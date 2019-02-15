Пассажирам городского транспорта - бесплатный интернет (фото)

16.02.2019, Шверин • Бесплатный интернет в городском транспорте, может быть, где-то уже стал делом обыденным, но в Германии о каждом таком новом месте сообщают в СМИ. На этот раз пришла очередь Шверина. В ближайшие месяцы WLAN появится во всех здешних автобусах и трамваях. Эта фотография сделана в нижнесаксонском Ольденбурге, где пассажиры уже могут пользоваться этим сервисом.
Февральские кадры из Германии
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Кадр за кадром - Февраль 2019
В Германию вернулись аисты
14.02.2019, Бибесхайм-ам-Райн • Некоторые аисты никуда из Германии не улетали, но аккурат ко Дню святого Валентина в родные места вернулись первые из зимовавших в более теплых краях. Вернулись и сразу взялись за дело, показывая пример всем остальным.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
В Германии цветут ведьмины орехи
13.02.2019, Гельзенкирхен • Разные виды этих кустарников - очень популярные в Германии декоративные растения. Многие думают, что гамамелисы (Hamamelis), они же - волшебные, колдовские или ведьмины орехи (Zaubernuss), цветут ранней весной, хотя на самом деле - поздней осенью или зимой. Этот растет и цветет сейчас в Гельзенкирхене. Плоды созреют только к лету следующего года.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Шедевры Тициана во Франкфурте
13.02.2019, Франкфурт-на-Майне • Первые посетители осматривают экспонаты выставки "Тициан и Ренессанс в Венеции" (Tizian und die Renaissance in Venedig), открывшейся в городской галерее Штедель во Франкфурте-на-Майне. На выставке, работающей до 26 мая, представлено более сотни работ этого крупнейшего представителя венецианской школы времен Высокого и Позднего Возрождения.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
В Кельне уже начинают расцветать крокусы
12.02.2019, Кельн • Пока во многих немецких регионах лежит снег, в Кельне уже вот-вот раскроются первые крокусы. Эта фотография была сделана в ботаническом саду Флора, созданном в этом рейнском городе в 1864 году.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Баварская лисичка, баварская сестричка
11.02.2019, Эркенболлинген • В дикой природе в Германии встречается только один вид лисиц - рыжие лисы, по-немецки - Rotfuchs. Их здесь много, под охраной они не находятся. Эта обитает в окрестностях баварского замка Нойшванштайн, где сейчас можно наслаждаться заснежными ландшафтами .
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Побелевшее "Чернолесье"
10.02.2019, Нотшрай • Эта фотография была сделана в районе горнолыжного курорта Фельдберг в немецком "Чернолесье" - Шварцвальде, где сейчас не только поразительно красиво, но и самый разгар зимнего спортивного сезона .
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Кадр за кадром - Февраль 2019
По следам Петра I
09.02.2019, Кенигштайн • Крепость Кенигштайн возвышается над долиной Эльбы недалеко от Дрездена - меньше часа езды на машине. Сейчас здесь, в Саксонской Швейцарии , лежит снег. Первое письменное упоминание укрепления на этой горе датировано первой половиной XIII века. В крепости бывал царь Петр I, а также был получен первый в Европе фарфор.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Останки торгового корабля XVIII века
08.02.2019, Глове • Эксперты определили примерный возраст новой достопримечательности на немецком острове Рюген. В конце прошлого года на этом пляже во время сильных штормов в море смыло примерно метровый слой песка, в результате чего стал виден этот деревянный остов. Сейчас археологи пришли к выводу, что он принадлежит торговому судну XVIII века.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Русская баня в Рудных горах
07.02.2019, Айбеншток • Нет, это не декорация к знаменитой голливудской экранизации "Доктора Живаго" 1965 года. Так выглядит одна из саун в саксонском городе Айбенштоке в Рудных горах. В этом 20-метровом деревянном тереме находится большая парилка и залы отдыха на сто с лишним мест. Снега нынешней зимой выпало здесь столько, что вполне можно снимать продолжение "Сибириады".
