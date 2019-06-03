 От Тяньаньмэнь до Майдана: площади революций (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.06.2019

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Культура и стиль жизни

От Тяньаньмэнь до Майдана: площади революций (фотогалерея)

30 лет назад в Пекине были жестоко подавлены протесты молодежи на площади Тяньаньмэнь. На таких площадях решаются судьбы правителей, стран и народов.

  • Таньаньмэнь (Пекин)

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    "Резня 4 июня"

    Под таким названием вошло в историю жестокое подавление мирных протестов на пекинской площади Таньанмэнь 4 июня 1989 года. Участники демонстраций и митингов (прежде всего, молодежь) требовали демократических реформ. В ночь на 4 июня власти КНР приказали армейским подразделениям при участии танков "очистить" площадь. Погибло, по разным данным, от 200 до 1000 человек. Сотни были казнены позже.

  • Майдан / Киев

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    Девушка на Майдане

    На Майдане. "Фашистских молодчиков", о которых так настойчиво твердили многие российские СМИ и даже официальные лица в 2014 году и позже, видно не было. Здесь были совсем другие люди.

  • Казнь Людовика XVI

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    От гильотины к согласию

    Во время Великой французской революции на этой парижской площади, которая тогда и называлась Площадью революции, стояла гильотина. Здесь казнили "врагов народа": от короля Людовика XVI и Марии-Антуанетты до вождей коммуны Дантона и Робеспьера. После закрытия Якобинского клуба и конца кровавых казней площадь переименовали в Площадь Согласия - Пляс де ля Конкорд.

  • Сенатская площадь. 14 декабря 1825 года

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    Мятежное каре

    Восстание декабристов, строго говоря, вряд ли можно назвать революцией или даже неудавшейся революцией. Но его значение - историческое и символическое - так велико, что 14 декабря 1825 года стало одной из самых знаменательных дат российской истории. Это восстание обессмертило и Сенатскую площадь, на которой стояли мятежные войска.

  • Парижская площадь / Берлин

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    Народное восстание

    В июне 1953 года сразу в нескольких городах ГДР начались забастовки рабочих и строителей. Они выдвигали не только экономические, но и политические требования, протестуя против всевластия СЕПГ. Самые крупные демонстрации проходили в Берлине, тогда еще не разделенном Стеной. Они переросли в народное восстание. Восставшие огромной колонной прошли по Парижской площади перед Бранденбургскими воротами.

  • Восстание 17 июня 1953 года

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    В коллективной памяти

    Напуганные народным возмущением, власти ГДР обратились к советскому военному командованию. И с помощью советских танков восстание удалось подавить. Несколько десятков человек были застрелены советскими солдатами и восточногерманскими полицейскими, сотни получили тюремные сроки. День 17 июня 1953 года навсегда остался в коллективной памяти немцев. Его до сих пор отмечают в Германии.

  • Пражская весна 1968 г.

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    Провозвестник "бархатной революции"

    И снова советские танки - на этот раз на Вацлавской площади в Праге. 24 дивизии стран Варшавского договора были введены в ночь с 20 на 21 августа 1968 года в Чехословакию, чтобы подавить "Пражскую весну" - период либеральных реформ в тогда еще социалистической ЧССР. На этой же площади спустя 21 год пражане праздновали победу "бархатной революции". Коммунисты были отстранены от власти.

  • Лех Валенса

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    Победа "Солидарности"

    Площадью "Солидарности" называется сейчас площадь перед гданьской верфью, которая раньше носила имя Ленина. Здесь возник независимый профсоюз "Солидарность". Летом и осенью 1980 года в Гданьске и других городах Польши началась волна забастовок. В декабре польские власти согласилось удовлетворить требования бастующих, и лидера "Солидарности" Леха Валенсу чествовали как народного героя.

