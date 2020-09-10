Дания заплатила 810 тысяч евро за "панамский архив"

Датские налоговые органы заплатили 6 млн крон за доступ к "панамскому досье". В документах фигурируют более 500 граждан Дании, которых теперь проверят на причастность к налоговым преступлениям.