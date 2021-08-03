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Пенсионный возраст

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Пенсионный возраст".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

24.01.2019, Russland, Sotschi: SOCHI, RUSSIA - JANUARY 24, 2019: An elderly woman walking in Flag Square. Dmitry Feoktistov/TASS Foto: Dmitry Feoktistov/TASS/dpa |

Более трети россиян хотят работать, "пока позволит здоровье" 03.08.2021

Лишь 30% россиян намерены перестать работать по достижению пенсионного возраста, выяснили авторы соцопроса, проведенного сервисом hh.ru и финтех-компанией "Деньги Вперед".
A photo taken on April 2, 2018 shows the building of Russian parliament's lower house, the State Duma. / AFP PHOTO / Mladen ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)

Комментарий: Госдума VII созыва начала с репрессивных законов и закончила борьбой с Навальным 18.06.2021

Заключительная сессия Государственной думы VII созыва была посвящена борьбе с критиками режима Путина, но и новые депутаты обречены на ее продолжение, считает Федор Крашенинников.
13.09.2020, Belarus, Minsk: Ein älterer Demonstrant steht bei einem Protest der belarussischen Opposition gegen die Ergebnisse der Präsidentenwahl vor einer Gruppe von Polizisten und hält ein Schild mit der Aufschrift «Wir werden nicht vergessen, wir werden nicht verzeihen» in der Hand. In Belarus kommt es seit der Präsidentenwahl vor genau fünf Wochen täglich zu Protesten. Foto: -/Tut.by via AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Белорусских силовиков не останавливает возраст протестующих 20.05.2021

Правозащитники фиксируют факты жестокого обращения с десятками пожилых людей, принимавших участие в мирных протестах в Беларуси. DW - с рассказами нескольких пострадавших.
#44939785 - Jogger trainiert für Fitness mit Laufen © Gina Sanders

Старость в радость: подходим к вопросу по-научному 01.10.2020

Пожилых людей в Германии все больше, причем продолжительность их жизни растет. В этих условиях в стране востребованы геронтологи. Рассказываем, где обучиться этой молодой профессии.

Коронавирус в Германии: Меркель на карантине, беспрецедентные меры и в России. DW Новости (23.03.20) 23.03.2020

Страны всего мира принимают беспрецедентные меры, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса. Накануне власти ФРГ резко ужесточили карантинные меры. Новые меры приняты и в России, где за сутки зарегистрированы более 70 новых случаев коронавирусной инфекции. В Москве они касаются, прежде всего, людей пенсионного возраста.

Karikatur - eine Wahlurne, die mit der Werbung für Sonderangebote beklebt ist. Die Überschrift lautet: Geht alle wählen! DW, Sergey Elkin

Комментарий: После "праздника" по изменению Конституции РФ у власти будет похмелье 17.02.2020

Кампания по мобилизации избирателей для голосования за поправки к конституции создаст для власти серьезные проблемы в будущем, считает Федор Крашенинников.
01.02.2020, Frankreich, Montpellier: ©PHOTOPQR/LE MIDI LIBRE/RICHARD DE HULLESSEN ; MONTPELLIER ; 01/02/2020 ; PHOTO PQR / MIDI LIBRE / R DE HULLESSEN MONTPELLIER / MANIF NATIONALE DES GILETS JAUNES / POLICE / CRS / CASSE / ARRESTATION - Yellow Vests Take Part in 64th Week of Protests in France Pictures shows the heavy presence of protesters in the streets of Montpellier. Foto: Richard De Hullessen/MAXPPP/dpa |

На юге Франции были задержаны более 20 сторонников "желтых жилетов" 01.02.2020

В демонстрации "желтых жилетов" в южнофранцузском городе Монпелье приняли участие около 1600 человек, в том числе жители Тулуза, Лиона и Парижа.
22.01.2020, Frankreich, Paris: Demonstranten der CGT-Gewerkschaft nehmen an einer weiteren Protestaktion gegen die Rentenreform, die die Regierung von Frankreich plant, teil. Foto: Sadak Souici/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Совет министров Франции одобрил спорный проект пенсионной реформы 24.01.2020

