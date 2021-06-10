Автоматически генерируемая страница по теме "пиратство"
Меньше недели остается до встречи в Женеве президентов США и России. Джо Байден уже не раз давал понять, что готов к диалогу, но настроен весьма жестко. В частности, американский лидер не раз грозил Путину последствиями за деструктивную роль Москвы. Встреча с Путиным состоится в рамках первого европейского турне Байдена после вступления в должность.
Скандал вокруг задержания бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича разгорается все больше. Мировую общественность шокировало распространенное белорусскими государственными СМИ видео с обращением Протасевича, которое он сделал с большой долей вероятности поcле избиений и пыток.
Власти в Минске в принудительном порядке посадили авиалайнер ирландской авиакомпании Ryanair. Белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В ЕС и Германии говорят о том, что Александр Лукашенко перешел последнюю черту. Как Запад намерен отреагировать на этот инцидент? - Об этом наш сегодняшний выпуск.
В авиакомпании Ryanair полагают, что на борту лайнера, совершившего экстренную посадку в Минске, находились агенты белорусского КГБ. Глава лоукостера расценивает инцидент как " поддерживаемое государством пиратство".
Власти Беларуси использовали ложную угрозу взрыва, чтобы приземлить самолет, летевший из одной страны ЕС в другую. Единственной целью Минска было задержание критически настроенного журналиста Протасевича, заявила AI.