Страна или территория c особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний.
Знаменитый форвард мадридского "Реала" португалец Криштиану Роналду, используя офшорные схемы, укрыл от налогов миллионы евро за последние несколько лет. И это не единичный случай. Европейские журналисты публикуют подробности офшорных схем футболистов, предоставленные порталом Football Leaks.
Остров Маврикий наряду с Панамой и Каймановыми островами считается налоговым оазисом. Немецкий бизнес полюбил его за низкое налогообложение и высокий уровень конфиденциальности. Например, на острове зарегистрирован филиал Deutsche Bank.
С 2010 года объем российского капитала, выведенного в офшоры, возрастал на 9 процентов ежегодно, говорится в исследовании американского экономиста. Также крупные суммы выведены из Китая, Малайзии, Таиланда и Индонезии.