  • Самолет Матиаса Руста над Красной площадью

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    Аэропорт Шереметьево-3

    Свидетельством недееспособности не только советских ПВО, но и всей политической системы СССР, одним из столпов которой была милитаризация страны, стал полет Матиаса Руста. 18-летний немец перелетел из Хельсинки в Москву на легком самолетике и приземлился 28 мая 1987 года на Красной площади. Полет Руста стал одним из символов перестройки и привел к революционным переменам во внешней политике СССР.

  • Площадь Тахрир

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    Арабская весна

    Название площади Тахрир в Каире в переводе означает "Площадь освобождения". В 2011 году здесь собирались до миллиона человек, добившихся, в конце концов, отставки президента Мубарака. Волна восстаний, революций, массовых протестов охватила арабский мир. В январе 2013 года площадь Тахрир снова стала центром протестов - на этот раз против антидемократической политики Мухаммеда Мурси.

  • Полиция на площади Таксим в Стамбуле

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    Против премьера

    На площади Таксим в центре Стамбула в мае 2013 года шли настоящие бои между полицией и демонстрантами. Поводом для массовых выступлений стали планы сноса исторических зданий и вырубки деревьев близлежащего парка. Но истинной причиной протестов, перекинувшихся и на другие города Турции, было недовольство политикой Эрдогана, лидера исламской Партии справедливости.

    Автор: Ефим Шуман


  • Таньаньмэнь (Пекин)

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    "Резня 4 июня"

    Под таким названием вошло в историю жестокое подавление мирных протестов на пекинской площади Таньанмэнь 4 июня 1989 года. Участники демонстраций и митингов (прежде всего, молодежь) требовали демократических реформ. В ночь на 4 июня власти КНР приказали армейским подразделениям при участии танков "очистить" площадь. Погибло, по разным данным, от 200 до 1000 человек. Сотни были казнены позже.

  • Майдан / Киев

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    Девушка на Майдане

    На Майдане. "Фашистских молодчиков", о которых так настойчиво твердили многие российские СМИ и даже официальные лица в 2014 году и позже, видно не было. Здесь были совсем другие люди.

  • Казнь Людовика XVI

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    От гильотины к согласию

    Во время Великой французской революции на этой парижской площади, которая тогда и называлась Площадью революции, стояла гильотина. Здесь казнили "врагов народа": от короля Людовика XVI и Марии-Антуанетты до вождей коммуны Дантона и Робеспьера. После закрытия Якобинского клуба и конца кровавых казней площадь переименовали в Площадь Согласия - Пляс де ля Конкорд.

  • Сенатская площадь. 14 декабря 1825 года

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    Мятежное каре

    Восстание декабристов, строго говоря, вряд ли можно назвать революцией или даже неудавшейся революцией. Но его значение - историческое и символическое - так велико, что 14 декабря 1825 года стало одной из самых знаменательных дат российской истории. Это восстание обессмертило и Сенатскую площадь, на которой стояли мятежные войска.

  • Парижская площадь / Берлин

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    Народное восстание

    В июне 1953 года сразу в нескольких городах ГДР начались забастовки рабочих и строителей. Они выдвигали не только экономические, но и политические требования, протестуя против всевластия СЕПГ. Самые крупные демонстрации проходили в Берлине, тогда еще не разделенном Стеной. Они переросли в народное восстание. Восставшие огромной колонной прошли по Парижской площади перед Бранденбургскими воротами.

  • Восстание 17 июня 1953 года

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    В коллективной памяти

    Напуганные народным возмущением, власти ГДР обратились к советскому военному командованию. И с помощью советских танков восстание удалось подавить. Несколько десятков человек были застрелены советскими солдатами и восточногерманскими полицейскими, сотни получили тюремные сроки. День 17 июня 1953 года навсегда остался в коллективной памяти немцев. Его до сих пор отмечают в Германии.

  • Пражская весна 1968 г.

