Пожар в лагере Мориа: что будет с беженцами?

Сильный пожар дотла уничтожил крупнейший в Греции лагерь беженцев Мориа на острове Лесбос. Тысячи человек остались без крова. Их дальнейшая судьба неясна. Фотогалерея DW.
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Тысячи человек в Берлине и других городах ФРГ приняли участие в акции солидарности с беженцами из сгоревшего лагеря "Мория" в Греции. Они требовали их немедленной эвакуации.
На острове Лесбос в крупнейшем в Европе лагере для беженцев в ночь на 9 сентября вспыхнули пожары. ЕС выделит средства для транспортировки сотен детей мигрантов на материк.
Чтобы избежать риска распространения коронавируса в лагерях для беженцев на греческих островах, правительство в Афинах вот уже несколько недель организует перевозку некоторых из них в материковую часть страны.
Жители Лесбоса защищаются от притока мигрантов после открытия Турцией границы с Грецией. Ситуация на острове накаляется и из-за расположенного там лагеря беженцев Мориа. Репортаж DW.