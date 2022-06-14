Папа римский: Для меня третья мировая война уже началась

На 111-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины,российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 14 июня (время московское).

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В свете того, что Россия использует поставки газа для "шантажа" в связи с войной в Украине, ЕС намерен укреплять энергетическое сотрудничество с Израилем, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в университете израильского города Беэр-Шева. По ее словам, после начала войны Россия намеренно перекрыла поставки газа Польше, Болгарии и Финляндии, а также голландским и датским компаниям "в отместку за нашу поддержку Украины".

ЕС "изучает пути активизации энергетического сотрудничества с Израилем" - речь идет, в частности, о подводном электрокабеле и газопроводе в восточном Средиземноморье. Накануне фон дер Ляйен провела переговоры с израильским министром энергетики Карин Эльхарар, подтвердив "потребность ЕС в израильском газе".

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Президент Владимир Зеленский обвинил церкви Германии в молчании по отношению к главе РПЦ патриарху Кириллу I. "Если религиозный лидер благословляет такие зверства и убийство людей, почему другие церковные лидеры не осуждают его? Как могут христиане молчать?" - заявил он в интервью газете Die Zeit.

Украинский лидер вновь призвал международных партнеров к более активному участию и помощи, включая увеличение поставок оружия. "Путин ненавидит идею свободной и единой жизни в Европе, и мы выступаем против этого. Так что говорите, что хотите и как хотите, но помогите нам. Пожалуйста", - сказал Зеленский.

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Папа римский Франциск вновь подверг Россию резкой критике за ее действия в Украине. В интервью, записанном европейскими изданиями ордена иезуитов в середине мая, но опубликованном только сейчас, он говорит о жестокости и грубости российских войск и в то же время высоко оценивает мужество украинцев, которые борются за выживание. Понтифик выразил возмущение тем, что Россия использует наемников из Чечни и Сирии.

Глава Святого престола выразил мнение, что мир уже находится в состоянии третьей мировой войны. "Мир находится в состоянии войны. Несколько лет назад мне пришла в голову идея сказать, что мы переживаем третью мировую войну по частям и кускам. Так, для меня сегодня разразилась третья мировая война", - сказал понтифик.

Утренняя сводка Минобороны РФ

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Минобороны РФ утверждает, что российские войска уничтожили ракетами "Калибр" в районе Прилук Черниговской области украинский арсенал вооружения. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, в районе Славянска сбит украинский самолет МиГ-29, а в Николаевской области - вертолет Ми-24. Также поражены 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 8 огневых позиций артподразделений ВСУ, в районах Бахмута, Переездного и Лисичанска, а также два склада боеприпасов на южной окраине Харькова и в районе Горского. В целом за сутки, по данным российского Минобороны, уничтожены три пункта управления, 13 танков и других бронемашин, шесть установок РСЗО "Град", 14 орудий полевой артиллерии и 22 спецавтомобиля, убиты более 350 украинских военных.

Конашенков утверждает также, что украинские военные убили в спину более 30 своих сослуживцев, собиравшихся сдаться в плен России.

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В России образовался дефицит высокоскоростных лифтов, устанавливаемых в высотных зданиях, поскольку их производители (в первую очередь это американская Otis и финская Kone) покинули российский рынок, пишет Forbes. Опрошенные изданием участники рынка полагают, что это станет проблемой для высокобюджетных проектов, в первую очередь - для строительства небоскребов. Местные компании пока не могут производить аналоги, поэтому девелоперы высотных проектов ищут замену у турецких и китайских производителей.

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Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил деятельность в Украине основанной в 2015 году и с тех пор дважды менявшей название партии "Наши", сообщила пресс-служба суда. Средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства. Это уже четвертая запрещенная в Украине пророссийская партия, отмечает "Громадське". 20 марта СНБО принял решение о запрете на время военного положения партий, имеющих отношение к России.

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По Одесской области утром во вторник с территории Крыма были выпущены две ракеты "Оникс", однако украинские силы ПВО сбили их над морем, приводит Одесский городской совет сообщение ОК "Юг".

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Литва покупает у Франции 18 гаубиц типа Caesar Markt II. По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, это "существенно укрепит" обороноспособность Литвы. Франция подтвердила соглашение о сделке. Из-за войны в Украине Литва модернизирует свой арсенал, правительство в Вильнюсе хочет увеличить оборонный бюджет на 2022 год еще на 300 миллионов евро.