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Служебной собаке - служебные очки
06.02.2019, Оберстдорф • Нет, это не фотография из серии "Посмотрите, во что наряжают четвероногих любимцев". Пятилетняя служебная собака Джойя работает в спасательной команде в Баварских Альпах - ищет людей, попавших под лавины. Темные очки нужны овчарке для защиты от яркого света в заснеженных горах из-за болезни глаз.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Дрезден. Зимняя сказка
06.02.2019, Дрезден • "Синий час" и "Голубой мост" - так тоже можно было назвать этот снимок, сделанный во время февральских вечерних сумерек в саксонской столице. "Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу, построенный в 1893 году.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Монастырь Святого Михаила
05.02.2019, Бамберг • Монастырь Святого Михаила входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фресках его церкви с энциклопедической точностью изображены почти 600 растений. В храме обители похоронен епископ XII века Святой Оттон. Под его саркофагом есть невысокий ход, через который можно пройти лишь согнувшись. Согласно легенде, это помогает избавиться от болей в пояснице.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Полицейским понравились электробайки
04.02.2019, Оснабрюк • В Нижней Саксонии подвели итоги первых трех месяцев испытаний электрических мотоциклов полицией в городах Оснабрюк и Лер. Они оказались надежными и удобными в управлении. Одной зарядки хватает на 250 километров. Уже в следующем году нижнесаксонская полиция при обновлении парка планирует закупать десять процентов автомобилей и мотоциклов с электрическими двигателями.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Зимняя прогулка в Баварии
03.02.2019, Гармиш-Партенкирхен • Этот немецкий горнолыжный курорт состоит из двух поселений - Гармиша и Партенкирхена, объединенных перед зимними Олимпийскими играми 1936 года. Рядом находится самая высокая гора Германии - Цугшпитце.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Заснеженные виноградники на Мозеле
02.02.2019, Коберн-Гондорф • Туристический сезон на Мозеле обычно начинается в пасхальные праздники, а так этот популярный винодельческий регион выглядит нынешней зимой.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Зимний вечер в фахверковом Фройденберге
01.02.2019, Фройденберг • Этот город расположен в немецкой федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия , в регионе Зигерланд. Главная здешняя достопримечательность - кажущиеся игрушечными аккуратные фахверковые фасады. Многие приезжают сюда специально, чтобы сфотографироваться на их фоне.
Смотрите также:
Весь Берлин - в одном автобусе
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По Берлину - на 100-м автобусе
Автобусы маршрута номер 100 отправляются от вокзала Bahnhof ZOO. И буквально за углом ждет первая достопримечательность - мемориальная церковь кайзера Вильгельма (Gedächtniskirche). Этот протестантский храм был возведен в 1891-1895 годах в честь первого императора Германской империи. Он сильно пострадал во время Второй мировой войны. Уцелевшая часть стала мемориалом разрушения и созидания.
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По Берлину - на 100-м автобусе
В этой же части города находится берлинский Зоологический сад - старейший в Германии. Его открыли в 1844 году. Один из самых больших немецких зоопарков занимает первое место в мире по количеству представленных видов животных. С архитектурной точки зрения особого внимания здесь заслуживают Слоновьи ворота (Elefantentor) - копия первоначальных ворот 1899 года, разрушенных во время войны.
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По Берлину - на 100-м автобусе
Берлинский KaDeWe (Торговый дом Запада) - крупнейший универмаг Европы. Особой славой пользуется его гастрономический отдел, в котором продаются 34 тысячи видов продуктов. Этот многоэтажный магазин появился на бульваре Курфюрстендамм в 1907 году. Сейчас каждый день в нем бывает более 50-ти тысяч покупателей.
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По Берлину - на 100-м автобусе
Далее маршрут автобуса пролегает по парку Большой Тиргартен, в центре которого на месте пересечения нескольких автомобильных дорог находится площадь Большая Звезда, заложенная в конце XVII века. В центре площади в 1873 году в память о прусских военных успехах установили колонну Победы (Siegessaule). Скульптуру богини Виктории жители немецкой столицы прозвали "Золотой Эльзой" (Goldelse).
