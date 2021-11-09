"Петербургский диалог"

Экс-советник Путина раскритиковал решение признать немецкие организации в России нежелательными (27.05.2021)

Сразу три немецкие неправительственные организации были объявлены в России нежелательными. Михаил Федотов, экс-глава Совета по правам человека при президенте РФ, считает, что Путин, если бы его спросили, был бы против.