Партия "Единое национальное движение" (ЕНД)

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Лидер ЕНД Никанор Мелия на митинге у здания парламента Грузии анонсировал крупную манифестацию в Тбилиси 7 ноября. Несколько тысяч людей перекрыли проспект в столице, но акция протеста прошла мирно.
По данным экзитпола Imedi, в четырех крупных городах победу одержали кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта". Данные Mtavari указывают на победу кандидатов от оппозиции.
"Грузинская мечта" на местных выборах набирает около 47 процентов голосов. На втором месте - партия задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
"Единое национальное движение" не признало итоги выборов, 7 месяцев отказываясь входить в парламент Грузии. Лидер оппозиционной партии Мелия заявил, что приход ЕНД в парламент приведет к смене власти.
По заключению ОБСЕ, голосование в Грузии в целом соответствовало демократическим стандартам. Оппозиция в Грузии отказалась признать победу правящей партии.
ЦИК Грузии подсчитал более 90 процентов бюллетеней. Партию "Грузинская мечта" поддержали чуть более 48 процентов проголосовавших, оппозиционную ЕНД - около 27 процентов.
Полсотни политических сил соперничают 31 октября за депутатские мандаты. DW разбиралась, как пандемия и участие Михаила Саакашвили повлияют на расклад мест в новом грузинском парламенте.
К 17 часам мск проголосовали около 40 процентов избирателей, заявил ЦИК Грузии. В ЕНД заявили о 620 нарушениях избирательного процесса.
Представители правящей партии "Грузинская мечта", оппозиционной "Единое национальное движение" и "Альянса патриотов Грузии" составят основу нового парламента Грузии.
В парламент Грузии по итогам выборов точно проходят ЕНД и "Грузинская мечта".
"Грузинская мечта" набирает около 50% голосов, "Единое национальное движение" - более 26%. Сторонники ЕНД заявляют о фальсификациях.
По данным опросов на избирательных участках, на парламентских выборах в Грузии побеждает партия "Грузинская мечта" премьер-министра Георгия Квирикашвили. Оппозиция уверена в своей победе и ждет данных ЦИК.
17 ноября 2013 года Георгий Маргвелашвили, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта", легко выиграв выборы, стал президентом. Через два года политический расклад в Грузии поменялся.
Не найдя себе применения на родине после смены власти, люди из команды Саакашвили работают на благо Украины. Как оценивают в Грузии их нынешнюю деятельность?
Предварительные судебные слушания по делам экс-президента Грузии состоялись в Тбилиси. Разбирательства неоднократно откладывались, а потому факт их проведения вызвал интерес DW.
В Тбилиси сторонники Саакашвили провели массовую акцию протеста с требованием отставки правительства. Оппозиция критикует власти за неумелое правление, в частности за экономический кризис в стране.
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