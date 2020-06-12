Очередной потоп в Москве - какое решение предлагает Собянин?

Сильный ливень спровоцировал наводнение в Москве, затопив даже Третьяковку. Но мэр столицы Сергей Собянин знает, что противопоставить стихии, считает карикатурист Сергей Елкин.
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