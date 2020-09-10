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Офшор

Страна или территория c особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний.

Rustam Minnichanow, Präsident der russischen Republik Tatarstan, applaudiert am 18.12.2017 in der Zentrale der Siemens AG in München (Bayern) im Rahmen der Unterzeichnung eines Vertrags mit dem russischen Konzern Nizhnekamskneftekhim. Mit dem Vertrag hat der Technologiekonzern Siemens den Auftrag zur schlüsselfertigen Erstellung eines Kraftwerks in Tatarstan (Russland) gewonnen. Das Auftragsvolumen beträgt einschließlich einer Service-Vereinbarung über 13 Jahre 380 Millionen Euro. Foto: Matthias Balk/dpa | Verwendung weltweit

ФБК нашел у семьи президента Татарстана недвижимости на 39,3 млн евро 10.09.2020

Через принадлежащий Рубену Варданяну офшор Рустам Минниханов получил взятку в 33,7 млн евро, утверждает ФБК. Семья экс-президента Шаймиева - третья среди самых богатых в РФ.
Symbolbild Steuerhinterziehung, Schwarzgeld - symbolic for fiscal evasion BLWX092238 Copyright: xblickwinkel/McPhotox/FotoxBegsteigerx Symbol image Tax evasion Black money symbolic for Fiscal evasion Copyright xblickwinkel McPHOTOx FotoxBegsteigerx

Как отмывают деньги на рынке произведений искусства 30.04.2018

Арт-рынок переживает в последние годы настоящий бум. В произведения искусства вкладывают миллионы. Но далеко не всегда ясно, откуда эти деньги.
Stadtzentrum mit Yachthafen von Valetta der Hauptstadt von Malta | Verwendung weltweit

Валлетта: культурная столица с подпорченным имиджем 02.01.2018

Мальта рада поправить свой имидж страны проблемной, не очень креативной и не жалеет денег на культурную столицу Европы - 2018.
Journalists stand outside the French Socialist Party (PS) headquarters in Paris on June 12, 2017 a day after the first round of France's legislative elections. After five years in power under ex-president Francois Hollande, the PS now faces a battle to survive after a historic drubbing in parliamentary elections. Projections on June 11 showed it crashing to 15-40 MPs in the new national assembly from 277 currently. / AFP PHOTO / Lionel BONAVENTURE (Photo credit should read LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images)

Французские социалисты продают здание штаб-квартиры партии 19.12.2017

Здание социалистической партии в Париже за 45,55 млн евро купит компания Apsys. Ее глава фигурировал в "Панамских досье".
Symbolbild für Offshore Firma und Briefkastenkonto, Geldscheine stecken in einem Briefkasten auf einer tropischen Insel Steueroase Symbol image for Offshore Company and Cash receipts stuck in a Letterbox on a tropical Island Tax haven

Россияне в "Райских досье": Шувалов, Усманов, Абрамович и другие 05.11.2017

В "Райских досье" упоминаются Шувалов, Усманов, Абрамович, Сечина. DW пересказывает основные факты о компаниях россиян в офшорах.

Как Роналду и другие звезды футбола уходят от налогов (03.12.2016) 03.12.2016

Знаменитый форвард мадридского "Реала" португалец Криштиану Роналду, используя офшорные схемы, укрыл от налогов миллионы евро за последние несколько лет. И это не единичный случай. Европейские журналисты публикуют подробности офшорных схем футболистов, предоставленные порталом Football Leaks.
Antiregierungsdemo in Moldawien Chisinau Copyright: DW/J. Semenowa

Оппозиция Молдавии против возврата денег из офшоров за счет граждан 05.10.2016

В Кишиневе состоялся пикет против решения правительства вернуть выведенный в офшоры миллиард долларов из карманов граждан. Оппозиция обратилась в Конституционный суд.
12. April 2016 Policemen stand guard outside the Mossack Fonseca law firm offices in Panama City during a raid on April 12, 2016. Police on Tuesday raided the headquarters of the Panamanian law firm whose leaked Panama Papers revealed how the world's wealthy and powerful used offshore companies to stash assets. / AFP / Ed Grimaldo +++ (C) Getty Images/AFP/E. Grimaldo

Дания заплатила 810 тысяч евро за "панамский архив" 29.09.2016

Датские налоговые органы заплатили 6 млн крон за доступ к "панамскому досье". В документах фигурируют более 500 граждан Дании, которых теперь проверят на причастность к налоговым преступлениям.

