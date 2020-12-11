Оппозиция в Армении протестует против демаркации границы с Азербайджаном

Лидер оппозиции Вазген Манукян на митинге в Ереване в пятницу, 12 февраля, обвинил власти Армении в сговоре с Азербайджаном и призвал население страны активнее включиться в общенациональное движение за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, сообщает корреспондент DW.

Кандидат на пост премьер-министра от объединенной оппозиции Вазген Манукян поделился с собравшимися на митинг на площади Свободы в Ереване своими подозрениями о том, что Никол Пашинян подписал с азербайджанской стороной некий договор, согласно которому под контроль Азербайджана переходят значительные территории теперь уже собственно Армении. По его словам, на 21-километровом участке дороги между армянскими городами Горис и Капан разместились азербайджанские пограничники, а также появились щиты с надписями "Добро пожаловать в Азербайджан".

Возвращение к советским границам

Между тем, согласно сообщению Минобороны Армении от 11 февраля, которое приводит агентство NEWS.am, безопасность 21 км дороги Горис-Капан, проходящей через спорную территорию, будет обеспечена силами российских пограничников. С армянской стороны линии соприкосновения будут размещены пограничные войска Армении, а со стороны Азербайджана - азербайджанские пограничные войска.

Позиция властей заключается в том, что по результатам первой карабахской войны в начале 90-х годов границы между двумя республиками оказались нарушены. И восстановление старых советских границ не могло не оказаться на некоторых участках болезненным.

Люди недовольны действиями властей

Участники митинга оппозиции

Власти пытаются успокоить людей, однако это ни к чему не приводит. На днях, к примеру, мэр Гориса демонстративно отказался от встречи с вице-премьером, посетившим регион, объяснив это тем, что власти не контролируют ситуацию и идут на уступки, не считаясь с интересами Армении.

Не успокаивают людей и обещание властей о том, что для семей из сел Шурнуха и Воротана, потерявших свои дома в результате демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, будет построено новое жилье. Сельчане говорят, что некоторые посты азербайджанских пограничников расположились на расстоянии ста-двухсот метров от их домов.

Оппозиция требует отставки Пашиняна

Как заявил на митинге в Ереване Вазген Манукян, после сдачи значительной части Нагорного Карбаха Пашинян готовится сдать противнику и Сюникскую область. Лидер оппозиции объявил, что отныне площадь Свободы становится штабом "Движения за спасение родины", а также призвал людей создавать комитеты в каждом квартале, коллективе, населенном пункте. Манукян уверен, что акции неповиновения продолжатся, пока Пашинян не поймет, что "доверие народа к нему утеряно".

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