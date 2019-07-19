"Петербургский диалог": Откажемся от виз для молодежи и использования угля!

Отменим визы для молодежи! Документ с таким предложением стал самым конкретным результатом 18-го германо-российского форума "Петербургский диалог", проходившего 18 и 19 июля в Кёнигсвинтере под Бонном. Программа из десяти пунктов содержит конкретные шаги по либерализации визового режима вплоть до его полной отмены для молодых россиян и немцев в возрасте до 25 лет.

Почему Рональд Пофалла хочет безвиз для молодых

В ближайшее время эта программа будет направлена правительствам Германии и России. А сопредседатель "Петербургского диалога" с немецкой стороны Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) обещал вскоре посетить тех партнеров ФРГ по Шенгенской зоне, которые, как, например, Польша и Чехия, пока не готовы поддержать эту готовившуюся уже несколько месяцев инициативу, чтобы попытаться их переубедить.

Немецкая журналистка Александра Рожкова, уроженка Санкт-Петербурга, получила премию форума

А почему только молодежи? Не дискриминация ли это других возрастных групп? Такой вопрос возник у некоторых зрителей, смотревших на YouTube прямые трансляции DW с пресс-конференции Хайко Маса (Heiko Maas) и Сергея Лаврова (приезд двух министров иностранных дел на нынешний "Петербургский диалог" был воспринят как явный сигнал намечающегося сближения двух стран) и с церемонии открытия самого форума.

Идею продвигает немецкая сторона, а она хорошо помнит положительной опыт послевоенной ФРГ, которой именно молодежный обмен помог в свое время весьма успешно преодолеть чуть ли не вековую вражду между Германией и Францией. Теперь есть надежда на то, что беспрепятственные поездки друг к другу хотя бы молодых немцев и россиян (всеобщий безвиз просто нереален) будут способствовать сближению народов Германии и России независимо от трудно разрешимых проблем на межгосударственном уровне.

Призывы поддержать "Северный поток - 2" и отменить санкции

Немцы могут показаться наивными романтикам, но они искренне верят, что это - один из путей преодоления нынешнего отчуждения. Причем больше всего от подобной отмены виз выиграли бы школьники и молодые взрослые в российских регионах. Ведь сейчас им для оформления визы нередко приходится совершать дальние и дорогостоящие поездки, например, в Москву.

Рональд Пофалла выступает на открытии "Петербургского диалога"

Высокопоставленные российские участники "Петербургского диалога" отвергать идею не стали, но особого интереса к ней не проявили. Так, Сергей Лавров, возглавляющий именно то российское министерство, в компетенцию которого входят визовые вопросы, ее фактически проигнорировал.

А Виктор Зубков, глава совета директоров "Газпрома" и российский сопредседатель "Петербургского диалога", созданного как форум гражданских обществ двух стран, использовал эту площадку для призывов непременно поддержать строительство подведомственного ему газопровода "Северный поток - 2" и отменить санкции ЕС против РФ ("С этим делом надо заканчивать").

Жизнь в разных энергетических мирах

Довольно наивной показалась и немецкая попытка заинтересовать российскую делегацию планами Германии самое позднее в 2038 году отказаться в электроэнергетике от наиболее вредного для глобального климата ископаемого энергоносителя - угля. Соответствующую концепцию в течение долгих месяцев разрабатывала так называемая "угольная комиссия", и на форум поделиться опытом приехали сразу несколько ее участников, в том числе три из четырех сопредседателей комиссии (одним из них был как раз Рональд Пофалла).

Все они выступили на совместном заседании рабочих групп "Экономика" и "Экологическая модернизация", что призвано было подчеркнуть неразрывную взаимосвязь в сегодняшнем мире бизнеса и защиты окружающей среды. Однако интерес российского энергетического начальства к немецкой концепции отказа от угля при одновременных структурных реформах в угольных регионах оказался, по впечатлению журналистки Сабины Адлер (Sabine Adler), "практически нулевым".

Вместо этого заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский и председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный подробно рассказали собравшимся о планах России увеличить добычу и экспорт угля и о больших перспективах этого энергоносителя на мировом рынке.

"Такое впечатление, что мы живем в разных энергетических мирах", - с удивлением воскликнул один из немецких участников, а другие указали, что в одном только Евросоюза уже 12 стран взяли курс на отказ от угля и что, к примеру, Китай, на рынок которого очень рассчитывают в России, резко ужесточил использование этого энергоносителя. К ним присоединился и Юрий Мельников, эксперт Центра энергетики бизнес-школы "Сколково", недавно представившего большое исследование о перспективах мировой энергетики, в котором прогнозирует особенно быстрое снижение роли именно угля.

"Экозащита" берет слово в дискуссии об угле

Но тут в дискуссию активно включились сразу три российских экоактивиста, продемонстрировавшие шокирующие фото- и видеокадры, на которых запечатлели загрязнение угольной пылью окружающей среды рядом с карьерами в Кузбассе и угольными терминалами в портах Дальнего Востока.

Антон Лементуев из новокузнецкой "Экозащиты"

Их выступления, в которых они обвинили угольные компании в нарушении российского законодательства и прав местного населения, придали дополнительную интригу совместному заседанию двух рабочих групп, собравшему свыше 70 участников, и наглядно доказали, что на форумы "Петербургского диалога" приезжают не только всевозможные официальные лица, но и реальные представители самого что ни на есть гражданского общества.

"Такого диалога с представителями властей, как здесь, в России у нас еще ни разу не было, но я надеюсь, что это только начало, ведь на самом деле мы, экологи, общественники - друзья административных органов, мы хотим вместе с ними помогать людям", - подчеркнул в беседе с DW Антон Лементуев, региональный координатор "Экозащиты" из Новокузнецка. Руководительница калининградского отделения именно этой общественной организации Александра Королева недавно попросила политического убежища в Германии, и эта тема в Кёнигсвинтере тоже поднималась.

"Формат для взаимопонимания" из "Мастерской будущего"

Тем временем на совместном заседании рабочих групп "Гражданское общество" и "Мастерская будущего" проходила презентация германо-российского demoSlam, вызвавшая немалый интерес и оживленную дискуссию. Суть этого "формата для взаимопонимания" его основательница Евгения Сайко описала так: "Смысл в том, что молодые немцы и россияне устраивают маленькие презентации на такие комплексные и для многих абстрактные темы, как демократия, толерантность, права человека, патриотизм. Но рассказывают они об этих сложных понятиях публике очень лично, через свой индивидуальный опыт, с юмором, с эмоциями".

Евгения Сайко, основательница формата demoSlam, дает интервью DW

Этот проект, о котором DW уже подробно писала, родился осенью прошлого года в Берлине, его решил финансово поддержать МИД ФРГ, уже состоялись выступления его участников в Дрездене, Франкфурте-на-Майне и дважды в Екатеринбурге в сотрудничестве с "Ельцин-центром".

Исполнительный директор "Петербургского диалога" Мартин Хоффман (Martin Hoffmann) считает, что на нынешнем форуме впервые за последние годы царила атмосфера, вызывающая у него оптимизм. Серьезные разногласия между двумя странами остались, но теперь, по его словам, явственно чувствуется желание обеих сторон, особенно на уровне гражданских обществ, сосредоточиться на том, что объединяет.

Это желание звучало в Кёнигсвинтере в выступлениях многих немецких участников, и вовсе не только в устах тех, кого принято называть Putinversteher ("понимающие Путина"). И с российской стороны тоже было немало тех, кто, в свою очередь, совершенно искренне хочет сближения с Германией и тем самым с Европой, частью которой есть и должна быть Россия. В рабочей группе СМИ об этом подробно говорил тележурналист и писатель Леонид Млечин. Суть своего доклада он свел в беседе с DW к краткой формуле: "Русский проект без европейского невозможен".

