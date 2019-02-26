Особый гость: Майкл Калви на экономическом форуме в Петербурге

Арестованного инвестора Майкла Калви могут привезти на Петербургский экономический форум - Кремль хотел бы видеть его среди участников. Карикатурист Сергей Елкин о разгуле экономической свободы в России.
Президента РФ информируют о судебном процессе по делу основателя фонда Baring Vostok, заявил Дмитрий Песков в интервью RT, добавив, что Кремлю "конечно же, хотелось бы увидеть" Калви среди участников ПМЭФ. (03.06.2019)
Основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у российского банка. Он свою вину отрицает. (12.04.2019)