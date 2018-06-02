Ох, нелегкая это работа... (фото)

Гамбург • В ближайшие месяцы до весны на гамбургском озере Альстер нельзя будет увидеть здешних лебедей. На этой неделе они вновь добровольно-принудительно отправились зимовать на небольшой Мельничный пруд в районе Эппендорф. Каждый год этот переезд становится темой в городских и других немецких СМИ, а также привлекает много зрителей.

Альстерские лебеди, 19 ноября 2019 года

Всего на озере Альстер в центре Гамбурга обитает около сотни белых лебедей, которые считаются одной из городских достопримечательностей.

"Водное такси" для белых лебедей

Под особую защиту альстерских лебедей взяли в 1164 году. В городских архивах есть счета на покупку корма для этих птиц, датированные XVI веком.

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