Доклад ООН: В России потребляют 20 процентов производимого в мире героина

В Афганистане производится 92 процента опия-сырца, используемого во всем мире для изготовления героина и других наркотиков. Только в странах НАТО каждый год от употребления героина погибают 10 тысяч человек.