Оппозиция в Армении объявила о готовности протестовать в режиме нон-стоп

Несмотря на снегопад, в субботу, 20 февраля, по призыву объединенной оппозиции и "Движения за спасение родины" на площадь Свободы в Ереване пришли, по данным организаторов, от 15 до 18 тысяч человек. С призывами выйти на улицы впервые обратились к своим сторонникам экс-президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян.
С 9 ноября, когда премьер-министр Армении подписал совместное с Азербайджаном и Россией заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, люди добиваются отставки Никола Пашиняна и его правительства. Они и сегодня считают , что это было предательством и требуют не только отставки правительства, но и привлечения Пашиняна к уголовной ответственности за "государственную измену". "Армения без Никола!", "Никол - предатель!" скандируют собравшиеся на площади.
Надпись на плакате: "Никол - предатель"
Кандидат в премьеры от оппозиции: Город должен быть парализован
Вазген Манукян заявил, что в первую очередь необходимо "сломать опору" нынешнего правительства - силовые структуры и парламент, а также убедить часть общества, поддерживающей Пашиняна, в том, что "власти ведут страну к пропасти".
"Мы призываем каждый день проводить акции протеста, митинги, забастовки, автопробеги - город должен быть парализован", - сказал лидер оппозиции. Только так, по его мнению, можно освободить Армению от действующих властей. "В любой момент, будь то сегодня, через неделю или десять дней, нужно быть готовыми молниеносно взять власть путем восстания", - заявил на митинге Вазген Манукян.
Оппозиция объявила о своей решимости протестовать в режиме нон-стоп и добиться отставки правительства и проведения внеочередных выборов в парламент. По словам одного из ее лидеров Ишхана Сагателяна, "мы не остановимся, с сегодняшнего дня Никол Пашинян и его власть забудут о покое".
Власти не считают протесты критическими
В свою очередь, власти не считают протесты в стране "критическими" и продолжают работать над "дорожной картой" Пашиняна "по преодолжению создавшейся в стране ситуации, установлению стабильности и безопасности". В июне этого года премьер собирается выступить с отчетом о проделанной работе и только тогда, с учетом общественного мнения, решить, что делать дальше.
Силы правопорядка взяли здания правительства и парламента под усиленную охрану. В центр города стянуты несколько десятков автобусов с полицейскими и спецназом, спецтехника.
После митинга участники акции разделились и шествием направились блокировать центр столицы. На ряде направлений, в частности на проспектах Маштоца и Баграмяна, людям удалось перекрыть движение транспорта, оно здесь полностью парализвано. С наступлением темноты протестующие перекрыли движение на площади Республики, где расположено здание правительства. Резиденция премьер-министра взята под тройное кольцо охраны.
Время от времени полиция требует от манифестантов прекратить блокирование улиц и восстановить движение транспорта. Однако люди не расходятся. Их число на улицах растет.
Не обошлось без потасовок с полицией. Неподалеку от площади Свободы между участниками акции и сторонниками Пашиняна произошла драка, однако полиции удалось развести зачинщиков. По данным на 19.00 по местному времени, задержаны до сорока протестующих.
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Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев