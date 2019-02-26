 Особый гость: Майкл Калви на экономическом форуме в Петербурге | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 06.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Особый гость: Майкл Калви на экономическом форуме в Петербурге

Арестованного инвестора Майкла Калви могут привезти на Петербургский экономический форум - Кремль хотел бы видеть его среди участников. Карикатурист Сергей Елкин о разгуле экономической свободы в России.

Голос из-за решетки: Инвестируйте в экономику России!, Привет участникам Международного экономического форума! (карикатура Сергея Елкина)

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

  • Статуя Свободы схватила китайского дракона, на боку которого написано Huawei

    Политика в картинках

    США vs. Китай: Huawei преткновения

    Вашингтон обвиняет китайский концерн Huawei в промышленном шпионаже и внес компанию в черный список. Пекин протестует. Карикатурист Сергей Елкин об экономических спорах США и Китая.

  • Буревестник-Зеленский летит на морем и скалами, между которых сидит Путин

    Политика в картинках

    Зеленский - буревестник новых санкций в отношении РФ?

    Новый президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС и США ужесточить санкции против РФ для разрешения конфликта в Донбассе. Карикатурист Сергей Елкин о грозном сигнале Зеленского Путину.

  • Лукашенко смотрит в трубу, на которой написано Нефтепровод Дружба

    Политика в картинках

    Грязная нефть из РФ: дружба дружбой, а транзит приостановим

    Беларусь полностью остановила прием загрязненной нефти, поступающей из России по трубопроводу "Дружба". Сергей Елкин - о реакции Минска на техногенную аварию в РФ.

  • Горбун с лестницей и строительными инструментами в руках

    Политика в картинках

    Французы полны решимости восстановить Нотр-Дам

    Собор Парижской богоматери будет восстановлен, заявил президент Франции Макрон. Решительность французов и волна солидарности в мире после пожара в Нотр-Даме не оставила равнодушным и Сергея Елкина.

  • Гусь, держащий под крылом флаг ЕС, сел на трубку, через которую пытается дышать плывущий под водой волк с надписью на боку Северный поток-2

    Политика в картинках

    Газовая директива ЕС: "Северному потоку-2" дышать станет труднее

    Изменения Газовой директивы, которые утвердил Совет Евросоюза, значительно усложняют ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Карикатурист Сергей Елкин о трудностях проекта.

  • Путин держит в руках газету и задается вопросом: Что мне тоже теперь сдавать анализы?

    Политика в картинках

    Зеленский готов к переговорам с Путиным. Готов ли Путин?

    Владимир Зеленский готов к переговорам с Владимиром Путиным. До этого он вынудил Порошенко сдать анализы на алкоголь. Грозит ли это президенту РФ, спрашивает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура - две руки двух мужчин в зеленом и черном костюмах, сплетенные на брудершафт и поднимающие к голове, как пистолеты, стаканчики с надписью анализ

    Политика в картинках

    Сдача анализов Зеленским и Порошенко - бьет наповал!

    Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики. Карикатурист Сергей Елкин о шоу, в которое превращаются выборы в Украине.

  • Лукашенко стоит перед Кремлем с надписью банк, из окна которого выглядывает Путин

    Политика в картинках

    Беларусь и Россия: чем грозит долговая кабала

    Россия готова предоставить Беларуси кредит на погашение прежних долгов. Карикатурист Сергей Елкин сомневается в чистосердечности такого подарка ко Дню единения народов двух стран.

  • Зеленский в позе победителя стоит между Порошенко и Тимошенко

    Политика в картинках

    Владимир Зеленский - хорошо смеется тот, кто смеется первым

    Комик и новичок в политике Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента в Украине. Карикатурист Сергей Елкин и о тех, кому сейчас не до смеха - Порошенко и Тимошенко.

  • Спецпрокурор Мюллер рассматривает через лупу нить, связывающую Трампа с Путиным

    Политика в картинках

    Трудности Мюллера в расследовании связей Трампа с Кремлем

    Спецпрокурор Роберт Мюллер не выявил сговора между штабом Дональда Трампа и Москвой в преддверии выборов президента США. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

  • Назарбаев тащит платформу, на которой установлены огромные буквы НУРСУ

    Политика в картинках

    Назарбаев ушел, Нурсултан остается

    Нурсултан Назарбаев ушел с поста президента Казахстана, но остался во главе Совета безопасности и в названиях столицы и улиц страны. Карикатурист Сергей Елкин о бремени культа личности.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Чей рубль, или Будет ли у России и Беларуси единая валюта?

