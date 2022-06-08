Гельголанд - единственный немецкий остров в открытом море

Остров Гельголанд (Helgoland) находится в Северном море и является единственным немецким островом за пределами территориальных вод Германии - находится примерно в 48 километрах от континентального побережья ФРГ.

Гельголанд обладает особым таможенным статусом, что положительно влияет на здешний туристический сектор - привлекает любителей беспошлинного шопинга. На полторы тысячи жителей приходится около двух с половиной тысяч гостиничных мест. В 2018 году остров посетили в общей сложности почти 400 тысяч человек, многие из них - без ночевки. Во время пандемии в 2021 году - около 250 тысяч. Сюда ходят скоростные паромы из Гамбурга и Куксхафена. Посещение Гельголанда также входит в программы многодневных морских круизов.

Остров маленький, вернее, это архипелаг, состоящий из двух островов, - собственно Гельголанда и Дюне (Düne), естественная перемычка между которыми была разрушена в начале XVIII века во время сильного шторма. Помимо площадки для кемпинга на Дюне находится взлетно-посадочная полоса.

Острова Гельголанд и Дюне в Северном море

Многовековая история маленького острова

6500 лет назад территория острова была соединена с континентальной частью Европы. Примерно в VII веке на нем поселились фризы - один из небольших германских народов. Долгое время остров считался убежищем пиратов, промышлявших в Северном море. В XII-XIII веках Гельголанд принадлежал Дании, а затем отошел немецкому герцогству Шлезвиг, которое, в свою очередь, через несколько веков само оказалось под контролем датской короны.

Золотые времена для острова наступили в годы наполеоновских войн. В результате морской блокады, объявленной французским императором Великобритании, Гельголанд стал бойкой перевалочной базой для контрабандистов. Сказалось стратегическое положение. В 1807 году его заняли британские войска, после чего он стал частью Объединенного Королевства.

В 1826 году здесь обустроили морской курорт. Уже скоро остров начал пользоваться популярностью среди поэтов, писателей, художников и других представителей европейской интеллектуальной элиты. О нем восторженно отзывался Генрих Гейне (Heinrich Heine), а Гофман фон Фаллерслебен (Hoffmann von Fallersleben) в 1841 году написал здесь текст "Песни немцев" (Deutschlandlied). Позже она стала гимном Веймарской республики, а ее третья строфа в 1991 году - гимном воссоединенной Германии. Первая строфа, запрещенная к исполнению, использовалась, как известно, в "третьем рейхе".

Скала "Длинная Анна" (Lange Anna) на острове Гельголанд

Занзибарское соглашение

В 1890 году между Германской империей и Великобританией было подписано так называемое Гельголандско-занзибарское соглашение, с помощью которого две державы урегулировали свои интересы в Африке. Согласно договору, остров в Северном море отошел Германии в качестве компенсации за переданные британцам колониальные территории. Австрийский композитор Антон Брукнер (Anton Bruckner) даже написал по этому поводу балладу для мужского хора с оркестром, которую так и назвал - "Гельголанд".

Уже вскоре в истории острова начался военный период. Император Вильгельм II (Wilhelm II) распорядился создать здесь военно-морскую базу. В Первую мировую войну у его берегов состоялись две большие морские битвы. В эти годы гражданское население с острова эвакуировали.

Ландшафты и обитатели Гельголанда. Фотографии

Гельголанд - единственное в Германии место, где выводят потомство тонкоклювые (они же - длинноклювые) кайры. Размер популяции может сильно меняться, но каждый год здесь гнездится несколько тысяч пар

Большую часть жизни кайры проводят на воде, над водой или под водой - ныряют на очень большую глубину. На суше эти пернатые лишь выводят птенцов. Делают они это на уступах или в расщелинах крутых прибрежных скал

Смотровая площадка для туристов, желающих увидеть, как кайры выводят потомство, а также птенцов, спрыгивающих вниз к воде с высоты в несколько десятков метров, хотя они еще даже не умеют летать

