Пенсионный возраст

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Страны всего мира принимают беспрецедентные меры, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса. Накануне власти ФРГ резко ужесточили карантинные меры. Новые меры приняты и в России, где за сутки зарегистрированы более 70 новых случаев коронавирусной инфекции. В Москве они касаются, прежде всего, людей пенсионного возраста.