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Глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов, которые ведут российские войска, погибли женщина и ее трехмесячный ребенок. Еще пять человек, в том числе трое детей, получили ранения, написал Синегубов в Telegram-канале.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что территория села Займище городского округа Клинцы подверглась обстрелу. "Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь. На месте работают оперативные службы", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

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По информации британской военной разведки, основные усилия ВС РФ по-прежнему направлены на наступление на Северодонецкий котел, а их западная группировка войск, по всей видимости, впервые за несколько недель немного продвинулась на Харьковском направлении.

Одновременно Минобороны Великобритании напомнило в Twitter, что 10 июня первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов выступил с прогнозом, что государственные расходы на оборону увеличатся на 600-700 млрд рублей, что означает почти 20-процентный рост военного бюджета РФ.

"Российское государственное финансирование позволяет постепенно мобилизовать военно-промышленную базу страны, чтобы удовлетворить потребности, возникающие в ходе войны в Украине. Однако отрасль может столкнуться с трудностями при реализации многих из них, частично из-за санкций или отсутствия необходимых знаний", - отметило британское ведомство. В частности, в Лондоне указали на вероятные проблемы в производстве высококачественной оптики и передовой электроники, которые могут подорвать усилия РФ по замене утраченной в Украине техники.

++09.25++

С начала войны в Украине погибли как минимум 4395 мирных жителей, в том числе 275 детей, 5390 человек получили ранения, в основном из-за артобстрелов и авиаударов, сообщает ООН. При этом отмечается, что речь идет только о задокументированных жертвах, а погибших и пострадавших гораздо больше.

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Как ожидается, в текущем году Россию покинут более 15 тысяч долларовых миллионеров. Около 15 процентов россиян с активами на сумму более 1 млн долларов эмигрируют в другие страны к концу 2022 года, пишет The Guardian со ссылкой на данные о миграции лондонской компании Henley & Partners, которая предоставляет состоятельным гражданам услуги по получению гражданства стран, выдающих паспорта в обмен на инвестиции. "Неуклонно растущее число богатых людей эмигрируют из России ежегодно на протяжении последнего десятилетия, что является ранним предупреждением о текущих проблемах, с которыми сталкивается страна. Из истории следует, что развалу крупных стран обычно предшествует ускорение эмиграции состоятельных людей, которые часто уезжают первыми, поскольку у них есть для этого средства", - заявил Эндрю Амойлс, глава отдела исследований компании New World Wealth, предоставившей данные для исследования Henley & Partners.

++08.15++

Бывший тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко в интервью Süddeutsche Zeitung назвал свою страну ценным потенциальным членом Европейского Союза. "Факт состоит в том, что Украина защищает демократические ценности ЕС и свободу. Моя страна заслуживает быть частью большой европейской семьи и поверьте, у моей страны есть огромный потенциал для укрепления ЕС", - подчеркнул 45-летний экс-футболист, занимающийся сбором средств для Украины за границей.

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Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир (Cem Özdemir) уверен, что блокировка зернового экспорта из Украины является частью российской стратегии, направленной на дальнейшее усугубление глобального продовольственного кризиса. "Война, развязанная Россией должна закончиться", - заявил он в утреннем эфире немецкого телеканала ZDF. Поэтому частью стратегии Запада должно быть укрепление Украины, чтобы позволить ей добиться успеха в этой войне, подчеркнул немецкий министр.

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По информации Генштаба ВСУ, российские войска продолжают наступление в Восточной операционной зоне и наносят ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры. На Славянском направлении они пытаются установить полный контроль над Богородичным и создают условия для дальнейшего наступления на Славянск, сообщается в утренней оперативной сводке, опубликованной в Facebook. Кроме того, по данным ВСУ, российские подразделения ведут артиллерийские обстрелы вблизи Дубровного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья.

"На Северодонецком направлении противник усилил группировку за счет перемещения в район населенных пунктов Кременная - Рубежное до двух батальонных тактических групп. При поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, пытается закрепиться в центральной части города", - указывается далее. На Бахмутском направлении россияне обстреливают из артиллерии позиции ВСУ в районах Возрождения, Новолуганска и Бахмут и имеют частичный успех, закрепляясь в Возрождении, сообщил украинский Генштаб.

По его данным, в акватории Черного моря находятся в боеготовности пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". В Херсонской области российские войска развернули две реактивные батареи и одну батарею ствольной артиллерии.

