Премьер Армении объявил о внеочередных выборах в парламент в 2021 году

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году. Соответствующую запись глава армянского кабмина оставил в пятницу, 25 декабря, на своей странице в Facebook.

"Приглашаю парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов в 2021 году", - написал он.

При этом Пашинян добавил, что готов покинуть должность руководителя кабмина, однако сделает это "только по решению народа". "Я не цепляюсь за кресло премьера, но и не могу проявить небрежное отношение к доверенной мне народом власти", - отметил политик.

"Готов оставить пост премьера только решением народа. Также готов в случае подтверждения доверия народа в дальнейшем продолжить лидерство Армении в этот сложный период. Есть единственный вариант получения ответов на все эти вопросы - проведение внеочередных парламентских выборов", - заявил Пашинян.

В центре Еревана - задержания

Как передало издание "Кавказский узел", акции протеста с требованием отставки Пашиняна продолжились в Ереване 25 декабря. Столкновения с полицией были зафиксированы, в частности, на пересечении проспекта Маршала Баграмяна и улицы Прошяна, несколько человек задержали.

До этого, 24 декабря, по призыву оппозиции к зданию правительства в Ереване пришли около тысячи человек. Они попытались перекрыть все входы и выходы, чтобы сорвать заседание кабинета министров. Стянутым на место силам полиции и спецназа удалось оттеснить протестующих на проезжую часть, после чего заседание правительства состоялось.

Массовые акции протеста

Массовые акции протеста оппозиции начались в Ереване и других городах республики после подписания премьер-министром Армении Николом Пашиняном трехстороннего заявления с президентами Азербайджана и России - о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно этому документу, подразделения Азербайджана и Армении остались на занимаемых ими позициях. Баку получил контроль над тремя районами в регионе - Агдамским на востоке и Кельбаджарским и Лачинским на западе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, были размещены российские миротворцы. Транспортное сообщение в регионе контролирует погранслужба ФСБ России.

Армянская оппозиция восприняла подписанное Пашиняном заявление "как акт о капитуляции" и объявила о бессрочных протестах и забастовке.

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