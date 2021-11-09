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"Петербургский диалог"

Alexei Nawalnys Reden vor Gericht sind als Buch in Deutschland herausgegeben. Das Buch steigt auf die Spiegel-Bestseller-Liste auf Platz 19. Bonn, 2021 via Alexander Smirnov Fr, 20.08.2021 19:28

Как спасти отношения РФ и ФРГ: что предлагают молодые немцы и россияне 09.11.2021

Изменение климата как шанс для сближения между РФ и ФРГ? DW послушала эти и другие идеи участников германо-российского молодежного форума "Потсдамские встречи".

Преемник вот-вот определится: что Путин и Россия ждут от нового канцлера Германии? 27.09.2021

В ФРГ прошли парламентские выборы. Но кто возглавит правительственную коалицию, до сих пор неясно. Олаф Шольц или Армин Лашет - кто из двух кандидатов на пост канцлера станет преемником Ангелы Меркель?
Stühle stehen in einem leeren Klassenzimmer im Carolus-Magnus-Gymnasium auf den Tischen, da der Unterricht in der Corona-Zeit ausgefallen ist. Die Stadt Solingen sieht sich nach Signalen aus Berlin und Bayern in ihrem Konzept der Klassenteilung für weiterführende Schulen bestätigt. Vor zwei Wochen hatte die bergische Stadt zur Bekämpfung der Pandemie angekündigt, dass wechselweise eine Hälfte einer Klasse im Präsenz-, die andere Hälfte daheim im Distanzunterricht lernen soll. +++ dpa-Bildfunk +++

В ФРГ от закона о просветительской деятельности в РФ хорошего не ждут 05.08.2021

Правительство ФРГ опасается, что новый российский закон ударит по совместным проектам в сфере образования. Некоторым депутатам бундестага позиция Берлина кажется слишком мягкой.
18.7.2019*** Ronald Pofalla bei seiner Rede zur Eroeffnung des 18. Petersburger Dialog 2019 in Koenigswinter | Verwendung weltweit

Немецкая сторона "Петербургского диалога" приостановила все совместные заседания 27.07.2021

Немецкое правление "Петербургского диалога" назвало неприемлемым признание в РФ "нежелательными" трех немецких НКО. Решение стало "тяжелым ударом", заявил сопредседатель форума Пофалла.
Olga Chernysheva On the Sidelines, 2010 Leuchtkästen 7-teilig, je 80 x 120 x 8 cm DIEHL Gallery, Berlin © Olga Chernysheva

Темпельхоф вместо Третьяковки: место изменить можно 08.06.2021

Эта грандиозная выставка должна была открыться в Москве. Теперь она открывается в Берлине. Почему? DW спросила у немецкого куратора.
07.10.2019 Ort: Moskau Johannes Voswinkel leitet die Böll-Stiftung in Moskau: „Große Fragen global lösen.“ Copyright: Alexander Kauschanski/ DW

Глава фонда Бёлля в Москве: Запрет немецких НКО - атака на диалог между ФРГ и РФ 01.06.2021

По мнению Йоханнеса Фосвинкеля, запрет в России немецких НКО повредит германо-российским отношениям. Глава представительства в Москве Фонда им. Бёлля назвал это решение властей РФ атакой на диалог гражданских обществ.
Nur als Schatten zu erkennen ist der hessische Ministerpräsident Roland Koch, der am Dienstag (26.06.2007) in Wiesbaden spricht. Junge Parlamentarier aus Deutschland und Russland trafen sich zur Vorbereitung auf den Petersburger Dialog, der im Oktober unter dem Motto Für eine gemeinsame Zukunft - eine neue Generation meldet sich zu Wort stattfinden soll. Foto: Frank May dpa/lhe +++(c) dpa - Report+++

Запрет трех немецких НКО в России: агония "Петербургского диалога"? 28.05.2021

В ответ на решение Генпрокуратуры РФ немецкая часть правления "Петербургского диалога" отменила совместное заседание в Москве. Под вопросом будущее самого форума гражданских обществ двух стран.
11.02.2020, Berlin: Markus N. Beeko, Generalsekretär Amnesty International Deutschland, bei der Bekanntgabe der Träger des Menschenrechtspreises 2020 von Amnesty International. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Правозащитники осудили запрет в России немецких НКО 27.05.2021

Немецкое представительство Amnesty International призвало правительство ФРГ решительно противостоять нарушению обязательств, которые Россия взяла на себя, вступив в Совет Европы.

