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Партия "Единое национальное движение" (ЕНД)

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Единое национальное движение".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Proteste nach Kommunalwahlen. am 31. Oktober 2021 von unserem Korrespondenten Aleksander Burakov in Tiflis, Georgien

Грузинская оппозиция грозит вывести людей на улицы, не признав итоги выборов 31.10.2021

Лидер ЕНД Никанор Мелия на митинге у здания парламента Грузии анонсировал крупную манифестацию в Тбилиси 7 ноября. Несколько тысяч людей перекрыли проспект в столице, но акция протеста прошла мирно.
02.10.2021 TBILISI, GEORGIA - OCTOBER 2, 2021: An elderly voter in a face mask at a polling station during Georgia's municipal elections. On 2 October, voters are going to the polls to elect members of representative councils (local assemblies) and mayors of all the 64 of Georgias municipalities. Candidates representing more than 40 political parties are taking part in the municipal elections. David Mdzinarishvili/TASS

Экзитполы показали противоположные результаты на местных выборах в Грузии 30.10.2021

По данным экзитпола Imedi, в четырех крупных городах победу одержали кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта". Данные Mtavari указывают на победу кандидатов от оппозиции.
02.10.2021 TBILISI, GEORGIA - OCTOBER 2, 2021: An electoral official and voters in face masks at a polling station during Georgia's municipal elections. On 2 October, voters are going to the polls to elect members of representative councils (local assemblies) and mayors of all the 64 of Georgias municipalities. Candidates representing more than 40 political parties are taking part in the municipal elections. David Mdzinarishvili/TASS

В Грузии правящая партия лидирует на муниципальных выборах 03.10.2021

"Грузинская мечта" на местных выборах набирает около 47 процентов голосов. На втором месте - партия задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
GEO , GEORGIEN : Das Parlament in Tiflis , 30.03.2018 GEO , GEORGIA : The parliament in Tbilisi , 30.03.2018 *** GEO GEORGIA The Parliament in Tbilisi 30 03 2018 GEO GEORGIA The parliament in Tbilisi 30 03 2018

Основанная Саакашвили партия прекратила бойкот парламента Грузии 30.05.2021

"Единое национальное движение" не признало итоги выборов, 7 месяцев отказываясь входить в парламент Грузии. Лидер оппозиционной партии Мелия заявил, что приход ЕНД в парламент приведет к смене власти.
A man waves the Georgian national flag as supporters of United National Movement party gather in front of the parliament building after exit polls were announced during parliamentary election, in Tbilisi, Georgia October 31, 2020. REUTERS/Irakli Gedenidze

ОБСЕ назвала парламентские выборы в Грузии справедливыми 01.11.2020

По заключению ОБСЕ, голосование в Грузии в целом соответствовало демократическим стандартам. Оппозиция в Грузии отказалась признать победу правящей партии.
31.10.2020, Georgien, Tiflis: TBILISI, GEORGIA - OCTOBER 31, 2020: Supporters of the governing party Georgian Dream celebrate over the exit poll figures issued by Public Opinion Strategies and showing Georgian Dream has gathered 55% of the votes in the 2020 Georgian parliamentary election. David Mdzinarishvili/TASS Foto: David Mdzinarishvili/TASS/dpa |

На выборах в Грузии побеждает правящая партия, оппозиция готовит митинг 01.11.2020

ЦИК Грузии подсчитал более 90 процентов бюллетеней. Партию "Грузинская мечта" поддержали чуть более 48 процентов проголосовавших, оппозиционную ЕНД - около 27 процентов.
GEO , GEORGIEN : Das Parlament in Tiflis , 30.03.2018 GEO , GEORGIA : The parliament in Tbilisi , 30.03.2018 *** GEO GEORGIA The Parliament in Tbilisi 30 03 2018 GEO GEORGIA The parliament in Tbilisi 30 03 2018

Выборы в парламент Грузии: поддержит ли большинство "Грузинскую мечту"? 31.10.2020

Полсотни политических сил соперничают 31 октября за депутатские мандаты. DW разбиралась, как пандемия и участие Михаила Саакашвили повлияют на расклад мест в новом грузинском парламенте.
28.10.2018 People vote at a polling station during the presidential election in Tbilisi, Georgia October 28, 2018. REUTERS/David Mdzinarishvili

Партия Саакашвили сообщила о сотнях нарушений на выборах в Грузии 28.10.2018

К 17 часам мск проголосовали около 40 процентов избирателей, заявил ЦИК Грузии. В ЕНД заявили о 620 нарушениях избирательного процесса.
9.10.2016, Tiflis Parlamentswahlen in Georgien. Copyright: DW/A. Oganjanyan

В парламент Грузии прошли три партии 10.10.2016

Представители правящей партии "Грузинская мечта", оппозиционной "Единое национальное движение" и "Альянса патриотов Грузии" составят основу нового парламента Грузии.

