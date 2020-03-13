Пандемия коронавируса: что пишут немецкие СМИ

Главная тема всех немецких СМИ в последние дни - распространение SARS-CoV-2 в мире, Европе и Германии. Большое внимание издания уделяют ситуации внутри страны, где вводятся жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Последствия пандемии коснутся всех. Но это не должно привести к панике, изоляции и беспомощности - таков один из их основных выводов СМИ. О чем еще пишут немецкие издания в связи с кризисом из-за коронавируса?
Spiegel Online: Опасность заражения SARS-CoV-2 грозит каждому
Без введения жестких мер, ограничивающих нашу повседневную жизнь, пандемию коронавируса уже не остановить и режим чрезвычайной ситуации может продлиться несколько месяцев, пишут в комментарии для издания Spiegel Online Ирене Беррес (Irene Berres) и Марко Эверс (Marco Evers).
"Можно отменить спортивные турниры, концерты и выставки, прекратить авиа- и морские перевозки, закрыть границы, поместить в карантин целые государства, изолировать миллионы людей, но все это не поможет достичь главной цели. Остановить распространение нового коронавируса SARS-CoV-2 уже невозможно. Эту борьбу человечество проиграло несколько месяцев назад. Пока будущее за вирусом. И изменить эту ситуацию может только вакцина против коронавируса SARS-CoV-2. Но пока она появится, может пройти от полутора до двух лет. До этого времени миллиардам людей по всему миру угрожает опасность заражения SARS-CoV-2", - констатируют обзреватели Spiegel Online.
Над разработкой вакцины против коронавируса работают и немецкие ученые
FAZ: Пандемия ставит под вопрос многие аспекты жизни
Пандемия коронавируса ставит под вопрос все, что общество считало само собой разумеющимся. В этом кроется как опасность, так и шанс. "Опыт других стран и прогнозы вирусологов уже давно не оставляют никаких сомнений в том, что вирус распространяется с колоссальной скоростью и у пятой части инфицированных болезнь будет проходить в тяжелой форме", - пишет в комментарии для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung обозреватель Марк Симонс (Mark Siemons). Поэтому, по его мнению, меры, которые принимаются для борьбы с коронавирусом, важнее привычного уклада жизни.
"Не только для всего государства, но и для каждого отдельного человека вдруг возник целый ряд принципиально важных, основополагающих вопросов: на что можно опереться, если хочешь оценить, насколько серьезна ситуация, велика ли опасность, как себя вести, что необходимо делать, что происходит в реальности? С одной стороны, это наблюдения и прогнозы ученых, которые все время меняются из-за того, что коронавирус SARS-CoV-2 - новый, неизвестный и быстро распространяется. С другой стороны, как все это должно отразиться на привычном укладе жизни.
Безлюдная из-за угрозы коронавируса площадь у Бранденбургских ворот в Берлине
В спокойные времена все привычки, определяющие наш образ жизни, можно запросто спутать с тем, что и есть сама жизнь, и строить на их основе свои планы, взгляды, свою идентичность. Но в ситуации, когда существует угроза жизни, это больше невозможно.
Каждый из нас чувствует себя обязанным отказаться от привычного уклада жизни, чтобы в условиях новой ситуации совместить такие разные, но так тесно взаимосвязанные друг с другом аспекты жизни, как здоровье, работа, школа, деньги, безопасность, отношения. Что в этой связи необходимо, а чего можно избежать? Как все эти аспекты влияют друг на друга? Общество вдруг оказалось в ситуации, когда необходимо расставлять приоритеты, о которых раньше не задумывалось, и ставить под вопрос все, что казалось само собой разумеющимся", - отмечает обозреватель FAZ.
SZ: Последствия пандемии не должны привести к панике и беспомощности
Газета Süddeutsche Zeitung в комментарии обозревателя Нины Бовензипен (Nina Bovensiepen) обращает внимание на то, как немецкое общество может преодолевать последствия пандемии коронавируса и реагировать на меры борьбы с SARS-CoV-2.
"С каждым часом становится все более очевидно, что последствия кризиса, вызванные коронавирусом, затронут всех. Почему? Потому что наш привычный уклад жизни больше не является таковым, если, к примеру, отменяются важные мероприятия, если рестораны и бары закрываются из-за отсутствия посетителей, если поездка в общественном транспорте больше не кажется безопасной и т.д. От таких последствий пандемии никто не может себя защитить, они затронут каждого. Но каждый из нас в отдельности и общество в целом может защитить себя от того, чтобы все это привело к панике, изоляции или беспомощности.
Полицейский контроль на границе Франции и Германии из-за пандемии коронавируса
Каждый из нас может помочь, например, пожилым людям - принести им продукты из магазина. Или семьям, где родители работают, присмотреть за детьми, которые вынуждены остаться дома из-за того что школы и детские сады закрыты на карантин. Или предложить свою помощь тому, кто сейчас не может пользоваться услугам общественного транспорта. Вспомнить о лучших традициях добрососедства - сейчас самое время. Все это, конечно, не урегулирует кризис, связанный с коронавирусом. Но это поможет приспособиться к новой реальности", - делает вывод обозреватель SZ.
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Автор: Марина Барановская