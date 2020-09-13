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Пивовары

19.07.2019, Bayern, Elsendorf: Hopfendolden vor der Gerüstanlage eines Hopfengartens. An den rund sieben Meter hohen Anlagen wächst der Hopfen an Drähten nach oben. In der Hallertau liegt das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt. Foto: Armin Weigel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Как дела в хмельных регионах Германии? (фото) 13.09.2020

В Германии собирают урожай хмеля. Фермеры довольны качеством этого пивного ингредиента, но сетуют на другую проблему.
24.07.2020, Brandenburg, Potsdam: Braumeister Thomas Köhler von der Braumanufaktur Forsthaus Templin steht vor dem Braukessel und hält eine übergroße Bierflasche mit dem Etikett «Potsdamer Stange 30» in den Händen. Zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit soll das Jubiläumsbier zwischen 05.09. bis 04.10.2020 verkauft werden. In einem ersten Schub wurden etwa 4000 Liter des Bieres eingemaischt. Zum ersten Mal wird Naturdoldenhopfen aus dem Potsdamer Lustgarten verwendet. Dessen erste Ernte war im vergangenen Herbst, danach wurde der Hopfen eingefroren. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

"Потсдамер штанге 30" - особое пиво к юбилею воссоединения Германии (фото) 31.07.2020

Пивовары из столицы Бранденбурга Потсдама делают свое дело летом, чтобы достойно отметить круглый юбилей осенью.
08.04.2020 An empty beer-garden is seen at the Hirschgarten in Munich, Germany, April 8, 2020, as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues. REUTERS/Andreas Gebert

В пандемию пиво не пьют: пивовары Германии страдают от COVID-19 19.04.2020

Карантин нанес тяжелейший удар по традиционной отрасли и неотъемлемой части немецкой национальной культуры. Даже "Октоберфест" могут отменить. Зато растет спрос на вино.
ARCHIV - 25.07.2018, Bayern, München: Ein Wirt schenkt bei einem Pressetermin zur Vorstellung des Wiesn-Wirtekrug für das Oktoberfest ein helles Bier ein. Der Bund hat aufgrund der Alkoholsteuer im vergangenen Jahr rund 2,1 Milliarden Euro kassiert. 186 Millionen Liter und damit 4,9 Prozent mehr Alkohol als im Vorjahr sind 2018 in Deutschland versteuert worden, wie das Statistische Bundesamt am 04.04.2019 in Wiesbaden mitteilte. +++ dpa-Bildfunk +++

Кружка пива на Октоберфесте будет стоить дороже 11 евро 28.06.2019

На главном пивном празднике пивовары договариваются о ценах самостоятельно. Всего на Октоберфесте выпивают около 7,5 млн литров пива. 
Bochum Juni 2018, Ausschenken aus Flasche

Немецким пивоварам некуда разливать пиво - закончились бутылки 23.07.2018

Жаркая погода в Германии вызвала рост потребления пива. Некоторые пивоварни жалуются на нехватку бутылок и ящиков. Пивная тара и многократное ее использование - давняя проблема отрасли.
Bierkästen des Klosters Andechs (Oberbayern) stehen am Mittwoch (26.06.2007) in einer Lagerhalle der hauseigenen Brauerei. Das Kloster auf dem Heiligen Berg über dem Ostufer des Ammersees ist seit über einem halben Jahrtausend ein beliebtes Ziel für Pilger. Als erfolgreiches Wirtschaftsunternehmen kann es seinem Stiftungsauftrag nachkommen und als Wirtschaftsgut alle finanziell erforderlichen Mittel für die Versorgung und den Unterhalt der Abtei St. Bonifaz in München selbst aufbringen. Foto: Andreas Gebert dpa/lby +++(c) dpa - Report+++

Немецкие пивовары столкнулись с нехваткой тары 22.07.2018

Немецкие пивовары просят покупателей как можно скорее возвращать ящики для пива, спрос на которое вырос из-за жаркой погоды. Пивоваренный завод Veltins зафиксировал рекорд продаж.
Spanferkel Spanferkel mit Kartoffel-Gratin auf Kümmel-Biersoße *** Nur für redaktionelle Zwecke honorarfrei bei Nennung der Quelle DBB und Zusendung eines Belegexemplares. ***

Великая пивная битва: почему в Германии популярны "крафтовые" пивоварни? (видео) 22.04.2016

Новички пивоварения больше не хотят соблюдать "закон о чистоте пива", принятый 500 лет назад. Хотя он уже не является обязательным, традиционные пивоварни все же придерживаются правилу "вода+ячмень+хмель".

