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Опий

12-11-2013-Russia. St. Petersburg. Arrested Greenpeace activists and members of Arctic Sunrise team arrived in Detention Unit number 4 in St. Petersburg (Kresty). | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В России судят наркозависимых вместо наркобаронов 05.09.2018

Страдающая опийной зависимостью россиянка получила 9 лет за сбыт наркотиков, которого не совершала. Почему организаторы оптовых поставок героина в Россию уходят от ответственности - у DW.
An Afghan security force member destroys an illegal poppy crop in the Noor Gal district of eastern Kunar province on April 29, 2014. Citing the United Nations Office of Drugs and Crime, John Sopko, the US Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, said January 2014 that the rise in opium production is expected to continue and threaten the stability of the Afghan government. AFP PHOTO / Noorullah Shirzada (Photo credit should read Noorullah Shirzada/AFP/Getty Images)

Афганский наркотрафик: общая тревога стран Центральной Азии 27.05.2015

В Афганистане наблюдается тенденция к увеличению посевных площадей опийного мака. Такая ситуация вызывает обоснованную тревогу в соседних странах. Как предотвратить наркоугрозу?
An Afghan farmer collects resin from poppies on a opium poppy field in Bati Kot district of Nangarhar province, east of Kabul, Afghanistan, Tuesday, April 24, 2007. NATO said Wednesday that it has withdrawn a radio message telling Afghan farmers that its troops will not destroy their opium fields, following complaints that the alliance appeared to condone the illicit crop. The advertisement was paid for by the NATO-led International Security Assistance Force and aired on radio stations in Helmand province, the largest opium-producing area in the world and the focus of NATO's biggest ever anti-Taliban offensive. (ddp images/AP Photo/Rahmat Gul)

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает 17.03.2014

В 2013 году в Афганистане резко выросло производство опиума. Причина тому кроется, в том числе, и в скором выводе войск международной коалиции, запланированном на 2014 год.
Afghan farmers collect raw opium as they work in a poppy field in Khogyani district of Jalalabad, east of Kabul, Afghanistan, Friday, May 10, 2013. Opium poppy cultivation has been increasing for a third year in a row and is heading for a record high, the U.N. said in a report. Poppy cultivation is also dramatically increasing in areas of the southern Taliban heartland, the report showed, especially in regions where thousands of U.S.-led coalition troops have been withdrawn or are in the process of departing. The report indicates that whatever international efforts have been made to wean local farmers off the crop have failed. (AP Photo/Rahmat Gul)

В Афганистане собран рекордный урожай опийного мака 13.11.2013

В 2013 году площадь маковых полей в Афганистане составила более 200 тысяч гектаров. Производство опиума в стране по сравнению с прошлым годом выросло почти вдвое.
02 - Afghanische Drogen. Autor: Galim Fasthudinow, DW-Korrespondent in Tadschikistan, 31.05.2012.

В Киргизии и Таджикистане за полгода изъяли 2,5 тонны афганских наркотиков 31.05.2012

Глава Управления ООН по наркотикам Юрий Федотов оценил ситуацию в Центральной Азии.
Monument to Peace in central Lashkar Gah***Foto: Karlos Zurutuza, Dezember 2010, Helmand, Afghanistan

Мир по-гильмендски: опыт переговоров с талибами 14.03.2011

Президент Афганистана Хамид Карзай все чаще говорит о необходимости мирных переговоров с талибами. Пример таких переговоров имеется в провинции Гильменд. Как это выглядит на деле?
Grenzpatrouille der Grenztruppe Tadschikistans an der tadschikisch-afganischen Grenze. Kontrollpunkt Nizhni Pjandsch, 29. November 2010. Quelle: Galim Fashutdinov

Эксперты: Неурожай опия в Афганистане - не повод успокаиваться 01.12.2010

В этом году в Афганистане - неурожай опия. Однако многие эксперты не считают это обстоятельство успокаивающим. По их мнению, мировому сообществу следует поддержать борьбу властей в Кабуле с наркобизнесом.
Fotografin Farzana Wahidy - LbE Afghanistan - Serie Drogen und Ihre Konsequenzen - Junge bei der Arbeit in einem Opiumfeld

ООН: Удручающие данные по наркомании в Афганистане 23.06.2010

Афганистан является не только главным поставщиком опиатов в мире, но и жертвой наркотиков. За пять лет рост потребления героина в самом Афганистане вырос более чем вдвое.
Chef der Anti-Drogenagentur in Tadschikistan Rustam Nasarow, aufgenommen in Duschanbe am 27.01.10

