 Пандемия коронавируса грозит нищетой почти 500 млн человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.04.2020

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Мир

Пандемия коронавируса грозит нищетой почти 500 млн человек

По прогнозам сети международных организаций Oxfam, почти 1,2 млрд человек в мире будут жить на на 1,90 доллара в день или даже меньше.

Волонтеры помогают бездомным детям в Мэкэле (Эфиопия)

Волонтеры помогают бездомным детям в Мэкэле (Эфиопия)

Пандемия коронавируса грозит нищетой примерно 500 млн человек во всем мире. Об этом говорится в докладе сети международных благотворительных и гуманитарных организаций Oxfam, обнародованном в четверг, 9 апреля.

Отчет базирующейся в кенийском Найроби ассоциации представлен в преддверии ежегодного совещания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, запланированного на следующую неделю.

"Быстро разворачивающийся экономический кризис глубже, чем мировой финансовый коллапс 2008 года", - подчеркивают исследователи.

Бедность в мире увеличится впервые с 1990 года

"Оценки свидетельствуют, что, независимо от сценария, бедность в мире может возрасти - впервые с 1990 года", - указали в Oxfam, добавив, что пандемия может отбросить ряд стран к тем показателям нищеты, которые фиксировались около трех десятилетий назад.

В случае самого неблагоприятного развития событий, предполагающего сокращение доходов на 20 процентов, число проживающих в условиях крайней нищеты (на 1,90 доллара в день или даже меньше) возрастет на 434 млн человек - до почти 1,2 млрд по всему миру. Количество тех, кто будет существовать на 5,50 доллара в день, увеличится на 548 млн  и достигнет почти 4 млрд.

План действий Oxfam

Чтобы помочь смягчить негативные последствия, Oxfam предложил план действий из шести пунктов. Он, в частности, предполагает предоставление финансовых грантов физическим лицам и предприятиям, отказ от возврата задолженностей, введение налогов на сверхприбыли и увеличение поддержки МВФ.

По данным международной группы волонтеров Worldometer, всего в мире коронавирусом инфицированы 1 536 094 человека, умерли 89 877.

Международный валютный фонд (МВФ) уже спрогнозировал самый крупный обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929-1933 годов.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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    Автор: Марина Барановская


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