"Пинская бойня": что грозит участникам самой жесткой схватки с милицией в Беларуси
Противостояние белорусов с милицией после выборов 9 августа достигло максимального накала в Пинске. Участников столкновений, которых судят в Бресте, местные правозащитники считают политзаключенными.
В Пинске противостояние горожан с полицией достигло максимального накала после выборов 9 августа
Суд над жителями Пинска, обвиняемыми в массовых беспорядках в родном городе в ночь с 9 на 10 августа, начался 23 марта в Бресте. На скамье подсудимых - 14 человек в возрасте от 19 до 44 лет. Всех их белорусские правозащитники признали политзаключенными еще до суда.
Потерпевшими по уголовному делу проходят 109 сотрудников милиции. По выводам следствия, большинству из них причинен ущерб, который не привел к краткосрочному расстройству здоровья. Кроме того, прокуратура подала иск на 24 тысячи белорусских рублей (около 7700 евро): в эту сумму был оценен ущерб городскому хозяйству Пинска от действий митингующих.
Судебный процесс проходит не в самом Пинске, а в областном центре - Бресте. Официального объяснения этому переносу нет, но жители Пинска говорят, что местные судьи отказывались браться за рассмотрение этого дела. Судебные слушания в Бресте можно назвать открытыми лишь условно: в первый день процесса в зал заседаний пустили только родственников обвиняемых и государственную прессу.
Мнение властей: агрессивная толпа напала на милицию
Судебный процесс над жителями Пинска проходит в Бресте
О событиях в ночь после президентских выборов в Пинске информация до сих пор самая противоречивая. По версии властей, через несколько часов после закрытия избирательных участков около 500 человек заблокировали здание Пинского горисполкома.
"Группа агрессивно настроенных граждан с использованием заостренных кольев, прутьев, камней и арматуры попыталась организовать нападение на сотрудников милиции", - сообщили в пресс-службе МВД. Там также особо отметили, что в отношении протестующих "боевое оружие не применялось".
Впоследствии на государственном белорусском телевидении вышел репортаж, где события 9-10 августа 2020 года были названы "неудавшейся попыткой переворота в Беларуси", а городом, где противостояние в те дни достигло максимального уровня, стал именно Пинск. В репортаже упоминалось, что в результате "жесткой агрессии толпы" пострадавшие сотрудники МВД получили тяжелые телесные травмы, сотрясения мозга, переломы конечностей и повреждения позвоночника.
Мнение протестующих: выборы фальсифицировали, а нас обманули
У очевидцев тех событий, получивших в народе название "пинская бойня", другая версия событий. По словам местного жителя Максима, вечером 9 августа пинчане стали собираться возле избирательных участков, чтобы узнать о результатах выборов в своих округах. "Однако никаких данных нам не озвучивали и отправляли в горисполком: дескать, вся информация передана уже туда", - рассказывает Максим.
До приезда силовиков собравшиеся в центре Пинска горожане не проявляли агрессии. Фото из архива, 10 августа 2020 года
Когда возле здания местной исполнительной власти собралось около тысячи человек, к протестующим вышли начальник пинской милиции и чиновник из горисполкома. Как вспоминает житель Пинска Александр, протестующие предложили выдвинуть пять делегатов на переговоры с властями.
"Во время этого общения были озвучены примерно те же цифры, что и по стране: якобы в Пинске за Лукашенко проголосовало до 80% избирателей", - говорит Александр. По его словам, потом выяснилось, что представители властей согласились на переговоры лишь с тем, чтобы местная милиция могла дождаться подкрепления из других городов.
Прибывшие в Пинск силовики окружили протестующих на площади и попытались провести "зачистку" территории. Тогда и начались столкновения с ОМОНом и массовые задержания, что еще больше накалило ситуацию.
Кто первым устроил беспорядки?
Руководительница благотворительной организации "Полесская доброта" Елена Шимолина в тот день также находилась на площади. Она говорит, что беспорядки спровоцировали силовики, а до этого собравшиеся вели себя мирно.
По словам очевидцев, выбираясь из окружения, люди разбирали стоящие на площади скамейки, выдирали мусорные урны, выламывали тротуарную плитку, чтобы оказать сопротивление. Стычки продолжались несколько часов, пока силовиков не оттеснили, а у протестующих не появилась возможность беспрепятственно покинуть площадь. После этого задержания в Пинске продолжались еще несколько дней: тогда же сообщалось, что задержанных сильно избивали.
В дальнейшем началась облава на местных правозащитников и активистов, говорит Елена Шимолина в беседе DW. "От меня и моих коллег требовали данных о том, кто финансировал протесты: власти не могли поверить, что люди сами решили прийти к горисполкому, чтобы не дать себя обмануть", - говорит директор "Полесской доброты".
Поскольку допросы и обыски не прекращались, Елена Шимолина решила уехать из Пинска в Польшу. Ее примеру последовали еще некоторые участники тех событий. Тем же пинчанам, которые оказались на скамье подсудимых, согласно предъявленному обвинению в массовых беспорядках, может грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
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Индекс демократии
При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень восприятия коррупции
Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).
Беларусь в различных мировых рейтингах
Условия для ведения бизнеса
В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".
Беларусь в различных мировых рейтингах
Гендерное неравенство
В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.
Беларусь в различных мировых рейтингах
ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни
Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).
Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень свободы СМИ
По уровню свободы прессы Беларусь находится на 153-м месте из 180. Рядом в рейтинге 2020 года - Бруней и Турция. Россия - на 149-й строчке, Украина - на 96-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Рейтинг милитаризации
Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Всемирный индекс счастья
В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс человеческого развития
При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Свобода перемещения
В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Почтовые услуги
Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс глобальных климатических рисков
В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.
Автор: Янина Мороз
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