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    Провозвестник "бархатной революции"

    И снова советские танки - на этот раз на Вацлавской площади в Праге. 24 дивизии стран Варшавского договора были введены в ночь с 20 на 21 августа 1968 года в Чехословакию, чтобы подавить "Пражскую весну" - период либеральных реформ в тогда еще социалистической ЧССР. На этой же площади спустя 21 год пражане праздновали победу "бархатной революции". Коммунисты были отстранены от власти.

  • Лех Валенса

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    Победа "Солидарности"

    Площадью "Солидарности" называется сейчас площадь перед гданьской верфью, которая раньше носила имя Ленина. Здесь возник независимый профсоюз "Солидарность". Летом и осенью 1980 года в Гданьске и других городах Польши началась волна забастовок. В декабре польские власти согласилось удовлетворить требования бастующих, и лидера "Солидарности" Леха Валенсу чествовали как народного героя.

  • Самолет Матиаса Руста над Красной площадью

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    Аэропорт Шереметьево-3

    Свидетельством недееспособности не только советских ПВО, но и всей политической системы СССР, одним из столпов которой была милитаризация страны, стал полет Матиаса Руста. 18-летний немец перелетел из Хельсинки в Москву на легком самолетике и приземлился 28 мая 1987 года на Красной площади. Полет Руста стал одним из символов перестройки и привел к революционным переменам во внешней политике СССР.

  • Площадь Тахрир

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    Арабская весна

    Название площади Тахрир в Каире в переводе означает "Площадь освобождения". В 2011 году здесь собирались до миллиона человек, добившихся, в конце концов, отставки президента Мубарака. Волна восстаний, революций, массовых протестов охватила арабский мир. В январе 2013 года площадь Тахрир снова стала центром протестов - на этот раз против антидемократической политики Мухаммеда Мурси.

  • Полиция на площади Таксим в Стамбуле

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    Против премьера

    На площади Таксим в центре Стамбула в мае 2013 года шли настоящие бои между полицией и демонстрантами. Поводом для массовых выступлений стали планы сноса исторических зданий и вырубки деревьев близлежащего парка. Но истинной причиной протестов, перекинувшихся и на другие города Турции, было недовольство политикой Эрдогана, лидера исламской Партии справедливости.

    Автор: Ефим Шуман


 

Смотрите также:

  • Маленький мужчина с авоськами остановил грохочущую танковую колону

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    Один в поле воин

    Маленький мужчина с авоськами остановил грохочущую танковую колону. Кто он? Дальнейшая его судьба неизвестна. А фотография, сделанная Джеффом Уайднером уже после подавления восстания на площади Тяньаньмэнь в Пекине, обошла СМИ всего мира. Она признана одним из самых символичных снимков за всю историю фотографии.

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    Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь

    Богиня демократии

    Студенты Академии искусств Пекина за 4 дня создали из пенопласта и папье-маше эту десятиметровую статую прямо напротив портрета председателя Мао. Ранним утром 4 июня в ходе подавления восстания солдаты снесли "Богиню демократии".

  • Сотрудница полиции поет песни со студентами

    Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь

    Поющая сотрудница полиции

    В те напряженные дни, предшествующие подавлению китайскими властями восстания, граждане нередко братались с полицией и солдатами, дарили им цветы. Вот и эта сотрудница полиции во весь голос распевает со студентами патриотические песни. Кто мог подумать, что скоро между ними пролягут кровь и смерть.

  • Женщина между двумя колоннами - демонстрантов и солдат Китайской народно-освободительной армии

    Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь

    Меж двух огней

    Демонстранты с одной стороны, солдаты Китайской народно-освободительной армии - с другой. А между ними женщина, очевидно, случайная прохожая. Снимок сделан 3 июня. А уже поздно вечером и в ночь на 4 июня солдаты 38 армии открыли огонь по безоружным демонстрантам.

  • Протестующие окружили автобус.

    Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь

    Трофейное оружие

    Тысячи протестующих окружили автобус. На крыше - оружие, захваченное студентами. Несколько дней длилось противостояние между солдатами и демонстрантами. Солдаты то наступали, то отступали в надежде, что у протестующих сдадут нервы, и они без кровопролития очистят площадь.

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    Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь

    Защита баррикад демократии

    Поздним вечером 3 июня протестующие окружили броневик у входа в Дом народных собраний. Он прорвался через баррикады. А солдаты уже готовятся открыть огонь на поражение по демонстрантам на площади Тяньаньмэнь.

  • Горящий бронетранспортер

    Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь

    Горящий бронетранспортер

    Вот этот горящий бронетранспортер, который подожгли протестующие недалеко от площади Тяньаньмэнь, - последний снимок, сделанный Джеффом Уайднером вечером 3 июня. Сразу после этого в лицо ему угодил камень. Фотограф получил серьезную контузию. Возможно, жизнь ему спасла только фотокамера, смягчившая удар.

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    Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь

    Восстание утоплено в крови

    4 июня. Грузовик с солдатами Китайской народно-освободительной армии патрулирует улицу перед гостиницей "Пекин". Восстание на площади Тяньаньмэнь утоплено в крови. В этот же день солдаты из другого грузовика открыли огонь по туристам в лобби гостиницы.

  • Люди держат фотографии погибших погибших родственников и друзей

    Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь

    Портреты героев

    5 июня родственники и друзья погибших вышли на улицы Пекина с портретами павших героев. При подавлении восстания войска стреляли разрывными пулями. По данным международной организации Amnesty International, погибли как минимум 300 человек.

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    Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь

    Власти заметают следы

    Выгоревший автобус на проспекте Вечного мира. Демонстранты пытались поджечь военные грузовики и бронетранспортеры. При этом погибли или были ранены и военнослужащие. Власти КНР постарались быстро убрать все свидетельства кровавой бойни.

  • Военная охрана и бронетехника перед Запретным городом

    Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь

    На страже Мао и порядка

    Военная охрана и бронетехника перед Запретным городом спустя несколько дней после подавления восстания на площади Тяньаньмэнь.

  • default

    Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь

    Братья по оружию

    Сотрудники Associated Press Джефф Уайднер и Лю Юн Шин перед Запретным городом в Пекине в мае 1989 года - за несколько дней до подавления восстания на площади Тяньаньмэнь.

  • default

    Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь

    Джефф Уайднер

    Джефф Уайднер в Берлине в 2011 году. Его работа, открывающая нашу галерею и запечатлевшая, как мужчина с авоськами останавливает колонну танков, считается одним из наиболее символичных снимков за всю историю фотографии - наряду со снимками первого человека на Луне. Позднее в прессе она получила название "Неизвестный бунтарь".

    Автор: Габриэль Домингес, Александр Варкентин


 

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Контекст

В Китае в годовщину событий на площади Тяньаньмэнь задержаны активисты

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Бывший посол ФРГ в Китае: У Пекина всё под контролем

Об истинной причине гонконгских студенческих протестов и о действительной степени независимости Гонконга от Пекина рассказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk бывший посол ФРГ в Китае Ханспетер Хелльбек. (01.10.2014)  

Нонконформизм в Китае: Ай Вэйвэй и другие

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Комментарий: Перечный газ вместо настоящей демократии

Десятки тысяч жителей Гонконга протестуют против реформы избирательной системы и требуют прямых всеобщих выборов. Но Пекин не поступится своими принципами, считает Филипп Бильски. (30.09.2014)  

От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

30 лет назад в Пекине были подавлены протесты молодежи на площади Тяньаньмэнь. На таких площадях решаются судьбы правителей, стран и народов. Они притягивают к себе недовольных, протестующих, желающих быть услышанными. (03.06.2019)  

Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь

Власти Китая пытаются уничтожить любое воспоминание о восстании на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года. Но свидетельства сохранились. Например, в снимках фотографа Associated Press Джеффа Уайднера. (03.06.2014)  

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