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram

Смотрите также:

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Символ угольных карьеров Ни один угольный разрез не обходится без роторного экскаватора. Многие из почти 20 тысяч человек, которые еще заняты в отрасли в ФРГ, будут вспоминать об этой машине, когда добыча бурого угля уйдет в прошлое. Но пока не решено, когда это произойдет. Для сравнения: в 1960 году в ФРГ в угледобывающей отрасли работали более полумиллиона человек. Каменный уголь в ФРГ из-под земли больше не добывают.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Многокилометровые карьеры Многокилометровые карьеры стали неотъемлемой частью ландшафта во всех регионах Германии, в которых открытым способом все еще добывают бурый уголь. Они расположены на юге Саксонии-Анхальт, в западной части Нижней Саксонии и Северного Рейна - Вестфалии (на фото), а также в регионе Лаузиц на юге Бранденбурга.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Твердая валюта для ГДР Роторный экскаватор, гусеницы которого видны на фото, работает в угольном разрезе Профен в Саксонии-Анхальт. Сейчас добыча бурого угля поддерживает все еще структурно слабую экономику в Восточной Германии, а в ГДР она была одной из базовых отраслей. Бурый уголь добывали, невзирая на экологию, и значительная его часть продавалась за границу за твердую валюту.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Миллиардные компенсации В промышленных масштабах бурый уголь стали добывать на востоке Германии еще в 19 веке. Сегодня в качестве компенсации за досрочное прекращение добычи угля федеральные земли и угледобывающие компании требуют от правительства в Берлине 70 миллиардов евро. Это соответствует сумме в 3,5 млн евро за одно рабочее место в угольной отрасли, которое будет потеряно.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля "Огненное кольцо" протеста Добыча угля уже много лет вызывает ожесточенные споры, как из-за загрязнения воздуха угольными электростанциями, так и из-за того, что для добычи угля открытым способом понижают уровень грунтовых вод. Акцией протеста, проведенной в январе 2019 года в Роммельскирхене на западе ФРГ, экологические активисты добиваются завершения угледобычи в Германии.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Защитники Хамбахского леса Широкую известность в ФРГ и за ее пределами в 2018 году получили массовые протесты против вырубки Хамбахского леса, за счет которого концерн RWE планировал расширить угольный разрез Хамбах. Протесты привели к тому, что суд в Кельне временно запретил вырубку деревьев до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по жалобе экологической организации BUND.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Спорный Гарцвайлер Угольный разрез Гарцвайлер возник в 1983 году на Западе Германии. Вокруг него постоянно разгорались споры, в том числе из-за того, что в ходе его расширения сносили целые населенные пункты. Наряду с экологическими вопросами это - второй важный пункт критики у противников угледобычи.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Деревни-призраки И в наши дни продолжают исчезать деревни, на месте которых появляются угольные карьеры. Вскоре такая участь постигнет местечко Керпен-Манхайм всего в 20 километрах от Кельна. В деревне уже практически не осталось жителей, большинство из них переселили. В 2022 году здесь начнется добыча угля.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Церковь уступает место угольному карьеру Жертвами добычи угля становятся и памятники архитектуры. В 2018 году вслед за всей деревней Иммерат была снесена действовавшая церковь Святого Ламберта, построенная в 1891 году в неороманском стиле. Сделано это было для расширения угольного разреза Гарцвайлер-2, расположенного неподалеку от Ахена на западе страны.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Место жительства сменили 40 тысяч человек Снос деревни Иммерат и переселение ее жителей освещалось в немецких СМИ значительно шире, чем другие подобные случаи. Однако, по данным экологической организации BUND, только в Северном Рейне - Вестфалии в ходе расширения угольных разрезов были переселены около 40 тысяч человек.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Церковь переезжает на новое место Больше повезло церкви в саксонской деревне Хойерсдорф. Построенное 750 лет назад здание в 2008 году перевезли в соседний городок Борна. На своем пути церковь длиной 14, шириной 8,9, высотой 19 метров и весом 600 тонн преодолела два моста и два железнодорожных переезда.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля На смену старым приходят новые технологии В производстве электричества место угля, нефти и атома постепенно занимают возобновляемые источники. Из них в 2018 году в Германии было выработано более 40 процентов электроэнергии. В альтернативной энергетике в стране занято около 280 тысяч человек.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Озера вместо карьеров Так может выглядеть будущее. В Восточной Германии многие бывшие угольные карьеры затоплены и превращены в зоны отдыха. В ближайшие годы в регионе Лаузиц появится самая крупная в Европе сеть связанных друг с другом озер, что наверняка порадует любителей водных видов спорта. Автор: Фридель Таубе, Сергей Гуща

