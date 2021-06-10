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Пиратство

Автоматически генерируемая страница по теме "пиратство"

Зачем на самом деле Байден встретится с Путиным. DW Новости (10.06.2021) 10.06.2021

Меньше недели остается до встречи в Женеве президентов США и России. Джо Байден уже не раз давал понять, что готов к диалогу, но настроен весьма жестко. В частности, американский лидер не раз грозил Путину последствиями за деструктивную роль Москвы. Встреча с Путиным состоится в рамках первого европейского турне Байдена после вступления в должность.

Путину выгоден арест Протасевича? (25.05.2021) 25.05.2021

Александр Лукашенко поедет в Сочи в конце этой недели встречаться с Владимиром Путиным. Многие российские политологи не сомневаются, что речь снова пойдет о деньгах.

Запад в шоке: Лукашенко ждет расплата за Протасевича? DW Новости (25.05.2021) 25.05.2021

Скандал вокруг задержания бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича разгорается все больше. Мировую общественность шокировало распространенное белорусскими государственными СМИ видео с обращением Протасевича, которое он сделал с большой долей вероятности поcле избиений и пыток.

Воздушное пиратство Лукашенко: каким будет ответ Запада (24.05.2021) 24.05.2021

Политики в ЕС в крайне жестких выражениях отреагировали на захват лайнера Ryanair и задержание блогера Романа Протасевича. Многие в Европе считают, что на инцидент необходимо ответить четко и жестко.

Посадка в Минске самолета с Протасевичем: как Лукашенко перешел черту. DW Новости (24.05.2021) 24.05.2021

Власти в Минске в принудительном порядке посадили авиалайнер ирландской авиакомпании Ryanair. Белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В ЕС и Германии говорят о том, что Александр Лукашенко перешел последнюю черту. Как Запад намерен отреагировать на этот инцидент? - Об этом наш сегодняшний выпуск.
ARCHIV - Michael O'Leary, CEO des irischen Billigfluges Ryanair, spricht am 13.01.2015 bei einer Pressekonferenz am Flughafen Hahn in Lautzenhausen (Rheinland-Pfalz). Michael O'Leary, hat Medienberichten zufolge seine Piloten mit einem eindringlichen Appell zum Bleiben aufgefordert. (zu dpa Berichte: Ryanair-Chef ruft Piloten zum Bleiben auf vom 06.10.2017) Foto: Thomas Frey/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Глава Ryanair: Посадка самолета в Минске - "поддерживаемый государством угон" 24.05.2021

В авиакомпании Ryanair полагают, что на борту лайнера, совершившего экстренную посадку в Минске, находились агенты белорусского КГБ. Глава лоукостера расценивает инцидент как " поддерживаемое государством пиратство".
Roman Protasevich addresses the crowd next to a famous Gdansk's Shipyard Gate number 2 on August 31, 2020 during 'Free Poland To Free Belarus' support rally to express the solidarity with Belarusians people (FILE PICTURE). Belarusian authorities forced a Ryanair plane flying from Greece to Lithuania to land in Minsk. Oppositionist Roman Protasewicz, who was arrested, was on board. On Sunday, May 23, 2021 in Dublin, Ireland. (Photo by Artur Widak/NurPhoto)

Amnesty: Посадка в Минске самолета с Протасевичем - акт воздушного пиратства 24.05.2021

Власти Беларуси использовали ложную угрозу взрыва, чтобы приземлить самолет, летевший из одной страны ЕС в другую. Единственной целью Минска было задержание критически настроенного журналиста Протасевича, заявила AI.
In this photo taken Sunday, Sept. 23, 2012, masked Somali pirate Hassan stands near a Taiwanese fishing vessel that washed up on shore after the pirates were paid a ransom and released the crew, in the once-bustling pirate den of Hobyo, Somalia. The empty whisky bottles and overturned, sand-filled skiffs that litter this shoreline are signs that the heyday of Somali piracy may be over - most of the prostitutes are gone, the luxury cars repossessed, and pirates talk more about catching lobsters than seizing cargo ships. (AP Photo/Farah Abdi Warsameh)

Пираты похитили моряков с норвежского судна возле Бенина 04.11.2019

В результате пиратского нападения было похищено 9 моряков с норвежского судна MV Bonita. Оставшиеся члены экипажа сообщили об инциденте местным властям.
Screenshot von der Website https://mc-schiffahrt.de/.

