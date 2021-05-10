Основанная Саакашвили партия прекратила бойкот парламента Грузии

Основанная бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) приступает к работе в парламенте после семи месяцев бойкота. Об этом ее председатель Никанор Мелия сообщил в воскресенье, 30 мая. "Это верное решение, которое обязательно приведет к смене власти", - подчеркнул он.

В октябре 2020 года оппозиция отказалась входить в новый парламент, не признав итоги выборов, по итогам которых правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала более 48 процентов голосов избирателей. Среди прочего сторонники оппозиции требовали провести новое голосование и отправить в отставку главу ЦИК Тамару Жвания.

Европейский совет предложил план по урегулированию политического кризиса. В марте переговоры власти и оппозиции закончились безрезультатно. В апреле председатель Европейского совета Шарль Мишель представил документ по разрешению ситуации, который подписали как правящая политическая сила Грузии, так и большинство оппозиционных партий. Несмотря на то, что "Национальное движение" войдет в парламент, в партии заявили, что не присоединяются к документу Шарля Мишеля, сообщает издание "Грузия Online".

Арест лидера ЕНД и освобождение под залог

В феврале Мелия был арестован по делу о дело о беспорядках в июне 2019 года. Это усилило политический кризис. Лидера ЕНД освободили лишь в мае под залог, внесенный Европейским фондом за демократию.

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