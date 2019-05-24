 Отставка Мэй: европейские политики надеются на упорядоченный Brexit | Новости из Германии о Европе | DW | 24.05.2019

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Европа

Отставка Мэй: европейские политики надеются на упорядоченный Brexit

Европейские политики с уважением отнеслись к решению Терезы Мэй о скором уходе в отставку и выразили надежду на упорядоченный выход Великобритании из ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) с уважением восприняла решение британского премьер-министра Терезы Мэй о скором уходе в отставку, сообщила в пятницу, 24 мая, официальный представитель федерального правительства Мартина Фиц (Martina Fietz). По ее словам, дальнейшее развитие событий вокруг выхода Великобритании из Евросоюза зависит от внутриполитической ситуации в стране, и федеральное правительство не комментирует это. Германия по-прежнему желает упорядоченного Brexit, а для этого необходимо одобрение соглашения Лондона с ЕС британским парламентом, добавила Фиц.

Контекст

После того как британский парламент решительно отверг договор с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС, ситуация стала непредсказуемой. Что теперь может и должно произойти? (16.01.2019)

Тереза Мэй приняла решение оставить пост лидера консерваторов Великобритании из-за невозможности согласовать с парламентом план выхода королевства из состава ЕС. (24.05.2019)

Предложенный Терезой Мэй законопроект о "Брекзите" вызывает негативную реакцию, как среди лейбористов, так и среди консерваторов. (23.05.2019)

Юнкер назвал Мэй мужественной женщиной

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер назвал Терезу Мэй мужественной женщиной и, по словам его официального представителя, воспринял ее решение об отставке с сожалением. По словам представителя ЕК, Брюссель готов сотрудничать с преемником Мэй.

При этом Брюссель исходит из того, что Великобритания покинет ЕС 31 октября текущего года, и это будет упорядоченный выход. Изменения в соглашении по Brexit, которое британский парламент отклонил несколько раз, невозможны, подчеркнула представитель Еврокомиссии.

Ирландцы опасаются жесткого "Брекзита"

Ирландия не рассчитывает, что новый глава правительства Великобритании сможет предложить новую или лучшую сделку по Brexit, заявил в Дублине министр иностранных дел Саймон Ковени. По его словам, выход Великобритании из ЕС без договора становится все более реальным, однако его все еще можно предотвратить.

Франция не торопится с выводами после объявленного ухода Мэй

Президент Франции Эмманюэль Макрон похвалил Терезу Мэй за "мужество" и заявил, что "еще рано делать выводы о последствиях ее решения".

В связи с уходом Мэй 7 июня с поста главы партии консерваторов и вскоре после этого с поста премьер-министра Великобритании Макрон заметил, что главное сейчас – "обеспечить нормальное функционирование Евросоюза" и "прояснить ситуацию" с Brexit.  

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    Автор: Андрей Гурков


 

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