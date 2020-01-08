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Пивоварение

MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 19: Revellers enjoy free beer at the Hofbraeu tent on the opening day of the 2015 Oktoberfest on September 19, 2015 in Munich, Germany. The 182nd Oktoberfest will be open to the public from September 19 through October 4 and will draw millions of visitors from across the globe in the world's largest beer fest. (Photo by Philipp Guelland/Getty Images)

В Германии дорожает бочковое пиво 08.01.2020

Крупнейшие пивоваренные концерны Германии заявили о том, что с марта повысят цены на бочковое пиво. Причины - прежде всего экологического характера.
Bierkästen des Klosters Andechs (Oberbayern) stehen am Mittwoch (26.06.2007) in einer Lagerhalle der hauseigenen Brauerei. Das Kloster auf dem Heiligen Berg über dem Ostufer des Ammersees ist seit über einem halben Jahrtausend ein beliebtes Ziel für Pilger. Als erfolgreiches Wirtschaftsunternehmen kann es seinem Stiftungsauftrag nachkommen und als Wirtschaftsgut alle finanziell erforderlichen Mittel für die Versorgung und den Unterhalt der Abtei St. Bonifaz in München selbst aufbringen. Foto: Andreas Gebert dpa/lby +++(c) dpa - Report+++

Немецкие пивовары столкнулись с нехваткой тары 22.07.2018

Немецкие пивовары просят покупателей как можно скорее возвращать ящики для пива, спрос на которое вырос из-за жаркой погоды. Пивоваренный завод Veltins зафиксировал рекорд продаж.
Plzensky Prazdroj, brewery, beer, Pilsner Urquell, Plzen, Pilsen, Czech Republic, February 9, 2012. (CTK Photo/Petr Eret) picture alliance/dpa/P. Eret

Как немцы научились пиво варить 23.04.2018

Вода, ячмень и хмель, - применение таких ингредиентов для производства пива предписывал баварский закон о чистоте пива, изданный около 500 лет назад, 23 апреля 1516 года.

Spanferkel Spanferkel mit Kartoffel-Gratin auf Kümmel-Biersoße *** Nur für redaktionelle Zwecke honorarfrei bei Nennung der Quelle DBB und Zusendung eines Belegexemplares. ***

Великая пивная битва: почему в Германии популярны "крафтовые" пивоварни? (видео) 22.04.2016

Новички пивоварения больше не хотят соблюдать "закон о чистоте пива", принятый 500 лет назад. Хотя он уже не является обязательным, традиционные пивоварни все же придерживаются правилу "вода+ячмень+хмель".

Великая пивная битва: почему в Германии популярны "крафтовые" пивоварни? 22.04.2016

Новички пивоварения больше не хотят соблюдать "закон о чистоте пива", принятый 500 лет назад. Хотя он уже не является обязательным, традиционные пивоварни все же придерживаются правилу "вода+ячмень+хмель".
Drei Biergartengäste prosten sich am Sonntag (24.04.2011) in München (Oberbayern) in Biergarten am Seehaus mit ihren Bierkrügen zu. Das Wetter am Osterwochenende ist in Bayern überwiegend sonnig und warm. Foto: Tobias Hase dpa/lby Gesellschaft; Freizeit; Sonne; Bier; Bierglas; anstoßen; Silhouette; Schattenriss; zuprosten; society; leisure; sun; beer; ale; Restaurants_and_Catering; Weather:WEA

Пожалуйста, еще кружечку! 20.04.2016

Немецкий "закон о чистоте пива" уже давно стал символом знака качества, признанным во всем мире. В 2016 году он отмечает свое 500-летие. Любопытные факты о производстве пива в Германии - в фотогалерее DW.
Люди с кружками пива в руках

Пожалуйста, еще кружечку: пиво по закону 19.04.2016

Немецкий "закон о чистоте пива" уже давно стал символом знака качества, признанным во всем мире. В 2016 году он отмечает свое 500-летие. Любопытные факты о производстве пива в Германии - в фотогалерее DW.
ARCHIV - Werbebanden der Brauerei Carlsberg sind am 22.10.2010 in Hamburg zu sehen. Foto: Marcus Brandt/dpa (zu dpa Bierbrauer Carlsberg streicht 2000 Jobs und startet Sparprogramm vom 11.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ +++ (C) picture-alliance/dpa/M. Brandt

