Пивоварение

Пожалуйста, еще кружечку!

Немецкий "закон о чистоте пива" уже давно стал символом знака качества, признанным во всем мире. В 2016 году он отмечает свое 500-летие. Любопытные факты о производстве пива в Германии - в фотогалерее DW.