Великая пивная битва: почему в Германии популярны "крафтовые" пивоварни? 22.04.2016

Новички пивоварения больше не хотят соблюдать "закон о чистоте пива", принятый 500 лет назад. Хотя он уже не является обязательным, традиционные пивоварни все же придерживаются правилу "вода+ячмень+хмель".
ARCHIV 2014 **** ARCHIV - ILLUSTRATION - Braumeister Claus hält am 22.07.2014 in Berlin während eines Fototermins zum bevorstehenden 18. Internationalen Bierfestival ein Bier in Höhe des Fernsehturmes. Foto: Soeren Stache/dpa (zu dpa «Deutsche trinken wieder etwas mehr Bier - Export zieht an» vom 30.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Stache

Немецкие пивовары очень довольны итогами рекордно жаркого лета (фото) 30.10.2015

Спасаясь от жажды, немцы выпили больше пива, чем в прошлые сезоны.
Still Life with a keg of beer and draft beer by the glass.

Немецкие пивовары заговорили о "ренессансе пива" 14.01.2015

В Германии впервые за восемь лет выросло производство и потребление пива. Представители отрасли указывают на новый имидж традиционного напитка и на многочисленные инновации.
Momentaufnahmen, Deutschland, Köln. Dom, Kölsch, Bier, Bierglas, Rhein, Rheinufer, trinken. Copyright: Maksim Nelioubin. - - - Eingeschränktes Copyright: Nutzung ausschließlich für Bildgalerien und Reportagen des Autors. Weitere Nutzung nur nach Absprache mit Maksim Nelioubin. - - -

В Германии будут указывать на алкоголь в безалкогольном пиве 07.07.2014

Немецкие пивовары согласились сообщать на этикетках безалкогольного пива о наличии в нем алкоголя. Соглашение об этом достигнуто между ними и объединениями потребителей.
Die Altberliner Weißbierstube in der Rathausstraße im Nikolaiviertel bietet das Ambiente der 20er Jahre. Aufgenommen am 17.03.1992. Dass es neben Pilsner, Weizenbier und anderen Spirituosen sowie einem deftigen Berliner Buffet sechs bis sieben verschiedene Sorten Berliner Weiße gibt, ist bei dem Namen der Gaststätte Ehrensache. Die Weiße - einmal mit Himbeer- und einmal mit Waldmeister-Schuß - gab der gemütlichen Kneipe den Namen. Foto: Hubert Link +++(c) dpa - Report+++

Пивовары Германии оштрафованы на рекордную сумму 03.04.2014

Картельное ведомство ФРГ оштрафовало целый ряд немецких пивоварен. В результате ценового сговора между ними расходы потребителей выросли на сотни миллионов евро в год.

Новинка сезона: энергосберегающее пиво из Германии 24.11.2013

Варка пива - энергозатратный процесс. Немецкие пивовары научились удерживать выделяемое при варке тепло и снова задействовать его в производстве.
Flaschen Fassbrause. Pressematerial. Honorarfrei nutzbar. Zugeliefert von Ulrich Biene Ltg. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Немецкие пивовары увлеклись "бочковой шипучкой" 03.08.2013

Кто может похвастаться сегодня ростом продаж на 75 процентов? Производители пива, взявшиеся за выпуск лимонада! В Германии стремительно растет популярность "бочкового" напитка Fassbrause.
two circles of light and dark beer alcohol; bar; beer; cold; dark; drink; drops; foam; gourmet; light; mug; thirst; traditional; two; wet

Немцы переходят на безалкогольное пиво 21.09.2012

Немцы пьют все меньше традиционного пива: за последние 10 лет его продажи в Германии сократились почти на 10 процентов. Одновременно все более популярными у жителей ФРГ становятся пиво безалкогольное и "пивные миксы".
A waitress carries beer mugs in the Hofbraeuhaus-tent after the opening of the famous Bavarian Oktoberfest beer festival in a beer tent in Munich, southern Germany, on Saturday, Sept.17, 2011. The world's largest beer festival, to be held from Sept. 17 to Oct. 3, 2011 will see some millions visitors. (AP Photo/Matthias Schrader)

Каждый немец выпивает в среднем более 100 литров пива в год 30.04.2012

Ежегодно среднестатистический житель ФРГ выпивает 107 литров пива. При этом соответствующие показатели среди мужчин в семь раз выше, чем у прекрасной половины страны. В последние годы объем потребления пива снизился.
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