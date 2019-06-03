От Тяньаньмэнь до Майдана: площади революций (фотогалерея)

От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

Провозвестник "бархатной революции"

И снова советские танки - на этот раз на Вацлавской площади в Праге. 24 дивизии стран Варшавского договора были введены в ночь с 20 на 21 августа 1968 года в Чехословакию, чтобы подавить "Пражскую весну" - период либеральных реформ в тогда еще социалистической ЧССР. На этой же площади спустя 21 год пражане праздновали победу "бархатной революции". Коммунисты были отстранены от власти.