено чрезвычайное положение на ближайшие четыре месяца.

  • 400 детей из лагеря Мориа переправляют самолетом с острова на материковую часть Греции

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    400 детей из лагеря Мориа переправлены на материк

    После пожара комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон объявила о выделении финансовой помощи для немедленной переправы на материк и дальнейшего размещения 400 детей и подростков из лагеря, находившихся без сопровождения взрослых.

  • Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Хайко Мас: "Пожар в лагере беженцев - гуманитарная катастрофа"

    Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас назвал случившееся гуманитарной катастрофой и призвал страны ЕС принять пострадавших от пожара. Ряд федеральных земель ФРГ выразили готовность разместить мигрантов с Лесбоса, но глава МВД Хорст Зеехофер отметил, что вначале министерство должно утвердить программу приема беженцев, и вновь подчеркнул, что они должны быть распределены по всем странам-членам ЕС.

  • Участники демонстрации в Берлине

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Жители Германии требуют эвакуировать беженцев с Лесбоса

    В столице Германии и других крупных городах страны 9 сентября прошли демонстрации, участники которых призвали власти ФРГ и Евросоюза немедленно эвакуировать мигрантов с греческого острова Лесбос и из лагерей на других греческих островах и разместить их в странах ЕС.

  • Участники акции солидарности с беженцами в Берлине

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Акции солидарности с беженцами прошли в ряде городов Германии

    По данным полиции, в Берлине в демонстрации солидарности с беженцами приняли участие около трех тысяч человек, в Лейпциге - 1800, в Гамбурге больше 1200, во Франкфурте-на-Майне - примерно 300 человек.

    Автор: Марина Барановская


  • Пожар в лагере для беженцев Мориа на острове Лесбос

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Два пожара за сутки полностью уничтожили лагерь

    На греческом острове Лесбос дотла сгорел крупнейший в стране лагерь для беженцев Мориа. В результате первого возгорания в ночь со вторника на среду лагерь сильно пострадал, последовавший за ним второй пожар окончательно уничтожил лагерь.

  • Беженцы идут по дороге вдоль горящего лагеря

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Причиной пожара могли стать поджоги

    По некоторым сообщениям, причиной возгораний могли стать поджоги, хотя доказательств этому нет. Пожару предшествовали беспорядки среди беженцев в связи с тем, что на прошлой неделе лагерь закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая заражения коронавирусом. Некоторые мигранты обвиняют в поджоге местных жителей: отношения между беженцами и населением острова давно были напряженными.

  • На руинах лагеря

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Погибших и пострадавших нет

    К утру среды пожар в основном был потушен. Вице-губернатор Лесбоса в интервью местной радиостанции заявил, что лагерь сгорел дотла. Погибших и пострадавших от ожогов нет, но у нескольких человек зафиксированы легкие отравления угарным газом.

  • Сгоревшие палатки лагеря Мориа наутро после пожара

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    "Пятно позора" на теле Европы

    Созданный в 2015 году лагерь для беженцев Мориа изначально был рассчитан на 2800 человек. Однако он был переполнен уже на протяжении нескольких лет. До пожара там проживали около 12 600 беженцев. Правозащитники неоднократно критиковали условия жизни в лагере, называя его "пятном позора" на теле Европы.

  • Беженцы лежат на одеялах и сумках на земле под открытым небом

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Без крова в Европе

    По данным местного новостного портала Lesvospost, более 3000 палаток, тысячи контейнеров, а также помещения администрации и местная клиника уничтожены огнем. По официальным данным, без крыши над головой остались более 3,5 тысячи человек.

  • Беженцы из сгоревшего лагеря спят на дороге

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Местные жители требуют немедленной эвакуации беженцев

    Ситуация на острове Лесбос накаляется. Сотни беженцев пытаются найти укрытие в полях и оливковых рощах вокруг сгоревшего лагеря. Местные жители требуют немедленной эвакуации мигрантов и протестуют против их пребывания на острове. Их недоверие и страх усиливаются сообщениями о том, что накануне пожара в лагере были зарегистрированы 35 случаев заражения коронавирусом.

  • Беженцы спасаются от пожара

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    На Лесбосе объявлено чрезвычайное положение

    Часть беженцев решено разместить на двух военных кораблях греческого флота, которые прибудут к Лесбосу 10 сентября, и на пришвартованном у берега острова пароме. Местные власти сообщили, что в ближайшем времени на месте сгоревшего лагеря планируется возвести палаточный городок. На Лесбосе объявлено чрезвычайное положение на ближайшие четыре месяца.

  • 400 детей из лагеря Мориа переправляют самолетом с острова на материковую часть Греции

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    400 детей из лагеря Мориа переправлены на материк

    После пожара комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон объявила о выделении финансовой помощи для немедленной переправы на материк и дальнейшего размещения 400 детей и подростков из лагеря, находившихся без сопровождения взрослых.

  • Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Хайко Мас: "Пожар в лагере беженцев - гуманитарная катастрофа"

    Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас назвал случившееся гуманитарной катастрофой и призвал страны ЕС принять пострадавших от пожара. Ряд федеральных земель ФРГ выразили готовность разместить мигрантов с Лесбоса, но глава МВД Хорст Зеехофер отметил, что вначале министерство должно утвердить программу приема беженцев, и вновь подчеркнул, что они должны быть распределены по всем странам-членам ЕС.

