Экс-директор "Открытой России" Пивоваров арестован на два месяца

Первомайский районный суд Краснодара в среду, 2 июня, приговорил бывшего исполнительного директора оппозиционной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова к двум месяцам ареста. Оппозиционер арестован по ходатайству следствия.

Пивоваров обвиняется по статье о сотрудничестве с "нежелательной организацией". Поводом для возбуждения уголовного дела стал репост в Facebook, который активист опубликовал в августе 2020 года. В нем содержался призыв к сбору средств в поддержку проекта "Объединенные демократы". По мнению следствия, Пивоваров сделал этот репост, "имея умысел на участие в деятельности нежелательной организации "Открытая Россия".

Политическое дело

Сам оппозиционер выразил мнение, что власти пытаются ограничить его политическую деятельность перед сентябрьскими выборами в Госдуму. Он также назвал унизительной для государства формулировку об угрозе конституционному строю постом в Facebook.

Андрей Пивоваров был задержан в петербургском аэропорту Пулково 31 мая. Активиста вывели из салона самолета, который уже готовился к вылету в Варшаву. За несколько минут до этого Пивоваров беспрепятственно прошел паспортный контроль.

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