 Очередной потоп в Москве - какое решение предлагает Собянин? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 27.08.2020

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Россия

Очередной потоп в Москве - какое решение предлагает Собянин?

Сильный ливень спровоцировал наводнение в Москве, затопив даже Третьяковку. Но мэр столицы Сергей Собянин знает, что противопоставить стихии, считает карикатурист Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина: Мэр Москвы Сергей Собянин говорит, стоя под дождем: Мы тут с девелоперами решили построить в Москве многоэтажный ковчег

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    Автор: Сергей Елкин


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