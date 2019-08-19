 ПАСЕ намерена обсудить протесты в Москве | Новости из Германии о Европе | DW | 30.09.2019

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Европа

ПАСЕ намерена обсудить протесты в Москве

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы назначили на 3 октября обсуждение акций в защиту честных выборов в Мосгордуму. В Госдуме РФ заявили о попытке вмешаться во внутренние дела России.

Флаги перед зданием Совета Европы в Страсбурге

Здание Совета Европы в Страсбурге (фото из архива)

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в предстоящие дни обсудит проходившие в Москве летом акции протеста в защиту честных выборов в Мосгордуму. 77 депутатов из 122 в понедельник, 30 сентября, поддержали включение этого вопроса в повестку сессии, 33 парламентария выступили против, а еще 12 воздержались.

Ожидается, что обсуждение состоится на пленарном заседании 3 октября. При этом формат не предусматривает принятия резолюции.

Контекст

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Россия снова имеет голос в Парламентской ассамблее Совета Европы. Впервые за девять лет докладчик организации посетил Москву и Грозный. DW поговорила с ним. (21.09.2019)

Провести дебаты по этому вопросу предложили представители "Альянса либералов и демократов за Европу" (ALDE). Российская делегация в ПАСЕ раскритиковала их инициативу. Тема дебатов "выглядит несколько искусственно", заявил председатель делегации Петр Толстой. По его словам, власти "разрешают все активности оппозиции". Кроме того, "нарушения закона, которые были допущены летом, уже были урегулированы судом", добавил Толстой.

Госдума заявила о попытке вмешательства во внутренние дела РФ

В свою очередь в Госдуме сочли решение депутатов ПАСЕ вмешательством во внутренние дела РФ. Вынесение этого вопроса на обсуждение "является попыткой задействовать площадку Совета Европы для … продвижения политизированных и ангажированных оценок несистемной оппозиции и западных СМИ", заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Акции протеста в Москве продолжались с июля. Их участники изначально требовали допуска отстраненных от голосования кандидатов. Позднее к их требованиям добавились призывы освободить задержанных или арестованных организаторов и участников протестов, а также расследовать случаи непомерно жестокого обращения силовиков с митингующими. Только на двух протестных акциях - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих.

После акции 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", которое в СМИ получило название "московское дело".

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    Автор: Григорий Аросев


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