От Тяньаньмэнь до Майдана: площади революций (фотогалерея)

30 лет назад в Пекине были жестоко подавлены протесты молодежи на площади Тяньаньмэнь. На таких площадях решаются судьбы правителей, стран и народов.
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