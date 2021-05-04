Парламент Франции одобрил тюремное наказание за нанесение вреда экологии

Национальное собрание Франции одобрило пакет законов, направленных на защиту климата. На голосовании во вторник, 4 мая, 332 депутата высказались за поправки, 77 - против, 145 парламентариев воздержались.

Законопроект, среди прочего, предполагает введение в Уголовный кодекс Франции нового вида преступления - экоцида. Под этим подразумевается осознанное нанесение вреда здоровью, флоре или фауне, а также загрязнение воздуха, воды или почвы в национальных масштабах. За такие действия предусмотрен штраф вплоть до 4,5 млн евро и до 10 лет тюрьмы.

Кроме того, закон запрещает авиарейсы внутри страны, для которых есть альтернативные железнодорожные рейсы продолжительностью до 2,5 часа. Это правило не будет распространяться на стыковочные рейсы. Еще одна инициатива в рамках этого пакета предусматриваем денежные субсидии при покупке электровелосипедов. Законопроект еще должен одобрить Сенат Франции. Ожидается, что голосование пройдет в июне.

Экоактивисты провели акцию протеста у стен парламента

Эти законодательные инициативы были разработаны в результате деятельности Гражданского конвента по климату. Конвент был сформирован в октябре 2019 года из обычных граждан по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона в ответ на протесты "желтых жилетов". В июне 2020 года конвент представил правительству 150 предложений, направленных на улучшение экологии страны.

При этом экоактивисты движения Extinction Rebellion остались недовольны законопроектом. По их мнению, этих изменений недостаточно для защиты климата. В день голосования они провели акцию протеста у стен Национального собрания.

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