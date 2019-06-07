Первая жара - насколько горячим может быть в России лето-2019?

В Россию пришла летняя жара. Начало июня в европейской части будет знойным, рассказал в беседе с DW Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России. Столбики термометров в Москве и Санкт-Петербурге в четверг, 7 июня, преодолели отметку в 30 градусов.

Сохранению жары способствуют блокирующие антициклоны

"Мы прогнозируем, что над европейской территорией установится блок, блокирующий антициклон, который не позволит влажным воздушным массам с Атлантики достичь европейской части, - поясняет Вильфанд. - Этот блок будет перемещаться на север России, затем по восточной периферии - на Урал и в азиатскую часть". В первой декаде июня, по его словам, на юге России и в центральной ее части ожидается "жаркая, сухая погода - и ни капли дождя".

Рекордная жара в Европе, август 2018 года

Такие блокирующие антициклоны стали в Европе частым явлением в последние годы. Однозначного объяснения их появления пока нет. Ученые из немецкого Потсдамского института изучения климата (PIK) предполагают, что это может быть связано с так называемым джетстримом, струйным течением. Речь идет о зоне сильного ветра на высоте примерно 10 километров, который транспортирует воздушные массы с запада на восток.

Это волнообразное течение в 2018 году было слабым, что могло быть одной из причин аномально жаркого лета в Европе, отмечается в исследовании PIK, опубликованном в конце апреля. Похожая ситуация наблюдалась летом 2015-го, 2006-го и 2003-го годов, когда в Европе были длительные периоды жары. Ученые предполагают: слабое струйное течение приводит к тому, что погода долго не меняется и становится экстремальной, причем не только летом.

Лето-2019 в России ожидается снова теплее нормы

Современный прогноз возможен максимум на две недели, но практическая предсказуемость, "которой можно доверять", - шесть дней, отмечает Роман Вильфанд. При этом качество предсказаний погоды сильно выросло, и сейчас прогноз на пять дней вперед такой же точный, как 40 лет назад на один день, констатирует ученый.

Но достичь такой же точности на более длительную перспективу, например, на месяц или сезон, не станет возможным никогда, даже через тысячу лет, уверен Вильфанд. Поэтому в ответ на просьбу предсказать, каким будет в России лето 2019 года, метеоролог, почти два десятка лет возглавлявший Гидрометцентр России, отвечает коротко: "Температура ожидается около или выше нормы".

Дыт от лесных пожаров в Португалии виден из космоса, август 2018 года

Наличие сложностей со средне- и долгосрочным прогнозированием подтверждает и Жан-Ноэль Тепо, французский метеоролог, глава службы по наблюдению за изменением климата Copernicus в расположенном в английском Рединге Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды ECMWF. "Для средних европейских широт делать прогноз сложнее, чем, например, для тропиков", - указал Тепо в беседе с DW. Возглавляемая им служба прогнозирует летом 2019 года в западной части России и в соседней Украине "теплую аномалию" с вероятностью 60 процентов.

Предыдущее лето, 2018 года, тоже было в среднем по России теплее обычного. По данным Гидрометцентра, оно оказалось близким к "пятерке самых теплых значений за всю историю метеонаблюдений", а аномалия в среднем составила +2-3 градуса. Температура выше нормы не означает, что каждый день будет теплая погода, добавляет Роман Вильфанд: "Наоборот, мы прогнозируем, что лето будет изменчивым, будут периоды с дождями и периоды засушливой, жаркой погоды". Но когда и какой продолжительности - сейчас предсказать невозможно.

Теплое лето в России - следствие глобального потепления?

На вопрос, связано ли более теплое лето в России с общим изменением климата на планете, Вильфанд не дает однозначного ответа. "Конкретные синоптические ситуации никак не связаны с глобальным потеплением", - считает ученый, но при этом цитирует формулу советского академика Александра Обухова о том, что "в период потепления климата погода нервничает", то есть чаще проявляются экстремальные периоды.

Пожары торфяников в Тверской области, 2014 год

За минувшие десять лет в среднем температура в России поднялась на 0,4 градуса, продолжает Вильфанд: "Это очень много. На севере страны этот тренд еще более заметен - 0,7 и 0,8 градуса". Более того, в отдельных районах, на севере Таймыра, на Ямале, на Северной Земле среднегодовая температура превышает норму на шесть, иногда восемь градусов.

"Это трудно себе представить!", - признается метеоролог. Если раньше в истории Земли потепление происходило за тысячи, сотни тысяч и миллионы лет, то нынешнюю скорость Вильфанд называет "фантастической" и связывает ее, как и большинство ученых в мире, с "антропогенным фактором" - то есть деятельностью человека.

Французский метеоролог Жан-Ноэль Тепо полагает, что если человечество продолжит выброс в атмосферу углекислого (СО2) и других газов, которые связывают с глобальным потеплением, то периоды экстремальной летней жары в Европе, которые раньше были примерно раз в сто лет, "в будущем могут повторяться каждые год-два".

Дым лесных пожаров из России до Канады

Одним из самых опасных последствий экстремальных температур летом метеорологи называют пожары. "Я впервые видел в 2018 году, как дым от пожаров с российской территории совершал кросс-полярную траекторию и достигал Канады", - вспоминает Роман Вильфанд.

По его словам, лесным, торфяным и тундровым пожарам на севере России способствуют антициклоны, а также тот, факт, что летом там не заходит солнце, а значит - почва не остывает. Кроме того, одним из последствий потепления на севере РФ уже стало таяние в некоторых районах вечной мерзлоты, когда "проседают постройки, дома, газо- и трубопроводы начинают изгибаться". "Оказалось, что вечная мерзлота - не вечна", - пошутил ученый.

На Западе на фоне этих и других явлений некоторые активисты движения в защиту климата говорят, что будущее планеты вызывает у них чувство страха. Метеоролог Роман Вильфанд убежден, что страх - это неправильно. Его позиция: нужно противодействовать и адаптироваться к изменениям.

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