  • Участники демонстрации в Берлине

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Жители Германии требуют эвакуировать беженцев с Лесбоса

    В столице Германии и других крупных городах страны 9 сентября прошли демонстрации, участники которых призвали власти ФРГ и Евросоюза немедленно эвакуировать мигрантов с греческого острова Лесбос и из лагерей на других греческих островах и разместить их в странах ЕС.

  • Участники акции солидарности с беженцами в Берлине

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Акции солидарности с беженцами прошли в ряде городов Германии

    По данным полиции, в Берлине в демонстрации солидарности с беженцами приняли участие около трех тысяч человек, в Лейпциге - 1800, в Гамбурге больше 1200, во Франкфурте-на-Майне - примерно 300 человек.

    Автор: Марина Барановская


Смотрите также:

  • Заграждения из колючей проволоки на границе Турции и Греции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Заграждения из колючей проволоки на границе

    С конца февраля на границе Турции и Греции сложилась критическая ситуация с беженцами. Пограничники и полиция пытаются остановить многотысячный поток мигрантов, стремящихся попасть на территорию ЕС. На границе были установлены заграждения из колючей проволоки.

  • КПП Пазаркуль

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Поток людей на границе увеличивается

    По данным Международной организации по миграции (МОМ), на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией находятся тысячи человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза. На этом фото - КПП Пазаркуль, где собралось не менее двух тысяч беженцев, в их числе сирийцы, афганцы и иракцы. На фоне боев в Идлибе число сирийских беженцев постоянно увеличивается.

  • Беспорядки на границе Турции и Греции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Столкновения на границе

    Между мигрантами и греческой полицией, которая пытается воспрепятствовать тому, чтобы они пересекли границу Турции и Греции, несколько раз происходили столкновения. Беженцы забрасывали полицейских камнями, те, в свою очередь, применяли в ответ тяжелые водометы и слезоточивый газ. 1 марта Анкара сообщила, что турецкие пограничники были вынуждены пропустить через границу более 75 тысяч мигрантов.

  • Беженцы в резиновых лодках

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    По реке в Грецию

    Несмотря на то, что греческие патрули контролируют всю прибрежную зону, пытаясь не допустить проникновения в страну нелегальных беженцев, поток тех, кто стремится к границе с Грецией ищз Турции, чтобы попасть на территорию ЕС, растет. Беженцы используют путь через реку Эврос, которую пересекают на резиновых лодках.

  • Жещина с ребенком

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Опасное путешествие через Эврос

    Многие беженцы пытаются пересечь границу с Грецией через погранпереход на реке Эврос. Этой женщине с ребенком не удалось достичь границы на надувной лодке, которая во время переправы пришла в негодность. Женщину из реки вытащили спасатели. Как сообщают греческие СМИ, на этом погранпереходе пограничники не пропустили на территорию страны почти 10 тысяч мигрантов.

  • Беженцы на лодке

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Поток людей будет сложно остановить

    Греция усилила подразделения вдоль границы с Турцией из-за угрозы проникновения в страну тысяч мигрантов, а также патрули в проливах между греческими островами и турецким побережьем Эгейского моря. Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщило, что массовый поток людей в направлении Греции будет сложно остановить.

  • Беженцы в Турции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Турция не справляется с беженцами

    Нынешняя ситуация с беженцами является следствием нарушения Анкарой заключенного с Брюсселем в марте 2016 года соглашения. Оно предполагает, что через границы Турции не будут пропускаться мигранты, направляющиеся в ЕС. За это ЕС предоставляет Турции финансовую поддержку. По данным ООН, Турция приняла около 3,6 млн беженцев из Сирии. Эти цифры выросли на фоне боев в провинции Идлиб.

  • Флаги ЕС у здания Еврокомиссии

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    ЕС думает, что делать с беженцами

    Министры иностранных дел стран ЕС на этой неделе соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию с беженцами на греческо-турецкой границе. Пока по просьбе Афин Брюссель направил в Грецию дополнительных специалистов и средства, необходимые для охраны границ.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:43

Решение Меркель открыть границы и принять сотни тысяч беженцев: как оценивают его спустя пять лет?

Контекст

Демонстранты в Германии призывают принять беженцев из Греции

Тысячи человек в Берлине и других городах ФРГ приняли участие в акции солидарности с беженцами из сгоревшего лагеря "Мория" в Греции. Они требовали их немедленной эвакуации.  

ЕС окажет экстренную помощь беженцам на греческом острове Лесбос

На острове Лесбос в крупнейшем в Европе лагере для беженцев в ночь на 9 сентября вспыхнули пожары. ЕС выделит средства для транспортировки сотен детей мигрантов на материк.  

Афины переправили сотни беженцев с Лесбоса на материк

Чтобы избежать риска распространения коронавируса в лагерях для беженцев на греческих островах, правительство в Афинах вот уже несколько недель организует перевозку некоторых из них в материковую часть страны.  

На Лесбосе не хотят видеть ни новых беженцев, ни закрытых центров для них

Жители Лесбоса защищаются от притока мигрантов после открытия Турцией границы с Грецией. Ситуация на острове накаляется и из-за расположенного там лагеря беженцев Мориа. Репортаж DW.  

Пожар в греческом лагере для беженцев привел к беспорядкам

В результате вспыхнувшего пожара и последовавших беспорядков в крупнейшем на острове Лесбос лагере для беженцев погиб один человек. Трагедия вызвала массовые протесты жителей лагеря.  

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