Великая пивная битва: почему в Германии популярны "крафтовые" пивоварни? (видео)

Новички пивоварения больше не хотят соблюдать "закон о чистоте пива", принятый 500 лет назад. Хотя он уже не является обязательным, традиционные пивоварни все же придерживаются правилу "вода+ячмень+хмель".