"Петербургский диалог": Откажемся от виз для молодежи и использования угля!

На "Петербургском диалоге" под Бонном корреспондент DW увидел немцев-романтиков, реальных представителей гражданского общества и желание сближения.
Отменим визы для молодежи! Документ с таким предложением стал самым конкретным результатом 18-го германо-российского форума "Петербургский диалог", проходившего 18 и 19 июля в Кёнигсвинтере под Бонном. Программа из десяти пунктов содержит конкретные шаги по либерализации визового режима вплоть до его полной отмены для молодых россиян и немцев в возрасте до 25 лет.
Почему Рональд Пофалла хочет безвиз для молодых
В ближайшее время эта программа будет направлена правительствам Германии и России. А сопредседатель "Петербургского диалога" с немецкой стороны Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) обещал вскоре посетить тех партнеров ФРГ по Шенгенской зоне, которые, как, например, Польша и Чехия, пока не готовы поддержать эту готовившуюся уже несколько месяцев инициативу, чтобы попытаться их переубедить.
А почему только молодежи? Не дискриминация ли это других возрастных групп? Такой вопрос возник у некоторых зрителей, смотревших на YouTube прямые трансляции DW с пресс-конференции Хайко Маса (Heiko Maas) и Сергея Лаврова (приезд двух министров иностранных дел на нынешний "Петербургский диалог" был воспринят как явный сигнал намечающегося сближения двух стран) и с церемонии открытия самого форума.
Идею продвигает немецкая сторона, а она хорошо помнит положительной опыт послевоенной ФРГ, которой именно молодежный обмен помог в свое время весьма успешно преодолеть чуть ли не вековую вражду между Германией и Францией. Теперь есть надежда на то, что беспрепятственные поездки друг к другу хотя бы молодых немцев и россиян (всеобщий безвиз просто нереален) будут способствовать сближению народов Германии и России независимо от трудно разрешимых проблем на межгосударственном уровне.
Призывы поддержать "Северный поток - 2" и отменить санкции
Немцы могут показаться наивными романтикам, но они искренне верят, что это - один из путей преодоления нынешнего отчуждения. Причем больше всего от подобной отмены виз выиграли бы школьники и молодые взрослые в российских регионах. Ведь сейчас им для оформления визы нередко приходится совершать дальние и дорогостоящие поездки, например, в Москву.
Высокопоставленные российские участники "Петербургского диалога" отвергать идею не стали, но особого интереса к ней не проявили. Так, Сергей Лавров, возглавляющий именно то российское министерство, в компетенцию которого входят визовые вопросы, ее фактически проигнорировал.
А Виктор Зубков, глава совета директоров "Газпрома" и российский сопредседатель "Петербургского диалога", созданного как форум гражданских обществ двух стран, использовал эту площадку для призывов непременно поддержать строительство подведомственного ему газопровода "Северный поток - 2" и отменить санкции ЕС против РФ ("С этим делом надо заканчивать").
Жизнь в разных энергетических мирах
Довольно наивной показалась и немецкая попытка заинтересовать российскую делегацию планами Германии самое позднее в 2038 году отказаться в электроэнергетике от наиболее вредного для глобального климата ископаемого энергоносителя - угля. Соответствующую концепцию в течение долгих месяцев разрабатывала так называемая "угольная комиссия", и на форум поделиться опытом приехали сразу несколько ее участников, в том числе три из четырех сопредседателей комиссии (одним из них был как раз Рональд Пофалла).
Все они выступили на совместном заседании рабочих групп "Экономика" и "Экологическая модернизация", что призвано было подчеркнуть неразрывную взаимосвязь в сегодняшнем мире бизнеса и защиты окружающей среды. Однако интерес российского энергетического начальства к немецкой концепции отказа от угля при одновременных структурных реформах в угольных регионах оказался, по впечатлению журналистки Сабины Адлер (Sabine Adler), "практически нулевым".
Вместо этого заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский и председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный подробно рассказали собравшимся о планах России увеличить добычу и экспорт угля и о больших перспективах этого энергоносителя на мировом рынке.
"Такое впечатление, что мы живем в разных энергетических мирах", - с удивлением воскликнул один из немецких участников, а другие указали, что в одном только Евросоюза уже 12 стран взяли курс на отказ от угля и что, к примеру, Китай, на рынок которого очень рассчитывают в России, резко ужесточил использование этого энергоносителя. К ним присоединился и Юрий Мельников, эксперт Центра энергетики бизнес-школы "Сколково", недавно представившего большое исследование о перспективах мировой энергетики, в котором прогнозирует особенно быстрое снижение роли именно угля.
"Экозащита" берет слово в дискуссии об угле
Но тут в дискуссию активно включились сразу три российских экоактивиста, продемонстрировавшие шокирующие фото- и видеокадры, на которых запечатлели загрязнение угольной пылью окружающей среды рядом с карьерами в Кузбассе и угольными терминалами в портах Дальнего Востока.
Их выступления, в которых они обвинили угольные компании в нарушении российского законодательства и прав местного населения, придали дополнительную интригу совместному заседанию двух рабочих групп, собравшему свыше 70 участников, и наглядно доказали, что на форумы "Петербургского диалога" приезжают не только всевозможные официальные лица, но и реальные представители самого что ни на есть гражданского общества.
"Такого диалога с представителями властей, как здесь, в России у нас еще ни разу не было, но я надеюсь, что это только начало, ведь на самом деле мы, экологи, общественники - друзья административных органов, мы хотим вместе с ними помогать людям", - подчеркнул в беседе с DW Антон Лементуев, региональный координатор "Экозащиты" из Новокузнецка. Руководительница калининградского отделения именно этой общественной организации Александра Королева недавно попросила политического убежища в Германии, и эта тема в Кёнигсвинтере тоже поднималась.
"Формат для взаимопонимания" из "Мастерской будущего"
Тем временем на совместном заседании рабочих групп "Гражданское общество" и "Мастерская будущего" проходила презентация германо-российского demoSlam, вызвавшая немалый интерес и оживленную дискуссию. Суть этого "формата для взаимопонимания" его основательница Евгения Сайко описала так: "Смысл в том, что молодые немцы и россияне устраивают маленькие презентации на такие комплексные и для многих абстрактные темы, как демократия, толерантность, права человека, патриотизм. Но рассказывают они об этих сложных понятиях публике очень лично, через свой индивидуальный опыт, с юмором, с эмоциями".
Этот проект, о котором DW уже подробно писала, родился осенью прошлого года в Берлине, его решил финансово поддержать МИД ФРГ, уже состоялись выступления его участников в Дрездене, Франкфурте-на-Майне и дважды в Екатеринбурге в сотрудничестве с "Ельцин-центром".
Исполнительный директор "Петербургского диалога" Мартин Хоффман (Martin Hoffmann) считает, что на нынешнем форуме впервые за последние годы царила атмосфера, вызывающая у него оптимизм. Серьезные разногласия между двумя странами остались, но теперь, по его словам, явственно чувствуется желание обеих сторон, особенно на уровне гражданских обществ, сосредоточиться на том, что объединяет.
Это желание звучало в Кёнигсвинтере в выступлениях многих немецких участников, и вовсе не только в устах тех, кого принято называть Putinversteher ("понимающие Путина"). И с российской стороны тоже было немало тех, кто, в свою очередь, совершенно искренне хочет сближения с Германией и тем самым с Европой, частью которой есть и должна быть Россия. В рабочей группе СМИ об этом подробно говорил тележурналист и писатель Леонид Млечин. Суть своего доклада он свел в беседе с DW к краткой формуле: "Русский проект без европейского невозможен".
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