Посольство отрицает заявление на тему визита Макрона в Киев

++06.30++

Эмманюэль Макрон

Первый советник посольства Франции в Украине Брюно Кассанель "категорически отрицает" приписываемый ему комментарий "Суспільному" о возможном визите президента Франции Эмманюэля Макрона в Украину, говорится на странице посольства в Facebook.

"В настоящее время Кассанель находится в отпуске во Франции и не располагает информацией о вышеназванном визите, о чем он и заявил журналисту "Суспільного", отвечая на вопросы", - говорится в заявлении.

++05.55++

Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в члены ЕС, пишет американское онлайн-издание Politico со ссылкой на нескольких чиновников, знакомых с ходом обсуждений на эту тему.

++05.20++

По оценке министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира (Cem Özdemir), в Германии следствием войны в Украине может стать дальнейший рост цен на продукты питания. "Нам следует ожидать повышения цен осенью и зимой, потому что сейчас розничные торговцы вынуждены дорого платить за энергию, а повышение цен перекладывается на плечи потребителей", - сказал Оздемир газете Rheinische Post.

++04.45++

Власти Соединенных Штатов намерены направлять Украине около 1,5 млрд долларов в месяц на поддержание работы правительства, заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган. "Мы уже выделили один миллиард эти цели через различные механизмы, мы намерены направлять еще около 1,5 млрд ежемесячно в течение 4-5 месяцев", - сказал он на семинаре в вашингтонском научно-исследовательском Центре имени Вудро Вильсона. Чиновник отметил, что прямая поддержка украинских властей является "одним из приоритетов" администрации президента Джо Байдена.

++03.40++

Два крупнейших банка США JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств РФ, сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, эти банки решили отказаться от операций по долгу РФ после того, как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) запретило участникам рынка США приобретать как новые, так и существующие долговые и долевые ценные бумаги, выпущенные субъектом РФ.

В ЕС не видят угрозы своей продовольственной безопасности

++03.00++

Брюссель не видит угрозы продовольственной безопасности европейских рынков на фоне войны в Украине. При этом ЕС постарается внести свой вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, заявил комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

По его словам, важную роль в сфере продовольственной безопасности играет кукуруза, которая идет на производство кормов в Европе. "Но импорт из Украины до сих пор даже больше, чем в предыдущие годы", - сказал Войцеховский на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства. Центральной темой встречи была угроза мирового продовольственного кризиса в связи с войной в Украине.

++02.25++

Словакия намерена помочь Украине выполнить критерии для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Как заявил глава правительства Словакии Эдуард Хегер после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), Украине нужно будет предоставить команду, которая поддержит ее на пути проведении реформ. При этом упрощенной схемы для вступления в ЕС быть не должно, отметил Хегер.

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Отец марокканца Брагима Саадуна, приговоренного в "ДНР" к смертной казни, рассказал агентству Reuters, что у его сына с 2020 имеется украинское гражданство. Это значит, что его нельзя судить по статье о наемничестве и с ним необходимо обращаться как с военнопленным, подчеркнул Саадун-старший.

++01.15++

В рамках шестого пакета санкций ЕС, принятых против России из-за ее вторжения в Украину, Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк с 14 июня отключат от системы международных платежей SWIFT.

С 12 марта 2022 года эта система передачи финансовых сообщений перестала оказывать услуги банкам ВТБ, "ФК Открытие", Промсвязьбанку, Совкомбанку, банку "Россия", Новикомбанку, а также госкорпорации ВЭБ.

++00.40++

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что его страна еще в июне получит статус кандидата на вступление в ЕС. От канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) он ожидает активной поддержки по этому вопросу, заявил политик в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ZDF.

Отвечая на вопрос о том, согласится ли он отказаться от части территории Украины ради заключения мира, Зеленский ответил, что сознание того, что в борьбе за защиту Украины погибают люди, причиняет боль, однако Украина "потеряет все, если она уступит России в этой войне".

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Из-за российского вторжения Украина в текущем году обработала на четверть меньше сельскохозяйственных площадей, сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства Тарас Высоцкий. Однако урожая хватит для обеспечения собственных нужд страны, учитывая, что многие люди покинули Украину, спасаясь от войны, указал он. По словам Высоцкого, работа сельскохозяйственных предприятий затруднена не только из-за боевых действий, но и вследствие того, что из-за блокады экспорта понижается объем засева ориентированных на продажу за рубеж культур.

Хроника событий 13 июня 14:00 - 23:59 >>>

Хроника событий 13 июня 00:00 - 13:59 >>>

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