Эксперты: На сегодняшний день выращивать опий в три раза выгоднее пшеницы 29.01.2010

Наркотрафик через Центральную Азию уменьшился. Это связано с тем, что все больше наркотиков отправляется по "западному" маршруту, через Иран.
Beschlagnamte Drogen

Доклад ООН: В России потребляют 20 процентов производимого в мире героина 22.10.2009

В Афганистане производится 92 процента опия-сырца, используемого во всем мире для изготовления героина и других наркотиков. Только в странах НАТО каждый год от употребления героина погибают 10 тысяч человек.
Ein Käufer entnimmt einem Zeitungsständer mit den Tageszeitungen Die Welt und Frankfurter Allgemeine Zeitung am Freitag (06.08.2004) das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Wie schon die FAZ, kehren nun auch die Axel Springer AG und der Spiegel-Verlag in ihren Print- und Online-Publikationen zur alten Rechtschreibung zurück. Auch der S¸ddeutsche Verlag will sich anschlieﬂen. Die Deutsche Presse-Agentur dpa will ein Meinungsbild bei den Kunden einholen, auf dessen Grundlage eine Entscheidung in Zusammenarbeit mit den anderen deutsch-sprachigen Nachrichtenagenturen gefällt werden soll. Foto: Ulrich Perrey dpa/lno

Süddeutsche Zeitung: Угрозы - слабое подспорье в борьбе с наркобизнесом 11.08.2009

США собираются отыскать и при необходимости уничтожить около полусотни афганских наркодельцов, связанных с движением "Талибан". По мнению газеты, борьба с наркоторговлей требует комплексных мер.
British Gen. David Richards, NATO's Commander for Afghanistan, left, welcomes U.S. General Bantz J Craddock, Nato's top general upon his arrival at Kabul airport, in Afghanistan, Monday, Jan. 29, 2007. (AP Photo/Slobodan Lekic)

Берлин требует от НАТО изменить методы борьбы с наркомафией в Афганистане 30.01.2009

Торговля наркотиками остается основным источником финансирования афганских террористов. Однако должны ли бороться с наркодилерами западные миротворцы, и если да, то какими методами?
***Neue Rekordernte bei Opium und Cannabis - Afghanistans traurige Bilanz, Matthay*** Afghanische Bauern bei der Ernte in einem Mohnfeld in der Nähe von Kandahar (Archivbild vom 26.04.2005). Der weltgrößte Heroinproduzent Afghanistan ist inzwischen nach einem Bericht der Vereinten Nationen auch der wichtigste Lieferant der illegalen Droge Cannabis geworden. Die im vergangenen Jahr rund 70 000 Hektar große Anbaufläche von Cannabis, aus dem Haschisch gewonnen wird, werde in diesem Jahr voraussichtlich weiter anwachsen, heißt es in dem am Mittwoch 06.02.2008 in Tokio vorgestellten Winterbericht des UN-Büros für Drogen und Kriminalität (UNODC) zu Afghanistan. Die Anbaufläche für Schlafmohn, aus dem Rohopium und dann Heroin produziert wird, werde 2008 ähnlich hoch wie im Vorjahr oder knapp unter diesem Rekordwert liegen. EPA/HUMAYOUN SHIAB +++(c) dpa - Bildfunk+++

Афганистан: хлопок и рис вместо опийного мака 23.10.2008

В провинции Гильменд ежегодно собирают самый большой урожай опийного мака. Афганские власти призывают местных жителей начать выращивать вместо мака сельскохозяйственные культуры.
Poppy farmer Mohammad Agha inspects his crop in the small village of Essazai Kili 15km south of Lashkar Gah, Afghanistan Tuesday April 9, 2002 . The poppies in the centre have lost their petals and are slit and are showing the natural Opium oozing out ready for collection This field is one of the first in the Helmand province to flower and should be normally ready to harvest in two weeks. Farmer Mohammad has started to harvest early to try and avoid the government destroying his crop. (AP Photo/Adam Butler)

Эксперты ООН обеспокоены поступлением в Афганистан прекурсоров 04.03.2008

Несмотря на то, что в большинстве регионов Афганистана посевы опийного мака всё ещё находятся под снегом, это не повлияет на масштабы выращивания сырья. Производство опиатов в нынешнем году останется весьма высоким

Терапия опийной наркомании / лечение малярии 08.08.2006

09.08.2006

ООН против афганского опия. Опий против ООН. 25.05.2004

Четверть производимых в Афганистане наркотиков идет по северному маршруту.