Экс-советник Путина раскритиковал решение признать немецкие организации в России нежелательными (27.05.2021) 27.05.2021

Сразу три немецкие неправительственные организации были объявлены в России нежелательными. Михаил Федотов, экс-глава Совета по правам человека при президенте РФ, считает, что Путин, если бы его спросили, был бы против.

Запрет немецких НКО в России: как на это отреагировали в Германии (27.05.2021) 27.05.2021

Впервые в России сразу три неправительственные организации из Германии признаны "нежелательными". Под вопросом может оказаться работа германо-российского "Петербургского диалога", созданного под патронатом президента РФ Владимира Путина и тогдашнего канцлера ФРГ Герхарда Шредера 20 лет назад.

3013840 01/21/2017 Building of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation on Moscow_s Petrovka Street. Natalia Seliverstova/Sputnik |

Запрет трех немецких НКО в РФ: реакция в ФРГ и последствия для россиян 27.05.2021

Решение Генпрокуратуры России объявить "нежелательными" три немецкие организации, говорят в Берлине, свидетельствует о стремлении Кремля изолировать российское гражданское общество.
Geschäftsführer, Petersburger Dialog e. V. und Geschäftsführendes Vorstandsmitglied, Deutsch-Russisches Forum e. V. Martin Hoffmann im Interview mit Konstantin Eggert am 24.11.2020 in Berlin Source: DW

Менеджер диалога ФРГ и РФ: Жаль, что Путин и Меркель не понимают друг друга 03.12.2020

Исполнительный директор "Петербургского диалога" и Германо-российского форума Мартин Хоффман об упущенных Путиным и Меркель возможностях, как санкции мешают его работе и почему он не критикует политику Кремля.

Почему Меркель и Путин не могут найти общий язык? Мартин Хоффман #вТРЕНДde 02.12.2020

В интервью DW Мартин Хоффман из "Петербургского диалога" и Германо-российского форума рассказал, почему Меркель и Путин не могут найти общий язык, как санкции мешают германо-российским отношениям и поспорил об аннексии Крыма.
18.7.2019*** Ronald Pofalla bei seiner Rede zur Eroeffnung des 18. Petersburger Dialog 2019 in Koenigswinter | Verwendung weltweit

Глава "Петербургского диалога" призвал не сносить мосты в Россию 20.09.2020

В условиях нынешнего кризиса в отношениях с РФ особенно важно продолжать диалог с российским гражданским обществом, уверен Рональд Пофалла.
Auf den Bilder sind Kunstwerke von Aiwasowsky, eine Offnung der Ausstellung, die Leiterin der Tretjakow-Galerie Selfira Tregulowa und das Gebaüde der Tretjakow-Galerie Copyright: DW/M. Yuliya Wischnewetskaya

В трех странах пройдет выставка современного искусства 22.11.2019

Работы Герхарда Рихтера, Ансельма Кифера, Ильи Кабакова будут показаны в рамках выставки "Diversity United". Она будет работать в 2020-2021 годах в Германии, РФ и Франции.
1458926 Russia, Kaliningrad. 04/26/2013 Kaliningrad environmentalists from the Ecozashchita group protest against the construction of the Baltiyskaya Nuclear Power Plant to the mark anniversary of the Chernobyl disaster. Igor Zarembo/RIA Novosti |

Суд в Калининграде: первое решение в пользу экоактивистов 23.08.2019

Административное дело против директора "Экозащиты" закрыто. Александра Королёва надеется на прекращение и заведенных на нее уголовных дел. Тогда она сразу вернется из ФРГ в Россию.
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