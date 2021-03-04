Правозащитники: более 20 задержанных на студенческой конференции в Минске

Более 20 человек были задержаны на учредительной конференции Лиги студенческих объединений в Минске. Об этом правозащитный центр "Весна" сообщил в пятницу, 5 марта. По его сведениям, задержания проводили неизвестные в масках, явившиеся на мероприятие в бизнес-клуб "Имагуру".

На момент публикации в списке содержались имена 24 задержанных. В их числе - члены основного состава Координационного совета (КС) для передачи власти Андрей Егоров и Виталий Рымашевский. Представители сформированного оппозицией КС позднее уточнили, что Егорова и Рымашевского доставлили в отделение милиции, но через некоторое время отпустили. По данным Telegram-канала "Списки задержанных", большинство остальных тоже были отпущены.

Протесты после выборов президента

В Беларуси почти 7 месяцев не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет, однако в итоге все члены его президиума были либо арестованы, либо оказались за границей.

Совет Европейского Союза 25 февраля на год продлил санкции в отношении Лукашенко и его окружения. Меры предусматривают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам в Евросоюзе запрещено прямо или косвенно предоставлять средства фигурантам санкционного перечня.

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