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По Берлину - на 100-м автобусе
В северной части парка Тиргартен находится дворец Бельвю (Schloss Bellevue) - официальная резиденция федерального президента Германии. Этот дворец в стиле раннего классицизма был построен на берегу реки Шпрее в 1786 году для одного из прусских принцев. Сильно пострадал от пожара во время Второй мировой войны, но был восстановлен в 1959 году и служил резиденцией президентов ФРГ в Западном Берлине.
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По Берлину - на 100-м автобусе
Острые на язык жители немецкой столицы прозвали это здание в берлинском районе Тиргартен "беременной устрицей" ("Schwangere Auster"). Конгресс-центр, в котором сейчас работает Дом культур мира (Haus der Kulturen der Welt), был возведен в 1957-1958 годах в традициях стиля новой вещественности в рамках международной строительной выставки Interbau.
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По Берлину - на 100-м автобусе
Здание Рейхстага (Reichstag) было возведено в 1884-1894 годах. Сегодня оно является местом заседаний немецкого парламента. Новый купол Рейхстага, созданный во время реконструкции здания после воссоединения Германии по проекту британского архитектора Нормана Фостера, ежедневно посещает до 8 тысяч человек.
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По Берлину - на 100-м автобусе
От Рейхстага рукой подать до Бранденбургских ворот (Brandenburger Tor), украшенных Квадригой - колесницей богини Победы. Ворота возвели в 1789-1791 годах в стиле классицизма. Завоевав Берлин, Наполеон приказал перевезти Квадригу в Париж, однако после победы над французами ее вернули на место.
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По Берлину - на 100-м автобусе
На бульвар Унтер-ден-Линден автобусы 100-й линии попадают, сделав небольшой крюк, объезжая Парижскую площадь (Pariser Platz). На этой площади находятся отель Адлон, посольства Франции и США. Название бульвару дали липы. Первые деревья посадили здесь еще в середине XVII века по приказу курфюрста Фридриха Вильгельма I. Протяженность улицы до Дворцового моста не превышает полутора километров.
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По Берлину - на 100-м автобусе
Бульвар Унтер-ден-Линден (Unter den Linden), долгое время являвшийся своего рода визитной карточной прусской столицы, богат достопримечательностями этого периода. Среди них - монумент Фридриха Великого. Он относится к числу самых известных конных памятников XIX века и считается важнейшим произведением выдающегося немецкого скульптора эпохи классицизма Христиана Даниэля Рауха.
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По Берлину - на 100-м автобусе
От великого короля - к выдающемуся ученому. На Унтер-ден-Линден находится главное здание берлинского университета, основанного по инициативе Вильгельма фон Гумбольдта, чье имя он сейчас носит (Humboldt-Universität). Здание было возведено в 1748-1766 годах для принца Генриха Прусского. Университету дворец подарили в 1810 году. Среди его выпускников - почти тридцать нобелевских лауреатов.
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По Берлину - на 100-м автобусе
Напротив университета расположена площадь Бебельплац (Bebelplatz), получившая имя Августа Бебеля после войны. В 1933 году она стала местом сожжения 20 тысяч книг, устроенного национал-социалистами. В центре, вернее - под землей, находится мемориал, напоминающий об этой варварской акции. В пространстве под стеклянной плитой установлены пустые белые стеллажи - подземная библиотека сожженных книг.
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По Берлину - на 100-м автобусе
На площадь Бебеля выходит собор Святой Ядвиги (Sankt-Hedwigs-Kathedrale), построенный в 1747-1773 годах по образу римского Пантеона. Он был первым католическим храмом, возведенным в протестантской Пруссии после Реформации. Церковь посвятили католической монахине - покровительнице Силезии и Бранденбурга. Является главным храмом Берлинского архиепископства.
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По Берлину - на 100-м автобусе
В этой же части Унтер-ден-Линден в бывшей королевской гауптвахте "Нойе-Вахе" (Neue Wache) расположен главный немецкий мемориал, посвященный жертвам войн и тирании. Здание построили в начале XVIII века в качестве караульного помещения для охраны дворца. В День народной скорби, отмечаемый в ноябре, первые лица государства возлагают венки к скульптуре Кете Кольвиц "Мать с погибшим сыном".