Новая Панама: за что немецкий бизнес полюбил Маврикий? (07.08.2016) 10.08.2016

Остров Маврикий наряду с Панамой и Каймановыми островами считается налоговым оазисом. Немецкий бизнес полюбил его за низкое налогообложение и высокий уровень конфиденциальности. Например, на острове зарегистрирован филиал Deutsche Bank.
©PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN/Julio PELAEZ ; Thionville le 04 avril 2016. Scandale PANAMALEAKS ou Panama Papers. . Le cabinet Mossack Fonseca dénonce un crime . L_enquête réalisée par plus de 100 journaux sur des avoirs dans les paradis fiscaux de responsables politiques ou personnalités de premier plan est un «crime» et une «attaque» contre le Panama, a affirmé dimanche le patron du cabinet d_avocats panaméen Mossack Fonseca. Photo Julio pelaez A massive leak -coming from Mossack Fonseca- of 11.5 million tax documents on Sunday exposed the secret offshore dealings of aides to Russian president VladimirPutin, world leaders and celebrities including Barcelona forward LionelMessi. An investigation into the documents by more than 100 media groups, described as one of the largest such probes in history, revealed the hidden offshore dealings in the assets of around 140 political figures -- including 12 current or former heads of states. picture-alliance/dpa/J.Pelaez

The Guardian: Глава ФСПР создал офшор незадолго до допингового скандала 11.06.2016

Mossack Fonseca помогла Вячеславу Аминову открыть офшорную компанию на Британских Виргинских островах, утверждает газета. После этого Аминов вошел в состав комитета по взаимодействию с IAAF по проблемам допинга.
epa04095477 (FILE) A file photo dated 08 July 2011 shows Ukrainian President Viktor Yanukovych arriving to address a press conference in Kiev, Ukraine. The Ukrainian parliament on 22 February 2014 has voted to impeach President Viktor Yanukovych, with 328 lawmakers voting for the proposal. Yanukovych earlier in a television interview said he was not prepared to resign and accuses his opponents of staging a fascist coup. EPA/SERGEY DOLZHENKO *** Local Caption *** 02814275

Комментарий: 50 оттенков "черной бухгалтерии" Януковича 02.06.2016

Скандал с "черной кассой" Партии регионов - это не история прошлого. Это - история настоящего. О том, сможет ли Украина преодолеть политическую коррупцию - Сергей Руденко специально для DW.
08.04.2016 Ein Wegweiser mit der Aufschrift Panama hängt am 08.04.2016 in Kassel (Hessen) in der Auslage einer Buchhandlung. Hier geht es offensichtlich um Oh, wie schön ist Panama, eine illustrierte Kindergeschichte von Janosch. Foto: Uwe Zucchi/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/U. Zucchi

Имена миллиардеров и чиновников: россияне в базе "панамских досье" 10.05.2016

Среди фигурантов обнародованной 9 мая полной базы документов офшорного регистратора Mossack Fonseca оказались известные имена и даже однофамильцы президента Путина.

Найди офшор соседа! - "панамские досье" в интернете (10.05.16) 10.05.2016

Международный консорциум журналистов открыл "панамские документы" для всех. Одними из самых активных пользователей офшоров оказались россияне.

DW Новости за 100 секунд (10.05.2016) 10.05.2016

В России, согласно опубликованным данным из "панамских досье", более 6 тысяч владельцев офшорных компаний. В результате нападения на вокзале в пригороде Мюнхена погиб один человек.
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Исследование: К 2014 году из РФ были выведены в офшоры 1,3 трлн долларов 09.05.2016

С 2010 года объем российского капитала, выведенного в офшоры, возрастал на 9 процентов ежегодно, говорится в исследовании американского экономиста. Также крупные суммы выведены из Китая, Малайзии, Таиланда и Индонезии.
©PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN ; Thionville 04 avril 2016. Illustration pour le Panama Papers ou panamaleaks . Scandale financier planetaire d'avoirs dans les paradis fiscaux avec des montages financiers douteux dans des sociétés offshore pour echapper au fisc et dans le viseur le cabinet Mossack Fonseca du Panama qui denonce un crime ... Photo Julio pelaez © picture-alliance/maxppp/J. Pelaez

Генпрокуратура РФ начала проверку "панамских досье" 27.04.2016

Генпрокуратура России направила запрос в Панаму в связи с недавней публикацией документов об офшорах. Юрий Чайка уверен, что скандальные разоблачения были спланированы на уровне органов власти одной из западных стран.
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