Родители буквально заставляют потомство покинуть родную скалу, чтобы переместиться на воду, где птенцы под присмотром... отцов постепенно научатся сами добывать корм и встанут на крыло. Пути назад нет. Чтобы добиться цели, один из родителей зовет птенца снизу. Другой пытается, так сказать, мотивировать его на месте. Все это сопровождается писком и криками и может длиться несколько дней. Некоторые птенцы попадают сразу на воду, другие приземляются или падают на камни, но не разбиваются (вернее, это случается, но редко) - они накопили достаточно жира в качестве своего рода подушки безопасности, да и природа позаботилась о крепких костях

Еще один маленький обитатель Гельголанда - ягненок, в один из весенних дней решивший отдохнуть на краю одного из здешних крутых обрывов. На заднем плане видна скала "Длинная Анна", считающаяся символом острова

Вот, собственно, островные овцы - в туманный февральский день

На Гельголанде также выводят потомство длинномордые тюлени. В 1970-х годах этот вид в Германии находился на грани исчезновения и был взят под строгую охрану

Сейчас каждый сезон здесь появляется на свет несколько сотен таких вот очаровательных морских млекопитающих

Гельголанд во время и после Второй мировой войны

В "третьем рейхе" также готовились планы строительства на острове большой базы, но их осуществили лишь частично. К этому времени с развитием, в частности, авиации, стратегическое значение острова уменьшилось. Его почти не подвергали налетам. Лишь под конец войны в апреле 1945 года британские самолеты менее чем за два часа сбросили на Гельголанд около семи тысяч бомб. Остров стал абсолютно непригодным для жизни.

В 1947 году на острове был произведен самый мощный неядерный взрыв в истории человечества. С его помощью британские военные уничтожили бункеры и другие сооружения, построенные в "третьем рейхе" для немецких подводных лодок. Одновременно на воздух взлетело 4000 торпедных боеголовок, 9000 подводных бомб, 91000 гранат разных калибров - в общей сложности 6700 тонн взрывчатки!

В последующие годы британские военные использовали и без того уже изуродованный и безлюдный остров в качестве полигона для учебных бомбометаний. Отправляя его в преисподнюю, они цинично шутили, так сказать, расставляя свои акценты в названии: "Hell-go-land".

Разрушенный и необитаемый Гельголанд. Фотографии

Тот самый взрыв на острове Гельголанд в 13:00 18 апреля 1947 года

Разрушения на острове Гельголанд после Второй мировой войны

Остров был подвергнут массированному налету британской авиации 18 апреля 1945 года

Части бетонного бункера после бомбардировок и мощного взрыва

Обезвреженная под водой около берега 5-тонная британская бомба в 1961 году

Островной порт в 1952 году

Сбор пожертвований на восстановление острова Гельголанд в Западном Берлине, 1952 год

Мирные активисты, установившие флаги на острове в 1950 году

Берег острова Гельголанд в 1952 году

Островитяне начинают и выигрывают

В это время бывшие жители Гельголанда начали международную кампанию, требуя прекратить разрушение их родного острова. Адресатами обращений были новое правительство Западной Германии, ООН, британский парламент и даже папа римский. В конце 1950 года группа мирных активистов проникла на остров, установив на нем три флага - Федеративной Республики, международного общественного Европейского движения, а также исторический флаг Гельголанда.

Смелая акция привлекла внимание к проблеме острова и дала новый импульс обсуждению его судьбы. Уже вскоре бундестаг единогласно поддержал резолюцию с требованием вернуть эту территорию Германии, что и было сделано в марте 1952 года. Через несколько лет остров заново отстроили, и он начал свою новую курортно-туристическую жизнь.

Визитная карточка острова Гельголанд

Регион: Северное море

Федеральная земля: Шлезвиг-Гольштейн

Площадь: 4,2 км²

Население: 1,5 тысячи человек

Количество мест в отелях, пансионах и туристических апартаментах: 2,5 тысячи

Туристический сайт: www.helgoland.de