Как заявил официальный представитель правительства Франции, пенсионная реформа создает "продолжительную, прочную" систему, которая "обеспечит сбалансированную справедливость между поколениями".
French Prime Minister Edouard Philippe (C) flanked by French Health and Solidarity Minister Agnes Buzyn (L) and French High Commissioner for Pension Reform Laurent Pietraszewski (R), attends a meeting with labour union leaders at the Hotel Matignon in Paris, on January 10, 2020, over the government's pensions overhaul. - French union leaders on January 10 began crunch meetings with Prime Minister and other top officials over a hotly contested pension overhaul that has sparked the country's longest rail strike in history. (Photo by CHARLES PLATIAU / POOL / AFP) (Photo by CHARLES PLATIAU/POOL/AFP via Getty Images)

Власти Франции готовы пойти на уступки противникам пенсионной реформы 11.01.2020

Премьер-министр Франции Филипп заявил о готовности отказаться от повышения пенсионного возраста до 64 лет.
French labour union members and workers on strike stand near a fire as they attend a meeting near the Gare de Lyon train station before a demonstration in Paris during the 36th consecutive day of strike against French government's pensions reform plans in France, January 9, 2020. REUTERS/Benoit Tessier

Во Франции проходят новые протесты против пенсионной реформы 09.01.2020

Протесты против планов Эмманюэля Макрона повысить пенсионный возраст до 64 лет вновь проходят в Париже, Марселе, Бордо и других городах Франции.
French activist Jean-Baptiste Redde aka Voltuan (C), holds a placard as he takes part in a demonstration of rail workers and employees of Paris' RATP public transport operator near the Gare de l'Est railway station in Paris on December 26, 2019, as part of a nationwide multi-sector strike against French government's pensions overhaul. (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP) (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN/AFP via Getty Images)

Во Франции тысячи людей выступили против пенсионной реформы 29.12.2019

В Париже, Ренне, Тулузе и других городах на улицы вышли тысячи человек. Профсоюзы надеются, что президент Франции Макрон объявит о смягчении пенсионной реформы.
11.12.2019+++ French Prime Minister Edouard Philippe looks on as he unveils the details of a pensions reform plan before the CESE (Economic, Social and Environmental Council) in Paris, France December 11, 2019. Thomas Samson/Pool via REUTERS

Премьер Франции пошел на уступки противникам пенсионной реформы 11.12.2019

Новая пенсионная система будет распространяться лишь на граждан, родившихся после 1975 года. Пенсионный возраст во Франции сохранится на уровне 62 лет, однако пенсия будет урезанной до достижения получателем 64 лет.

A subway electronic ticket checkpoint and access gate are pictured at the Gare du Nord railway station during a strike by French SNCF railway workers as part of a day of national strike and protests against French government's pensions reform plans, in Paris, France, December 5, 2019. REUTERS/Benoit Tessier

Во Франции из-за всеобщей забастовки остановились поезда и метро 05.12.2019

Десятки тысяч людей протестуют против пенсионной реформы, запланированной президентом Макроном. Трудящиеся не согласны с повышением пенсионного возраста и новой системой начисления пенсий.
A panoramic view of the people who went to the protest of the national strike in the city of Bogota, Colombia, on 21 November 2019. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

По всей Колумбии проходят антиправительственные протесты 22.11.2019

Сотни тысяч колумбийских демонстрантов недовольны социальным неравенством, коррупцией и насилием против коренных народов страны. В столице протесты переросли в беспорядки. Власти закрыли пограничные переходы.
Senior couple on beach, aelteres Paar am Strand | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Немецкий эксперт о пользе секса в зрелом возрасте 22.11.2019

Человеку в любом возрасте необходима полноценная интимная жизнь. Регулярный секс для пожилых людей - это настоящий эликсир молодости, подчеркивает в интервью DW немецкий эксперт.
AUSSCHNITT *** 12.09.2019 Democratic presidential hopeful Vermont Senator Bernie Sanders (2ndR) speaks flanked by (fromL) Mayor of South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, former Vice President Joe Biden and Massachusetts Senator Elizabeth Warren during the third Democratic primary debate of the 2020 presidential campaign season hosted by ABC News in partnership with Univision at Texas Southern University in Houston, Texas on September 12, 2019. (Photo by Robyn BECK / AFP) (Photo credit should read ROBYN BECK/AFP/Getty Images)

Комментарий: Предвыборная борьба политиков-пенсионеров в США 07.11.2019

Каждому из трех потенциальных кандидатов от Демпартии на пост президента США - Джо Байдену, Элизабет Уоррен и Берни Сандерсу - уже более 70 лет. И это проблема, считает Карла Блейкер.
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