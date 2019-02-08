Орбан высказался в защиту "христианской" Европы

Европа должна защищать "христианские" ценности от мигрантов, распространяющих "вирус терроризма". Такое мнение озвучил в воскресенье, 10 февраля, венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Подобная риторика с его стороны была продиктована стартом в стране кампании по выборам в Европейский парламент, запланированным на май. Венгерскую делегацию в этом законодательном органе ЕС с 2014 года представляет 21 депутат.

В своем ежегодном послании к нации политик также анонсировал пакет налоговых льгот и субсидий, состоящий из семи пунктов и направленный на повышение рождаемости в стране.

Население Венгрии насчитывает порядка 9,7 млн человек. В 2016 году суммарный коэффициент рождаемости там составил всего 1,45 числа рождений на одну женщину.

Кредиты как ответ на миграцию

В числе мер, озвученных Орбаном, в частности, значилась выплата кредита в размере порядка 31 тыс. евро любой женщине в возрасте до 40 лет, которая выходит замуж впервые. С рождением первенца порог возврата средств может быть отодвинут на три года. После появления на свет второго ребенка треть кредита разрешено не выплачивать, при последующих детях списать удастся всю сумму целиком.

Расширяется также программа ипотечного кредитования, причем поручительство, в зависимости от числа детей, будет частично брать на себя государство.

"Брюссель - оплот нового интернационализма, его инструмент - миграция", - считает Орбан. "Мы остановим большинство, выступающее в поддержку миграционных" устремлений, резюмировал он.

С декабря 2018 года в стране не прекращаются протесты. Недовольство населения вызывает так называемый "закон о рабстве". Критику вызывает и поддержанный правительством Орбана закон о вузах, из-за которого из страны был вынужден уйти либеральный Центрально-Европейский университет (ЦЕУ), основанный и финансируемый американским миллиардером венгерского происхождения Джорджем Соросом.

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