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По Берлину - на 100-м автобусе
Цейхгауз (Zeughaus) - старейшее здание на бульваре Унтер-ден-Линден и одно из самых красивых. Было заложено в качестве арсенала в 1695 году. Возведено в эпоху барокко. Дважды разрушалось и восстанавливалось: после оккупации Берлина войсками Наполеона и после Второй мировой войны. Сейчас в здании находится Немецкий исторический музей.
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По Берлину - на 100-м автобусе
Покидаем Унтер-ден-Линден. Автобус едет мимо Дворца кронпринцев (Kronprinzenpalais) и Старой комендатуры (Alte Kommandantur). Дворец в стиле позднего классицизма сейчас используется для проведения выставок. Здание комендатуры было почти полностью разрушено во время Второй мировой войны и позже снесено. Восстановление было закончено в 2003 году.
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По Берлину - на 100-м автобусе
Далее на своем маршруте 100-й берлинский автобус проезжает через каменный Дворцовый мост (Schloßbrücke), построенный через реку Шпрее в 1821-1824 годах по проекту выдающегося немецкого архитектора Карла Фридриха Шинкеля. Монументальные скульптуры, задуманные зодчим для украшения моста, были установлены на нем уже после его смерти. Они изображают античных богов и героев.
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По Берлину - на 100-м автобусе
В этом месте многие пассажиры автобуса делают остановку. Если нет, то сюда обязательно нужно вернуться позже. С левой стороны сразу за мостом находится Музейный остров. На парк Люстгартен выходит фасад Старого музея (Altes Museum). Здание было построено в 1825-1830 годах по проекту Шинкеля в стиле неоклассицизма. Сейчас в нем располагается собрание античных произведений искусства.
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По Берлину - на 100-м автобусе
Справа от Старого музея находится Берлинский кафедральный собор (Berliner Dom). Был построен на Музейном острове в 1894-1905 годах. Является самым большим и важнейшим евангелическим храмом Германии. Его создатели использовали в своем проекте архитектурные элементы итальянского Ренессанса и эпохи барокко. Ежегодно собор посещают около 700 тысяч туристов.
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По Берлину - на 100-м автобусе
Форум Маркса и Энгельса (Marx-Engels-Forum). Этот памятник в восточной части города напоминает о социалистическом прошлом. Скульптурный ансамбль был создан в 1980-е годы. После воссоединения Германии его предлагали убрать, но все же оставили, немного передвинув из-за строительства метро.
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По Берлину - на 100-м автобусе
Если по поводу каменных Маркса и Энгельса можно спорить, то относительно фонтана Нептуна (Neptunbrunnen) споров не возникает. Он считается одним из самых красивых в городе. Своим появлением перед Красной ратушей обязан Карлу Фридриху Шинкелю. Реализовал его идею скульптор Рейнгольд Бегас - представитель берлинского направления необарокко. Фонтан торжественно открыли в 1891 году.
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По Берлину - на 100-м автобусе
Недалеко от Красной ратуши на улице Карла Либкнехта находится самый старый действующий храм Берлина - средневековая церковь Святой Марии (St. Marienkirche). Первое письменное упоминание этого памятника архитектуры, возведенного в стиле кирпичной готики, относится к концу XIII века. В результате разрушений и реконструкций позже во внешнем виде церкви появились также элементы барокко и неоготики.
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По Берлину - на 100-м автобусе
Церковь Святой Марии находится рядом с телебашней на Александерплац (Berliner Fernsehturm) - самым высоким сооружением Германии и четвертым по высоте в Европе (368 метров). Была введена в эксплуатацию в 1969 году. Характерный силуэт вышки давно стал одним из архитектурных символов Берлина. Число посетителей превышает миллион человек ежегодно. Подъем на высоту 210 метров занимает всего 40 секунд.
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По Берлину - на 100-м автобусе
Александерплац - конечная остановка. Широкой известностью здесь пользуются "Часы мирового времени" (Weltzeituhr), около которых любят встречаться жители и гости Берлина. Часы установили здесь во времена ГДР в ходе генеральной реконструкции площади в 1969 году. В обратный путь, если есть необходимость вернуться на Bahnhof ZOO, знатоки рекомендуют поехать на 200-м маршруте.
Автор: Максим Нелюбин