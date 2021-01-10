Палата представителей США решила добиться импичмента Трампа

После беспорядков в Капитолии американские демократы активизируют усилия по отстранению Дональда Трампа от должности президента США. Утром в понедельник, 11 января, лидер демократического большинства в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер запросит единогласного одобрения резолюции, призывающей вице-президента Майка Пенса сместить Трампа, говорится в заявлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. По ее словам, если единогласной поддержки не будет получено, то Палата представителей проголосует за резолюцию на следующий день.

Пенсу предлагается созвать и мобилизовать главных должностных лиц администрации для приведения в действие 25-й поправки к Конституции, чтобы объявить президента неспособным выполнять свои обязанности, после чего вице-президент должен приступить к исполнению обязанностей главы Белого дома. От Пенса ожидается ответ в течение суток, следующим шагом станет немедленное начало Палатой представителей процедуры импичмента в отношении Трампа. "Чтобы защитить нашу Конституцию и нашу демократию, мы будем действовать безотлагательно, потому что этот президент представляет для них непосредственную угрозу", - написала спикер Палаты представителей.

Это первый случай в истории США, когда конгрессмены пытаются отстранить президента от власти вторично. Трампа обвиняют в подстрекательстве к бунту и создании угрозы для национальной безопасности и конституции.

Штурм Капитолия

В результате беспорядков при штурме Конгресса США погибли пять человек, в том числе полицейский. Трамп сначала похвалил погромщиков, но впоследствии опубликовал другую видеозапись, в которой осудил насилие.

Дональд Трамп покидает президентский пост 20 января, уступая его новоизбранному президенту США Джо Байдену. Предполагается, что до этого срока у Сената не останется времени для вынесения приговора.

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