    Президент Беларуси заявил, что единой валютой РФ и Беларуси мог бы стать не российский, а "общий рубль". Карикатурист Сергей Елкин о том, удастся ли Лукашенко и Путину найти рублевое равновесие.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе

    Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Что общего между Путиным и Мадуро

    Горящие грузовики с гуманитарной помощью на границе с Венесуэлой напомнили Сергею Елкину об уничтожении в России санкционных продуктов из ЕС. Диагноз карикатуриста - иррациональное уничтожение.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Ангела Меркель огласила "завещание"

    Ангела Меркель выступила на Мюнхенской конференции по безопасности с пламенной речью, которые многие наблюдатели расценили как своего рода "политическое завещание". Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    "Брекзит" а-ля Мэй не прошел: что делать Евросоюзу?

    Голосование по "Брекзиту" провалилось, "застряв" в британском парламенте. Европейские политики в недоумении - чего теперь ждать от Великобритании? Карикатура Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Глобальное потепление: точка кипения достигнута?

    На конференции ООН по защите климата в Катовице политики и эксперты обсуждают, как снизить вредные выбросы в атмосферу. Карикатурист Сергей Елкин согласен: проблема назрела.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Все сама: Меркель сделала свой выбор

    Ангела Меркель отказалась от борьбы за пост председателя правящей в Германии партии ХДС и переизбрание канцлером. Карикатурист Сергей Елкин - о редком для политиков решении.

  • карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Меркель и ее блок теряют доверие избирателей

    Блок немецких консерваторов ХДС/ХСС во главе с канцлером Меркель теряет популярность, показывая рекордно низкие рейтинги. Карикатурист Сергей Елкин о мнении немецких избирателей.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Из России с любовью: с чем Путин летит на свадьбу главы МИД Австрии

    18 августа Владимир Путин был не только только на встрече с Меркель, но и на свадьбе главы МИД Австрии. С собой он привез казачий хор.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Трамп вносит раскол в G7

    Саммит G7 в Канаде проходит на фоне серьезных разногласий президента США Дональда Трампа с европейскими коллегами. Взгляд Сергея Елкина на встречу мировых лидеров в Квебеке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Как Путин с Си Цзиньпином водку пили

    Владимир Путин накануне визита в Китай вспомнил, как праздновал один из дней рождения с Си Цзиньпином, выпив по рюмке водки и закусив колбасой. Взгляд Сергея Елкина на переговоры двух лидеров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Перенос посольства США в Иерусалим: с ослиным упрямством

    Официальное открытие посольства США в Иерусалиме состоялось 14 мая. Карикатурист Сергей Елкин - о том, с каким упорством Вашингтон реализовал эту идею.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Меркель встала на пути Турции в Евросоюз

    Ангела Меркель выступила за прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕС. Крепость "Европа" Эрдогану, судя по всему, не взять, считает карикатурист Сергей Елкин.

    Автор: Сергей Елкин



Смотреть видео 12:59

Время доить инвесторов. Послание – чтобы послать. Трамп сжигает договора – "Заповедник", выпуск 64, 24.02.19

Контекст

Дело Майкла Калви находится под личным контролем Путина

Президента РФ информируют о судебном процессе по делу основателя фонда Baring Vostok, заявил Дмитрий Песков в интервью RT, добавив, что Кремлю "конечно же, хотелось бы увидеть" Калви среди участников ПМЭФ. (03.06.2019)  

Майкла Калви оставили под домашним арестом до середины июля

Основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у российского банка. Он свою вину отрицает. (12.04.2019)  

Дмитрий Медведев разработал концепцию экономических реформ в России

В статье для журнала "Вопросы экономики" премьер РФ предстал явным противником "столыпинцев" и единомышленником Алексея Кудрина, готовящего программу для президента Путина. (23.09.2016)  

Политика в картинках

В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на последние события в России и за рубежом. (03.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Каким торговым партнерам России грозит экономический спад (18.04.2019)  

Эксперты: послание Путина – на устрашение и экономика из разряда чудес (20.02.2019)  

Время доить инвесторов. Послание – чтобы послать. Трамп сжигает договора – "Заповедник", выпуск 64, 24.02.19  

Также по теме

Russland | Protest Er ist nicht unser Tzar in St. Petersburg

Комментарий: Путин как главная угроза собственному режиму 26.02.2019

Разгром Baring Vostok не остановит инвесторов, пока режим Путина не обрушит сам себя. Так считает агентство Moody’s, с которым согласен и Константин Эггерт.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Сериал "Чернобыль": за что в Германии его критикуют  

Нехватка грузчиков в "Шереметьево" - тревожный сигнал для России  

Тысячи получивших пособие на выезд мигрантов снова вернулись в ФРГ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно