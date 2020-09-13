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В Германии собирают урожай хмеля. Фермеры довольны качеством этого пивного ингредиента, но сетуют на другую проблему.
Пивовары из столицы Бранденбурга Потсдама делают свое дело летом, чтобы достойно отметить круглый юбилей осенью.
Карантин нанес тяжелейший удар по традиционной отрасли и неотъемлемой части немецкой национальной культуры. Даже "Октоберфест" могут отменить. Зато растет спрос на вино.
На главном пивном празднике пивовары договариваются о ценах самостоятельно. Всего на Октоберфесте выпивают около 7,5 млн литров пива.
Жаркая погода в Германии вызвала рост потребления пива. Некоторые пивоварни жалуются на нехватку бутылок и ящиков. Пивная тара и многократное ее использование - давняя проблема отрасли.
Немецкие пивовары просят покупателей как можно скорее возвращать ящики для пива, спрос на которое вырос из-за жаркой погоды. Пивоваренный завод Veltins зафиксировал рекорд продаж.
Новички пивоварения больше не хотят соблюдать "закон о чистоте пива", принятый 500 лет назад. Хотя он уже не является обязательным, традиционные пивоварни все же придерживаются правилу "вода+ячмень+хмель".
Спасаясь от жажды, немцы выпили больше пива, чем в прошлые сезоны.
В Германии впервые за восемь лет выросло производство и потребление пива. Представители отрасли указывают на новый имидж традиционного напитка и на многочисленные инновации.
Немецкие пивовары согласились сообщать на этикетках безалкогольного пива о наличии в нем алкоголя. Соглашение об этом достигнуто между ними и объединениями потребителей.
Картельное ведомство ФРГ оштрафовало целый ряд немецких пивоварен. В результате ценового сговора между ними расходы потребителей выросли на сотни миллионов евро в год.
Варка пива - энергозатратный процесс. Немецкие пивовары научились удерживать выделяемое при варке тепло и снова задействовать его в производстве.
Кто может похвастаться сегодня ростом продаж на 75 процентов? Производители пива, взявшиеся за выпуск лимонада! В Германии стремительно растет популярность "бочкового" напитка Fassbrause.
Немцы пьют все меньше традиционного пива: за последние 10 лет его продажи в Германии сократились почти на 10 процентов. Одновременно все более популярными у жителей ФРГ становятся пиво безалкогольное и "пивные миксы".
Ежегодно среднестатистический житель ФРГ выпивает 107 литров пива. При этом соответствующие показатели среди мужчин в семь раз выше, чем у прекрасной половины страны. В последние годы объем потребления пива снизился.
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