 На экс-главу ″Открытой России″ Пивоварова завели административное дело | Новости из Германии о России | DW | 08.06.2021

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Россия

На экс-главу "Открытой России" Пивоварова завели административное дело

Андрея Пивоварова обвиняют в невнесении созданной им НКО в реестр "иноагентов". Речь идет о некоммерческой организации "Открытый Петербург".

Андрей Пивоваров

Андрей Пивоваров

Против бывшего директора оппозиционной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова возбуждено административное дело за невнесение данных о созданной им организации "Открытый Петербург" в реестр "иностранных агентов", сообщили российские интернет-СМИ вечером в понедельник, 7 июня.

"Открытый Петербург" был учрежден в 2017 году и занимался просветительской деятельностью. В декабре 2020 года министерство юстиции РФ принудительно внесло его в список НКО-"иноагентов". Координатор "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова сообщила, что в настоящее время "Открытый Петербург" находится в стадии ликвидации, одновременно юристы пытаются оспорить в суде решение о внесении этой организации в реестр "иноагентов".

2 июня на Пивоварова был составлен протокол по ч. 1 ст. 19.34 КоАП (осуществление деятельности НКО, выполняющей функции иноагента, не включенной в реестр НКО, выполняющих функции иноагента). По этой статье бывшему директору"Открытой России" грозит до 300 тысяч рублей штрафа.

Обвиняемый по уголовному делу

Андрей Пивоваров уже является обвиняемым по уголовному делу о сотрудничестве с "нежелательной организацией". Основанием для возбуждения дела стал репост в Facebook с призывом об оказании финансовой помощи проекту "Объединенные демократы". По версии следствия, Пивоваров сделал этот репост, "имея умысел на участие в деятельности нежелательной организации "Открытая Россия".

Пивоваров находится под арестом со 2 июня. Он был задержан двумя днями ранее в петербургском аэропорту Пулково. Активиста вывели из салона самолета, который уже готовился к вылету в Варшаву.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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