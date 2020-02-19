Первая АЭС в арабском мире: атомная энергия против нефти

В Объединенных Арабских Эмиратах 18 февраля 2020 года произошло историческое событие. Власти страны дали "зеленый свет" запуску атомной электростанции "Барака" - первой в арабском мире. Как подчеркнул наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммад ибн Зайд аль-Нахайян, введение АЭС в эксплуатацию ознаменовало собой новый этап на пути страны к развитию мирного атома.

Восторг наследного принца, впрочем, разделяют далеко не все. В международной экспертной организации Nuclear Consulting Group (NCG) полагают, что запуск АЭС повлечет за собой серьезные риски, особенно на фоне недавней эскалации напряженности в регионе. Старший научный сотрудник NCG Пол Дорфман напоминает, что, к примеру, нападение беспилотников на саудовские нефтеперерабатывающие заводы в сентябре 2019 года привело к масштабным сбоям в поставках топлива и резкому взлету цен на нефть. А если целью подобной атаки станет АЭС?

С помощью атомной электростанции ОАЭ намерены укрепить свой авторитет в регионе

Технические недочеты АЭС и угроза саботажа

В своем докладе, опубликованном в декабре 2019 года, Дорфман отмечает, что на энергоблоках новой АЭС не установлены устройства аварийной защиты, которые являются неотъемлемым требованием при строительстве атомных электростанций в Европе. Кроме того, в бетонных конструкциях, окружающих реакторы, ранее были обнаружены трещины, говорится в документе.

Дорфмана также беспокоит угроза аварии или саботажа на АЭС. Ядерное топливо и радиоактивные отходы будут перевозить через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским. Эта магистраль является еще одним источником нестабильности в регионе.

ОАЭ хотят укрепить свой авторитет в регионе

Эксперт NCG отмечает, что Объединенные Арабские Эмираты подписали договор о нераспространении ядерного оружия и ратифицировали соглашения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), включающие в себя возможность полной проверки специалистами агентства ядерной деятельности Абу-Даби. Несмотря на это, ОАЭ может передать данные о своей ядерной программе другим странам, не заключившими подобные соглашения, полагает Пол Дорфман.

Начало строительства АЭС "Аккую" в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря, Турция

В свою очередь сотрудник Фонда Карнеги Марк Хиббс, специализирующийся на изучении вопросов использования ядерной энергии, не видит такого риска. "ОАЭ хотят улучшить свой имидж и приобрести репутацию надежной страны, которая не занимается распространением ядерного оружия и ни для кого не представляет угрозы", - подчеркивает Хиббс.

С помощью ядерной программы Абу-Даби надеется укрепить свой авторитет регионального лидера, а также диверсифицировать свою экономику и снизить зависимость страны от ископаемого топлива.

"Росатом"построит АЭС в Египте

Ставку на развитие атомной энергетики делают и другие страны региона. Саудовская Аравия в данный момент оценивает предложения иностранных компаний по строительству двух крупных АЭС, в том числе предложение российской госкорпорации "Росатом". Кроме того, Эр-Рияд планирует построить еще 16 атомных блоков меньшей мощности.

Мухаммед бен Сальман

Несмотря на заверения саудовских властей в том, что программа будет мирной, министр энергетики королевства объявил в сентябре о планах Эр-Рияда по обогащению урана. В свою очередь фактический лидер страны, наследный принц Мухаммед бен Сальман предупредил в 2018 году, что, если у Ирана появится ядерная бомба, саудиты сразу же последуют его примеру.

Ожидается, что в середине 2020 года Россия начнет строить АЭС в северной части Египта - на берегу Средиземного моря. Проект предусматривает создание четырех энергоблоков, его сдача в эксплуатацию намечена на 2026 год. Египет ратифицировал договор о нераспространении ядерного оружия, однако не подписал дополнительный протокол к нему. Это означает, что эксперты МАГАТЭ могут проводить проверки на территории страны только при согласии Каира.

Турция хочет обладать ядерным оружием

"Росатом" строит атомную электростанцию и в Турции. АЭС "Аккую" появится в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря, обойдется не менее чем в 20 млрд долларов и после ввода в строй будет покрывать около 10 процентов потребностей Турции в электроэнергии. Ожидается, что первый энергоблок новой АЭС будет запущен в 2023 году, а на полную мощность "Аккую" выйдет к 2026 году.

В сентябре 2019 года президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался на то, что Турции запрещено разрабатывать собственное ядерное оружие, в то время как некоторым другим странам это разрешено. Тем самым он косвенно дал понять, что Анкара может нарушить положения договора о нераспространении ядерного оружия. В этом контексте, как отмечает эксперт NCG Пол Дорфман, к уже имеющемуся "стандартному риску" атомного конфликта добавятся специфические для региона риски - вроде вооруженных группировок, пытающихся совершать нападения на объекты ядерной инфраструктуры.

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