Премьер Франции пошел на уступки противникам пенсионной реформы

Новая пенсионная система будет распространяться лишь на граждан, родившихся после 1975 года. Пенсионный возраст во Франции сохранится на уровне 62 лет, однако пенсия будет урезанной до достижения получателем 64 лет.