Пиво под открытым небом - история одной баварской традиции

Простые деревянные столы, крепкие скамейки, традиционная и вкусная еда, расслабленное настроение... Посиделки в пивном саду (Biergarten) - типично немецкое удовольствие. Если бы таких мест не существовало, их следовало бы придумать, однако получилось все случайно, благодаря стечению исторических обстоятельств и по народной инициативе. Низы захотели, верхи разрешили. Как это было?

К созданию первых инфраструктурных предпосылок в Мюнхене приступили еще в XVI веке, даже не подозревая о столь далеко идущих последствиях. Законодательную базу подвели через пару веков во времена Наполеона. Его завоевания скоро закончатся полным провалом, а Biergarten как раз начинал свое победоносное, но мирное шествие по немецким землям и за их пределы.

Этому баварскому вкладу в мировую потребительскую культуру - более двух столетий. Так долго уже существует традиция неспешного распития пива под открытым небом, не отходя далеко от погреба, в кругу друзей и единомышленников. Идеальный вариант предусматривает также наличие тени от развесистых каштанов.

Пивной сад Biergarten am Seehaus в Мюнхене

В начале 1812 года завоевавший пол-Европы император Наполеон вынашивал планы нападения на Россию. Бавария, находившаяся под французским протекторатом, за шесть лет до этого по его милости из курфюршества стала королевством. Именно в эти годы были заложены основы современной баварской государственности, включая принятие первой конституции, а также проведение правовых и административных реформ по передовому тогда французскому образцу.

Появление пивных садов стало своего рода побочным результатом законотворческой и административной деятельности обновленных баварских властей - стремления упорядочить общественную жизнь, защитив интересы одних и не ущемив интересы других. В чем же заключалась проблема?

Заглянем еще на пару столетий глубже - в середину XVI века. Для строительства домов в те времена использовали главным образом дерево. Не удивительно, что настоящим бичом средневековых городов были пожары. Опасность их возникновения сильно повышалась летом - в жаркую и сухую погоду, а частыми причинами летних возгораний были как раз пивоварни. Нет пива без огня...

В связи с этим в 1539 году в Мюнхене издали радикальный указ, разрешавший варить пиво исключительно с 19 сентября по 23 апреля. То есть появилась необходимость делать запасы и где-то их хранить.

Фотогалерея: Хмельные рецепты

Хмельные рецепты Баварский суп из черного хлеба В растительном масле обжаривают мелко нарубленные лук и свежий имбирь, ложку меда и муки, затем раскрошенный черствый черный хлеб, добавляют пол-литра крепкого овощного бульона, мелко порубленные майоран, чабрец, розмарин, соль и перец. Варят на медленном огне 10-15 минут. В готовый суп вливают 1-2 стакана пива (по вкусу!) и больше не кипятят во избежание горького привкуса.

Хмельные рецепты Хлеб на пиве Традиция использовать пиво для приготовления пищи особенно пригодилась во время поста. До 130 дней в году средневековым монахам приходилось воздерживаться от кулинарных изысков. Но этот во всех отношениях полезный напиток употреблять разрешалось. Из него варили суп и на нем (вместо воды) замешивали ароматный ржаной хлеб. Такой хлебец получается более воздушным, и корочка у него особо хрустящая.

Хмельные рецепты Салат с пивной заправкой Стакан солодового пива доводят до кипения. Жидкость надо редуцировать наполовину, остудить, смешать с 2 ложками варенья из клюквы, малины или смородины, 1 чайной ложкой горчицы, 3 ложками винного уксуса, солью, перцем. Затем добавить 4-6 ложек нерафинированного подсолнечного масла, семечки подсолнечника и смешать с листьями зеленого полевого салата и помидорами.

Хмельные рецепты Вареники в пиве Blunzentaschen (от Blunzen, так в Германии называют пряную кровяную колбасу) - это вареники с колбасной начинкой, которые сначала отваривают, затем слегка обжаривают в сливочном масле и уж потом отправляют в тарелку с пивным соусом. Для этого пиво уваривают с ложкой меда или сахара и заправляют винным уксусом. Сдобрить вареники можно зеленью и зарумяненным беконом.

Хмельные рецепты Котлеты с пивом "Любимцы публики" готовятся из мясного фарша (на выбор) с добавлением овсяных хлопьев, пригоршни манной крупы, измельченного чеснока, яйца, нескольких ложек терпкого темного пива, соли и перца. Обжаренные с обеих сторон круглые котлеты подают с мелко порубленным зеленым луком и ломтем знаменитого немецкого черного хлеба.

Хмельные рецепты Рулька с румяной корочкой Устоять перед румяной рулькой с имбирем и медом, выдержанной в пряном маринаде из пива, розмарина, чеснока и душистого перца, удается не каждому. В Германии к этому блюду относятся с неиссякаемым уважением. А подают его обычно с картофелем и свежим салатом из капусты.