Пираты похитили троих россиян с грузового судна у берегов Камеруна 16.08.2019

Российские дипломаты добиваются освобождения сограждан, похищенных с борта судна MarMalaita, заявили в МИД РФ.
Wegen einer allzu grossen Nachahmung des Originals von Lego sichergestellt wurde diese Kiste mit Kunststoffbausteinen des chinesischen Herstellers Lepin, die am 05.04.2017 auf der Jahrespressekonferenz des Zolls am Flughafen in Frankfurt am Main gezeigt wird. Im Hauptpostzentrum des Airports und bei Reisenden werden nahezu täglich verbotene Gegenstände aus den unterschiedlichsten Deliktsbereichen sichergestellt. Foto: Boris Roessler/dpa | Verwendung weltweit

В Китае ликвидировано производство поддельного Lego 28.04.2019

Власти Китая обнаружили случай мошенничества на сотни миллионов юаней. Полиция положила конец изготовлению подделок знаменитого конструктора Lego.
Photographed in Port of Antwerp, Belgium. Date 29 April 2017, 08:51:00 Source Own work Author Alf van Beem https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MSC_Mandy_(ship,_1993)_IMO_8918966_Schelde_river_Port_of_Antwerp_pic1.JPG © public domain - photo: Alf van Beem

Освобождены захваченные пиратами моряки из РФ 30.01.2019

Пираты ранее требовали выкуп за освобождение захваченных моряков. Был ли он выплачен, неизвестно. Сейчас решается вопрос о возвращении граждан РФ на родину.
Photographed in Port of Antwerp, Belgium. Date 29 April 2017, 08:51:00 Source Own work Author Alf van Beem https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MSC_Mandy_(ship,_1993)_IMO_8918966_Schelde_river_Port_of_Antwerp_pic1.JPG © public domain - photo: Alf van Beem

Пираты у берегов Бенина похитили шестерых россиян 04.01.2019

Пираты атаковали контейнеровоз MSC Mandy в Гвинейском заливе. По данным Росморречфлота, похищенные шесть членов экипажа - россияне. Посольство России в Бенине проверяет информацию об их гражданстве.
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Роскомнадзор не стал блокировать "Яндекс.Видео" 31.08.2018

"Яндекс.Видео" не будут блокировать, поскольку Роскомнадзор доволен результатами проверки сервиса. "Яндекс" удалил ссылки на контент "Газпром-медиа", но намерен обжаловать это решение.
1408047 Russia, Moscow. 03/12/2013 The office of Yandex internet company in Moscow's Leo Tolstoy Street. Maxim Blinov/RIA Novosti

"Яндекс" обжалует решение Мосгорсуда об удалении нелегального контента 29.08.2018

Требование удалить пиратский контент не соответствует законодательству РФ, говорится в заявлении "Яндекса". Сервису "Яндекс.Видео" грозит блокировка из-за ссылок на сайты с нелегальным контентом.
A young boy is watching a television screen with his back for a tv effect on children or a communication concept. Bild: HaywireMedia - Fotolia #49124964

В США украинца обвиняют в создании крупнейшего в мире пиратского сайта 20.07.2016

В министерстве юстиции США считают, что интернет-портал Kickass Torrents, предоставлявший пользователям для скачивания фильмы и музыку, нанес правообладателям ущерб на 1 млрд долларов.
01 - Aktion der russischen Piratenpartei gegen das neue Gesetz über die Bekämpfung der Internet-Piraterie in Russland. Autor: Vladimir Izotov, DW-Korrespondent, 30.07.2013.

Комментарий: Население предъявляет государству права на интернет-пиратство 11.11.2015

Почему закрытие Rutracker.org чревато для российских властей большими неприятностями, чем для пользователей? Мнение Александра Плющева - специально для DW.
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