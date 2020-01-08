Пивоварение

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Крупнейшие пивоваренные концерны Германии заявили о том, что с марта повысят цены на бочковое пиво. Причины - прежде всего экологического характера.
Немецкие пивовары просят покупателей как можно скорее возвращать ящики для пива, спрос на которое вырос из-за жаркой погоды. Пивоваренный завод Veltins зафиксировал рекорд продаж.
Вода, ячмень и хмель, - применение таких ингредиентов для производства пива предписывал баварский закон о чистоте пива, изданный около 500 лет назад, 23 апреля 1516 года.
Новички пивоварения больше не хотят соблюдать "закон о чистоте пива", принятый 500 лет назад. Хотя он уже не является обязательным, традиционные пивоварни все же придерживаются правилу "вода+ячмень+хмель".
Немецкий "закон о чистоте пива" уже давно стал символом знака качества, признанным во всем мире. В 2016 году он отмечает свое 500-летие. Любопытные факты о производстве пива в Германии - в фотогалерее DW.
Один из лидеров мирового пивоварения сокращает 15 процентов персонала. Реструктуризация коснется, прежде всего, отделений в России и Китае.
Любители пива высоко ценят немецкие традиции и каждый год приезжают в Мюнхен. Для некоторых любовь к этому напитку заканчивается серьезным увлечением. О пивоварении как профессии.
Какие отрасли экономики уже выиграли и еще выиграют от успешного выступления немецкой сборной на ЧМ-2014? И будет ли чемпионский титул способствовать потребительскому буму?
Накануне Дня немецкого пива, который отмечается 23 апреля, Федеральное статическое ведомство Германии обнародовало "пивную статистику".
Картельное ведомство ФРГ оштрафовало целый ряд немецких пивоварен. В результате ценового сговора между ними расходы потребителей выросли на сотни миллионов евро в год.
Крупнейшие пивоваренные концерны Германии, среди которых Bittburger, Krombacher, Veltins и Warsteiner, оштрафованы за ценовой сговор. Им придется заплатить более 106 миллионов евро.
За ценовой сговор оштрафованы крупнейшие пивоваренные концерны Германии. Общая сумма штрафа составляет 106,5 млн евро.
Среди потенциальных кандидатов в Список нематериального наследия ЮНЕСКО, которых выдвигают в Германии, - высокогорные коровы, карточная игра и закон о чистоте пива 1516 года.
Варка пива - энергозатратный процесс. Немецкие пивовары научились удерживать выделяемое при варке тепло и снова задействовать его в производстве.
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