9.10.2016, Tiflis Parlamentswahlen in Georgien. Copyright: DW/A. Oganjanyan

Парламентские выборы в Грузии - предварительные результаты и оценки 09.10.2016

В парламент Грузии по итогам выборов точно проходят ЕНД и "Грузинская мечта".
epa05575753 A woman casts her ballot at a polling station during the parliamentary elections, in Tbilisi, Georgia, 08 October 2016. Georgia holds its parliamentary election on 08 October. EPA/ZURAB KURTSIKIDZE +++(c) dpa - Bildfunk+++

В парламент Грузии возможно проходят три партии 09.10.2016

"Грузинская мечта" набирает около 50% голосов, "Единое национальное движение" - более 26%. Сторонники ЕНД заявляют о фальсификациях.
epa05576694 Supporters of the pro-government 'Georgian Dream' coalition celebrate their win in the parliamentary elections in Tbilisi, Georgia, 08 October 2016. Exit polls projected a victory in the parliamentary election for the 'Georgian Dream' coalition which won more than 54 per cent of the vote, according to a poll carried by local broadcasters . EPA/ZURAB KURTSIKIDZE +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В Грузии экзитполы предрекают победу правящей партии 08.10.2016

По данным опросов на избирательных участках, на парламентских выборах в Грузии побеждает партия "Грузинская мечта" премьер-министра Георгия Квирикашвили. Оппозиция уверена в своей победе и ждет данных ЦИК.
Auf den Bildern sind der georgische Präsident Georgi Margwelaschwili (bei einer Rede und bei der Einweihung in 2013), das Zentrum Tiflis und ein Konzert zur Unterstützung TV-Sender Rustawi-2 Copyright: Korrespondentin in Tiflis Amalia Oganjanyan im November 2015 Schlüsselworter: Georgien, georgischer Präsident, Georgi Margwelaschwili, Tiflis, TV-Sender Rustawi-2,

Эксперты: Грузия переживает политическую стагнацию 17.11.2015

17 ноября 2013 года Георгий Маргвелашвили, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта", легко выиграв выборы, стал президентом. Через два года политический расклад в Грузии поменялся.
ITAR-TASS: KIEV, UKRAINE. FEBRUARY 26, 2014. Former Georgian president Mikhail Saakashvili at Kiev Mohyla Academy. (Photo ITAR-TASS / Maxim Nikitin)

Грузинские реформаторы на Украине: на родине не оценили? 20.04.2015

Не найдя себе применения на родине после смены власти, люди из команды Саакашвили работают на благо Украины. Как оценивают в Грузии их нынешнюю деятельность?
Das Foto (Fotos) hat unsere Korrespondentin in Tbilissi (Tiflis), Georgien Amalia Oganjanyan am 6. April 2015 gemacht. Thema: Prozesse gegen Mikhail Saakaschwili in Georgien Bildbeschreibung: Gerichtsanhörung gegen Saakaschwili wegen Anschlag auf einen Abgeordneten, 6. April 2015

В Тбилиси прошли первые судебные слушания по делам Саакашвили 06.04.2015

Предварительные судебные слушания по делам экс-президента Грузии состоялись в Тбилиси. Разбирательства неоднократно откладывались, а потому факт их проведения вызвал интерес DW.
epa04673429 Supporters the Georgia's opposition party 'National Movement' march during a protest rally in Tbilisi, Georgia, 21 March 2015. The Georgian opposition party 'National Movement', of which the former Georgian president Mikheil Saakashvili is the leader, demands resignation of Georgia's government. EPA/ZURAB KURTSIKIDZE / eingestellt von: ml

Сторонники Саакашвили припугнули власти массовой акцией 22.03.2015

В Тбилиси сторонники Саакашвили провели массовую акцию протеста с требованием отставки правительства. Оппозиция критикует власти за неумелое правление, в частности за экономический кризис в стране.
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