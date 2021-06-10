Зачем на самом деле Байден встретится с Путиным. DW Новости (10.06.2021)

Меньше недели остается до встречи в Женеве президентов США и России. Джо Байден уже не раз давал понять, что готов к диалогу, но настроен весьма жестко. В частности, американский лидер не раз грозил Путину последствиями за деструктивную роль Москвы. Встреча с Путиным состоится в рамках первого европейского турне Байдена после вступления в должность.