Хмельные рецепты Жаркое в пиве Традиционное в Германии жаркое из свинины в данном случае запекается в соусе из пива. Для этого обжаривается довольно много лука, порезанного кольцами, затем к нему добавляется ложка муки и 2 стакана пива. Жаркое подается на стол вместе с пивным соусом. Один аромат чего стоит!

Хмельные рецепты "Захмелевший" судак Натертый солью и перцем судак (это может быть и любая другая рыба) кладут на слой мелко порубленного зеленого лука, чеснока и зелени петрушки. После чего рыбу нужно переложить несколькими дольками лимона, залить стаканом пива и запечь. Великолепный гарнир - грибы, тушенные с каштанами в пиве. "Захмелевший" судак так и тает во рту!

Хмельные рецепты Свиные ребрышки в пивном маринаде Ребрышки предварительно выдерживают в маринаде (не менее 6 часов) из солодового пива, сиропа из сахарной свеклы, острого перца и семян тмина. Затем мясо надо смазать соусом из нескольких ложек кетчупа, винного уксуса и сливового джема и запечь на решетке или на противне в духовом шкафу. К аппетитным ребрышкам с хрустящей корочкой подают терпкое темное пиво.

Хмельные рецепты Форель в беконе Любимую немцами форель готовят быстро и просто: рыбу маринуют в пиве с полчаса, затем начиняют несколькими веточками укропа, мелко порубленным чесноком, солью и перцем, заворачивают в тонкие пластики бекона и обжаривают на хорошо разогретом топленом масле до румяной корочки. Подают с традиционным картофельным салатом или креветками, заправленными пивным соусом.

Хмельные рецепты Тэмпура: от рыбы до бананов Приготовленным в тесте и зажаренным во фритюре, то есть тэмпурой (или темпурой), может быть что угодно - морепродукты, рыба и даже бананы. В Германии кляр (жидкое тесто) для этого нередко замешивают… правильно, на пиве! Японское блюдо с начинкой- сюрпризом - популярная сегодня альтернатива основательной, мясной кухне немцев.

Хмельные рецепты Пивной шоколад Если вместо сливок и молока использовать пиво, то получится пивной шоколад! Именно так поступил баварский кондитер Ханс-Петер Лютценбургер (Hans-Peter Lutzenburger), окрестив свое произведение "Козлом отпущения". Просто потому что сорт пива, входящего в состав шоколада, называется Бок-бир ("Bocк" по-немецки "козел"). Но в шоколад добавляют и темные сорта пива, например, портер.

Хмельные рецепты Желе из айвы с пивом Айва - фрукт многоликий, который прекрасно сочетается с мясом, рыбой, птицей. В Германии айва входит в состав разнообразных десертов. Готовят из нее и желе с "изюминкой". Для этого вместо воды берется ароматное светлое пиво. Сваренную в нем айву протирают через сито, отжимают. Полученный сок смешивают с сахаром (или медом) и доводят до кипения. Готово! Автор: Инга Ваннер



Из Мюнхена видны горы, но ландшафт вокруг - равнинный. Для пивных погребов здесь лучше всего подходили берега реки Изар (Isar), однако из-за грунтовых вод подземные склады не могли располагаться глубоко. Холодильные установки еще не изобрели, натуральный лед везли с Альп.

Для лучшей теплоизоляции над погребами сажали каштаны, отбрасывавшие густую тень, а поверхность дополнительно засыпали белым гравием: он не так сильно нагревался от солнечных лучей. Руководствовались не эстетикой, а чисто практическими соображениями, но вышло уютно и красиво.

Через некоторое время жители города, приезжавшие летом пополнить домашние запасы пива, начали утолять острую жажду на месте, подымая кружки: "Hoch de Depf und schwoàbt sas owe, de Bria. Prost!" Это баварский диалект. Летний зной, тени каштанов, - куда спешить, зачем лишний груз с собой везти? Если еще и закуска есть...

Постепенно на берегах Изара пикник негде было провести, а на горизонте предприимчивых пивоваров появилась новая идея: самим откупоривать, разливать и предлагать к пиву еду.

Пивной сад Kindl-Keller в Мюнхене, 1917 год

Однако свои расчеты они строили без городских трактирщиков, буквально проиллюстрировав немецкое выражение "Die Rechnung ohne den Wirt machen"… Короче, просчитались, так как владельцы харчевен и закусочных усмотрели в этом начинании угрозу и, опасаясь потерять клиентов, пожаловались властям, потребовав прекратить самодеятельность пивоваров. Мол, каждый должен заниматься своим бизнесом.

Рассмотрев дело, первый баварский король Максимилиан (Maximilian I) издал компромиссный высочайший рескрипт, положивший начало традиции пивных садов. В указе от 4 января 1812 года он позволил владельцам погребов разливать пиво на месте в июне, июле, августе и сентябре, но строго запретил торговать едой. Правда, ее было разрешено приносить с собой. Можно это делать и сегодня, хотя голодными в наши дни в Biergarten никого не оставят. Но, если кто-то хочет сэкономить или просто предпочитает домашнее, возражений владельцев заведения это не вызовет.

