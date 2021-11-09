"Петербургский диалог"

По мнению Йоханнеса Фосвинкеля, запрет в России немецких НКО повредит германо-российским отношениям. Глава представительства в Москве Фонда им. Бёлля назвал это решение властей РФ атакой на диалог гражданских обществ.
Сразу три немецкие неправительственные организации были объявлены в России нежелательными. Михаил Федотов, экс-глава Совета по правам человека при президенте РФ, считает, что Путин, если бы его спросили, был бы против.
Впервые в России сразу три неправительственные организации из Германии признаны "нежелательными". Под вопросом может оказаться работа германо-российского "Петербургского диалога", созданного под патронатом президента РФ Владимира Путина и тогдашнего канцлера ФРГ Герхарда Шредера 20 лет назад.
В интервью DW Мартин Хоффман из "Петербургского диалога" и Германо-российского форума рассказал, почему Меркель и Путин не могут найти общий язык, как санкции мешают германо-российским отношениям и поспорил об аннексии Крыма.