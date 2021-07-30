Олимпийский комитет России (ОКР)

ОКР - организация, выполняющая в России функции Национального олимпийского комитета (НОК).
Общероссийский союз общественных объединений "Олимпийский комитет России" - это национальный олимпийский комитет (НОК) России, организация, представляющая Российскую Федерацию в международном олимпийском движении. Признание НОК Международным олимпийским комитетом - главное условие участия в Олимпийских играх национальной команды. Членами ОКР являются юридические (общественные организации, в частности федерации видов спорта) и физические лица.