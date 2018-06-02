 Ох, нелегкая это работа... (фото) | Кадр дня | DW | 20.11.2019

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Кадр за кадром

Ох, нелегкая это работа... (фото)

Поводов для беспокойства за этих водоплавающих старожилов гамбургского озера Альстер нет. Просто пришло время перебраться, так сказать, на зимнюю квартиру.

Гамбургские лебеди, 19.11.2019

"Ох, нелегкая это работа..."

Гамбург • В ближайшие месяцы до весны на гамбургском озере Альстер нельзя будет увидеть здешних лебедей. На этой неделе они вновь добровольно-принудительно отправились зимовать на небольшой Мельничный пруд в районе Эппендорф. Каждый год этот переезд становится темой в городских и других немецких СМИ, а также привлекает много зрителей.

Альстерские лебеди

Альстерские лебеди, 19 ноября 2019 года

Всего на озере Альстер в центре Гамбурга обитает около сотни белых лебедей, которые считаются одной из городских достопримечательностей.

Гамбургские лебеди, 19.11.2019

"Водное такси" для белых лебедей

Под особую защиту альстерских лебедей взяли в 1164 году. В городских архивах есть счета на покупку корма для этих птиц, датированные XVI веком.

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  • Красный коршун

    Немецкие птицы года

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    Красный коршун (Rotmilan)

  • Обыкновенная овсянка

    Немецкие птицы года

    1999

    Обыкновенная овсянка (Goldammer)

    Автор: Максим Нелюбин


  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Вольный и ганзейский город Гамбург - один из трех немецких городов, имеющих статус федеральной земли. Является вторым по численности населения в Германии - 1,8 млн жителей. Число гостей, приезжающих сюда на один день, составляет 86 млн человек ежегодно, а количество ночевок - 12 млн. На фото - ратуша и озеро Альстер, по которому можно совершить водную прогулку: посмотреть на виллы и лебедей.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    В 2017 году в Гамбурге открыли Эльбскую филармонию. Здание уже сейчас сравнивают с такими архитектурными шедеврами, как, например, Сиднейский оперный театр. Строительство продолжалось 10 лет и обошлось в 789 млн евро. Филармония находится в портовом квартале HafenCity - новом суперсовременном районе, который возводят здесь в рамках самого крупного в Европе внутригородского строительного проекта.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Основанный в VIII веке в устье Эльбы, Гамбург был одним из важнейших участников Ганзейского союза. Разбогател на морской торговле. Здешний порт до сих пор - самый большой в Германии. Акваторию можно осмотреть на туристическом катере, а на фотографии 1858 года - знаменитый Рыбный рынок в районе Альтона. За несколько часов каждое воскресное утро его посещает около 70 тысяч человек.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    В Гамбурге также можно и нужно прогуляться по первому туннелю, который проложили в Европе под рекой. Это 426-метровое сооружение построили под Эльбой около морских причалов Санкт-Паули в 1911 году, чтобы соединить портовую часть с центром. Спуститься и подняться можно на одном из четырех лифтов. Ежегодно туннелем пользуются 20 миллионов человек. Пешеходы и велосипедисты - бесплатно.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Гамбург - город мостов. Согласно официальной статистике, их здесь насчитывается около 2,5 тысячи. По числу мостов он опережает Венецию, Амстердам и Лондон. До середины XIX века большинство из них возводили из дерева, но после разрушительного городского пожара 1842 года стали использовать чугун и сталь.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Этот мост, например, находится в бывшем складском квартале Шпайхерштадт. Кирпичные здания в неоготическом стиле построили здесь в конце XIX - начале XX веков для беспошлинной торговли. Шпайхерштадт был свободной таможенной зоной, в свое время - самой большой в мире. В 2015 году он получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    В 2000 году в одном из зданий Шпайхерштадта начали создавать Миниатюрную страну чудес. Сейчас она является крупнейшим в мире железнодорожным макетом. Первые части были посвящены Австрии и Средней Германии. Ежегодное число посетителей превышает миллион человек. В 2016 году она заняла первое место в рейтинге немецких достопримечательностей Национального комитета Германии по туризму (DZT).

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Вместе со Шпайхерштадтом статус памятника ЮНЕСКО в Гамбурге получили здания офисного квартала Конторхаусфиртель. Самым известным из них считается "Чилийский дом" - Чилехаус. Этот 10-этажный офисный комплекс был возведен в Гамбурге в 1922-1924 годах в стиле кирпичного экспрессионизма. Владелец фирмы, заказавшей здание, долгое время работал в Чили и поэтому решил назвать его в честь этой страны.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    В 2017 году в Гамбурге после реконструкции открылся планетарий - самый посещаемый в Германии. Он находится в бывшей водонапорной башне, построенной в Городском парке в 1912-1915 годах. Когда в конце 1920-х годов в городе задумали создать планетарий, средств на новое здание не нашлось, поэтому под него решили перестроить водокачку. До закрытия на ремонт здесь бывало 300 тысяч человек ежегодно.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Звезды, о которых рассказывают в планетарии, появляются на небе ночью. Кстати, о ночной жизни, которой Гамбург славится далеко за пределами Германии. В районе "красных фонарей" Санкт-Паули находится улица Репербан, без упоминания которой не обходится ни один список гамбургских достопримечательностей. Отметим также, что выступлений в одном из здешних клубов началась мировая карьера группы "Битлз"…

    Автор: Максим Нелюбин, Илле Симон


Контекст

Из-за жары в Гамбурге эвакуировали альстерских лебедей

Власти немецкого города Гамбурга решили временно перевезти лебедей, живущих на озере Альстер, на загородный пруд, где они обычно проводят зиму. (08.08.2018)  

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Посмотрите, как скромно жил легендарный немецкий канцлер

Супруги Гельмут и Локи Шмидт купили этот небольшой дом в Гамбурге в 1961 году. В гостях здесь бывали многие политики - в том числе, Леонид Брежнев и Валери Жискар д’Эстен. (20.03.2019)  

Лестница на небеса, или Самый популярный планетарий Германии

10 марта отмечается Международный день планетариев. Самый посещаемый в Германии находится в Гамбурге. (10.03.2019)  

Шпайхерштадт в Гамбурге - складской квартал со статусом Всемирного наследия

Неповторимую атмосферу Шпайхерштадта создают расположение около воды, многочисленные мосты и красивые кирпичные фасады. (06.07.2016)  

Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

В 2016 году этот самый большой в мире железнодорожный макет занял первое место в рейтинге достопримечательностей Национального комитета Германии по туризму (DZT). (21.10.2016)  

Восемь довольных белых лебедей

Популяция белых лебедей-шипунов во всем мире оценивается примерно в полмиллиона особей. (21.09.2016)  

Белеет лебедь одинокий

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Эта фотография пары черных лебедей сделана в теплый мартовский день на озере Бальденайзе в Эссене - одном из городов Рурской области в немецкой земле Северный Рейн - Вестфалия. (22.03.2017)  

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