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Страдающая опийной зависимостью россиянка получила 9 лет за сбыт наркотиков, которого не совершала. Почему организаторы оптовых поставок героина в Россию уходят от ответственности - у DW.
В Афганистане наблюдается тенденция к увеличению посевных площадей опийного мака. Такая ситуация вызывает обоснованную тревогу в соседних странах. Как предотвратить наркоугрозу?
В 2013 году в Афганистане резко выросло производство опиума. Причина тому кроется, в том числе, и в скором выводе войск международной коалиции, запланированном на 2014 год.
В 2013 году площадь маковых полей в Афганистане составила более 200 тысяч гектаров. Производство опиума в стране по сравнению с прошлым годом выросло почти вдвое.
Глава Управления ООН по наркотикам Юрий Федотов оценил ситуацию в Центральной Азии.
Президент Афганистана Хамид Карзай все чаще говорит о необходимости мирных переговоров с талибами. Пример таких переговоров имеется в провинции Гильменд. Как это выглядит на деле?
В этом году в Афганистане - неурожай опия. Однако многие эксперты не считают это обстоятельство успокаивающим. По их мнению, мировому сообществу следует поддержать борьбу властей в Кабуле с наркобизнесом.
Афганистан является не только главным поставщиком опиатов в мире, но и жертвой наркотиков. За пять лет рост потребления героина в самом Афганистане вырос более чем вдвое.
Наркотрафик через Центральную Азию уменьшился. Это связано с тем, что все больше наркотиков отправляется по "западному" маршруту, через Иран.
В Афганистане производится 92 процента опия-сырца, используемого во всем мире для изготовления героина и других наркотиков. Только в странах НАТО каждый год от употребления героина погибают 10 тысяч человек.
США собираются отыскать и при необходимости уничтожить около полусотни афганских наркодельцов, связанных с движением "Талибан". По мнению газеты, борьба с наркоторговлей требует комплексных мер.
Торговля наркотиками остается основным источником финансирования афганских террористов. Однако должны ли бороться с наркодилерами западные миротворцы, и если да, то какими методами?
В провинции Гильменд ежегодно собирают самый большой урожай опийного мака. Афганские власти призывают местных жителей начать выращивать вместо мака сельскохозяйственные культуры.
Несмотря на то, что в большинстве регионов Афганистана посевы опийного мака всё ещё находятся под снегом, это не повлияет на масштабы выращивания сырья. Производство опиатов в нынешнем году останется весьма высоким
09.08.2006
Четверть производимых в Афганистане наркотиков идет по северному маршруту.
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