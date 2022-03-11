 От авиаудара РФ по Яворову погибли не менее 35 человек | Новости из Германии об Украине | DW | 13.03.2022

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Украина

От авиаудара РФ по Яворову погибли не менее 35 человек

По предварительным данным, всего по Яворову были выпущены более 30 ракет. Взрывы во Львовской области прозвучали впервые со времени вторжения РФ в Украину.

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Ракетный удар по Яворову был нанесен утром 13 марта

По уточненным данным, не менее 35 человек погибли и еще 134 получили ранения в результате обстрела Международного центра миротворчества и безопасности на Яворовском военном полигоне во Львовской области, совершенного российскими войсками в воскресенье, 13 марта, сообщило агентство "Униан" со ссылкой на председателя Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

По данным львовских властей, российские самолеты вылетели из Саратова в акваторию Черного моря, откуда и производились удары. "Самолетами из Саратова - из России поднялись самолеты, совершили удар на своем боевом курсе, не залетая на территорию", - сказал Козицкий, добавив, что всего по Яворову были выпущены более 30 ракет. Часть из них удалось сбить, так как сработала система противовоздушной обороны. Взрывы во Львовской области прозвучали впервые со времени вторжения РФ в Украину.

Украина требует закрыть небо

После ракетных ударов по Яворовскому полигону украинский министр обороны Алексей Резников призвал государства Запада закрыть небо над Украиной. "Россия атаковала Международный центр миротворчества и безопасности возле Львова. Там работают иностранные инструкторы... Это новая террористическая атака на мир и безопасность у границ ЕС - НАТО. Необходимо предпринять меры, чтобы остановить это. Закройте небо", - подчеркнул Резников в микроблоге Twitter.

"Ударом по Яворовскому полигону россияне пытаются показать, что нет никакой спокойной и безопасной точки в Украине", - заявил советник главы украинского МВД Вадим Денисенко во время телемарафона.

Утром 13 марта во Львове была объявлена воздушная тревога. В сети сообщили, что в областном центе были слышны два сильных взрыва. Местный депутат Игорь Зинкевич утверждал, что взрывы - результат работы украинской противовоздушной обороны по российским ракетам.

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    Автор: Николай Пермяков


 

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