Сезон пива под открытым небом сейчас определяют не календарь и положения монаршего рестрикта, а погода: с весны до осени и как можно дольше, включая знаменитый Октоберфест, проходящий в огромных шатрах.

Мюнхен и Бавария богаты туристическими достопримечательностями, но пивные сады - глава особая. Самые большие могут вместить разом несколько тысяч посетителей. Среди них - Hirschgarten (8000), Am Chinesischen Turm (7000), Augustiner-Keller (5000) и Paulaner am Nockherberg (4000), а общее их число только в Мюнхене переваливает за полсотни.

Фотогалерея: Интересные факты о немецком пиве

10 любопытных фактов о немецком пиве По традиционному рецепту Согласно баварскому закону о чистоте пива, принятому в 1516 году, для производства этого напитка должны использоваться только вода, ячменный солод, дрожжи и хмель. С 1987 года в Германии стали продавать пиво, изготовленное в странах ЕС с добавлением других ингредиентов. Сами же немецкие пивовары до сих пор варят пиво по традиционному рецепту.

10 любопытных фактов о немецком пиве Столица пива Берлин Особенно много пивоварен в Берлине. В последние годы пивоварением стали активно заниматься и иммигранты. Особой славой в немецкой столице пользуются такие пивоварни, как Schoppe Bräu, Heidenpeters, Ale Mania, BrauKunstKeller, Crew Republic.

10 любопытных фактов о немецком пиве Немцы - чемпионы мира? Во всем мире производится 15 тысяч сортов пива. Треть из них - в Германии. Полторы тысячи пиврварен насчитывается здесь. Однако не известно, являются ли немцы чемпионами мира по потреблению пива. По статистике, на душу населения в ФРГ приходится около 110 литров пива в год. Между тем, в Чехии производится ежегодно до 150 литров пива на душу населения. Другое дело, что много идет на экспорт.

10 любопытных фактов о немецком пиве Местные особенности Заказывая в немецком ресторане пиво, укажите конкретный сорт. Иначе вам обязательно подадут один из местных: в Мюнхене - традиционное для баварцев пшеничное пиво (Weizenbier), в Кельне - кельнское пиво (Kölsch), а в Гамбурге - пиво бренда Astra. Но дюссельдорфское альтбир (Alt-Bier), например, в кельнских пивных вы напрасно будете заказывать: Кельн и Дюссельдорф поглядывают друг на друга свысока.

10 любопытных фактов о немецком пиве Пиво из правильной посуды Для каждого сорта немецкого пива предназначен особый сосуд. Kölsch, например, пьют из специальных тонких стаканов (Kölner Stange) вместимостью 0,2 литра, пшеничное Weizenbier - из высоких поллитровых, а то и литровых стаканов, расширяющихся кверху, а Pils - из бокалов в форме тюльпана.

10 любопытных фактов о немецком пиве Крепкие сорта В большинстве сортов немецкого пива содержится примерно пять процентов алкоголя. Зато в Баварии пить пиво нужно осторожно. В производимом там пиве содержание алкоголя составляет порой шесть процентов. Между прочим, традиционный баварский завтрак дополняет кружка светлого нефильтрованного пива (Helles). Так что не удивляйтесь, если в Мюнхене вас им будут угощать поутру.

10 любопытных фактов о немецком пиве Пивные коктейли Не все немцы предпочитают пить пиво в чистом виде. Смешивать его с другими напитками в Германии любят даже утонченные гурманы. Самый популярный в пивной коктейль - это радлер (Radler). В его состав входят пиво и лимонад. Кое-кто также любит смесь пива с кока-колой.

10 любопытных фактов о немецком пиве Пиво на берлинский лад Что касается приготовления пивных коктейлей, то больше всех, пожалуй, тут изощряются берлинцы. В столичных ресторанах вам могут предложить берлинское белое пиво (Berliner Weisse) даже в сочетании с сиропом из малины или подмаренника душистого. Напиток приобретает ярко-розовый или ядовито-зеленый цвет. Подают его в широких рюмках из тонкого стекла.

10 любопытных фактов о немецком пиве В Германии пить пиво можно почти везде В отличие от многих других стран, в Германии пить пиво разрешается даже прямо на улице. Но вот в общественном транспорте - к примеру, в Кельне и Берлине - употребление алкоголя, в том числе и пива, запрещено.

10 любопытных фактов о немецком пиве Пивные бутылки не выбрасываются Защита окружающей среды для немцев - одна из важнейших задач. И звание чемпиона мира по утилизации отходов и переработке мусора Германия действительно заслужила. В ФРГ бутылки из-под пива и других напитков, как правило, не выбрасываются, а сдаются обратно в магазин. В стоимость товара включен залог за тару (Pfand). Автор: Кейт Мюзер, Наталия Королева