Падение спроса в РФ: Carlsberg увольняет две тысячи сотрудников 11.11.2015

Один из лидеров мирового пивоварения сокращает 15 процентов персонала. Реструктуризация коснется, прежде всего, отделений в России и Китае.
Bierprinzessin Laura wird von Ritter Robert am 28.07.2015 in Berlin während eines Fototermins zum bevorstehenden 19. Internationalen Bierfestival vor dem Fernsehturm auf Händen getragen und geküsst. Es findet vom 7. bis 9. August an der Karl-Marx-Allee zwischen Strausberger Platz und Frankfurter Tor statt und steht unter dem Motto Erlebnistour der Bier - und Burgenstraße. Auf etwa zwei Kilometern gibt es 340 Brauereien aus 87 Ländern, mit 2400 Bieren. Foto: Jens Kalaene/dpa

До чего доводит студентов любовь к пиву 21.09.2015

Любители пива высоко ценят немецкие традиции и каждый год приезжают в Мюнхен. Для некоторых любовь к этому напитку заканчивается серьезным увлечением. О пивоварении как профессии.
Ein Mitarbeiter der adidas-Filiale am Tauentzien in Berlin präsentiert am 14.07.2014 ein Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit dem vierten Stern. Die begehrten Kleidungsstücke waren innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Футбол и бизнес: победа - в Бразилии, доходы - в Германии 16.07.2014

Какие отрасли экономики уже выиграли и еще выиграют от успешного выступления немецкой сборной на ЧМ-2014? И будет ли чемпионский титул способствовать потребительскому буму?
Kellnerin Helga kämpft sich im Hofbräuhauszelt am 24.09.2012 beim 179. Münchner Oktoberfest auf der Theresienwiese in München (Bayern) mit elf Maß Bier durch die Menschenmenge. Die Wiesn gilt als das größte Volksfest der Welt und findet in diesem Jahr vom 22.09. bis 07.10.2012 statt. Foto: Frank Leonhardt/dpa

В Германии стало больше пивоварен, но спрос на пиво упал 22.04.2014

Накануне Дня немецкого пива, который отмечается 23 апреля, Федеральное статическое ведомство Германии обнародовало "пивную статистику".
Die Altberliner Weißbierstube in der Rathausstraße im Nikolaiviertel bietet das Ambiente der 20er Jahre. Aufgenommen am 17.03.1992. Dass es neben Pilsner, Weizenbier und anderen Spirituosen sowie einem deftigen Berliner Buffet sechs bis sieben verschiedene Sorten Berliner Weiße gibt, ist bei dem Namen der Gaststätte Ehrensache. Die Weiße - einmal mit Himbeer- und einmal mit Waldmeister-Schuß - gab der gemütlichen Kneipe den Namen. Foto: Hubert Link +++(c) dpa - Report+++

Пивовары Германии оштрафованы на рекордную сумму 03.04.2014

Картельное ведомство ФРГ оштрафовало целый ряд немецких пивоварен. В результате ценового сговора между ними расходы потребителей выросли на сотни миллионов евро в год.

Немецкие пивоваренные концерны оштрафованы за ценовой сговор (14.01.2014) 14.01.2014

Крупнейшие пивоваренные концерны Германии, среди которых Bittburger, Krombacher, Veltins и Warsteiner, оштрафованы за ценовой сговор. Им придется заплатить более 106 миллионов евро.
two circles of light and dark beer alcohol; bar; beer; cold; dark; drink; drops; foam; gourmet; light; mug; thirst; traditional; two; wet

Пивные концерны ФРГ оштрафованы за ценовой сговор 13.01.2014

За ценовой сговор оштрафованы крупнейшие пивоваренные концерны Германии. Общая сумма штрафа составляет 106,5 млн евро.
Die roten Harzkühe, hier zwei auf einer Weide bei Hüttenrode im Landkreis Wernigerode, sollen wieder im Harzgebiet angesiedelt werden. Bei den Bestrebungen, das Harzer Rotvieh, das es nachweislich erstmals um 1630 im Harz gab, wieder auf den Wiesen des nördlichsten der deutschen Mittelgebirge weiden zu lassen, geht es nicht vorrangig um den wirtschaftlichen Nutzeffekt, sondern vielmehr um die touristische Attraktivität der Tiere. Derzeit haben aufgrund der relativ geringen Milchleistung nur wenige Züchter die Rotbunten Rinder in ihren Beständen. Foto: Jürgen Korsch

В Германии множатся памятники нематериального наследия 03.12.2013

Среди потенциальных кандидатов в Список нематериального наследия ЮНЕСКО, которых выдвигают в Германии, - высокогорные коровы, карточная игра и закон о чистоте пива 1516 года.

Новинка сезона: энергосберегающее пиво из Германии 24.11.2013

Варка пива - энергозатратный процесс. Немецкие пивовары научились удерживать выделяемое при варке тепло и снова задействовать его в производстве.
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