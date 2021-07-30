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Олимпийский комитет России (ОКР)

ОКР - организация, выполняющая в России функции Национального олимпийского комитета (НОК).

Общероссийский союз общественных объединений "Олимпийский комитет России" - это национальный олимпийский комитет (НОК) России, организация, представляющая Российскую Федерацию в международном олимпийском движении. Признание НОК Международным олимпийским комитетом - главное условие участия в Олимпийских играх национальной команды. Членами ОКР являются юридические (общественные организации, в частности федерации видов спорта) и физические лица.

ROC's RYLOV Evgeny poses for photo after winning the men's 200m backstroke final at Tokyo Aquatics Centre in Koto Ward, Tokyo on July 30, 2021. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

Спортсмены из России завоевали еще два золота на Олимпиаде в Токио 30.07.2021

Стрелок Бацарашкина и пловец Рылов установили олимпийские рекорды в своих дисциплинах. Теперь у сборной ОКР 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Athleten zeigen die olympischen Uniformen für russische Sportler. Russland präsentierte seine olympische Bekleidung für die Spiele in Tokio, auf dem keine Symbole des Landes abgebildet sein sollen. Russische Athleten werden bei den Olympischen Spielen in Tokio als Neutrale antreten, nachdem der Court of Arbitration for Sport im vergangenen Dezember Russland wegen staatlich unterstützten Dopings die Verwendung seines Namens, seiner Flagge und seiner Hymne bei allen Weltmeisterschaften für die nächsten zwei Jahre verboten hat. +++ dpa-Bildfunk +++

На Олимпиаде в Токио вместо гимна РФ сыграют Чайковского 22.04.2021

МОК разрешил России использовать для музыкального сопровождения мероприятий в Токио фрагмент из концерта Чайковского. Ранее арбитраж отказался утвердить песню "Катюша" в качестве замены российского гимна.
13.12.2018, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 13, 2018: Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) Director General Yuri Ganus attends a seminar to discuss anti-doping regulations. Mikhail Japaridze/TASS Foto: Mikhail Japaridze/TASS/dpa |

WADA обеспокоено увольнением Юрия Гануса с должности гендиректора РУСАДА 29.08.2020

Всемирное антидопинговое агентство подчеркнуло, что для РУСАДА "критически важно сохранить свою независимость в будущем".
09.11.2018, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 9, 2018: Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) Director General Yuri Ganus speaks during a press conference at the media centre of the Rossiya Segodnya news agency. Mikhail Pochuyev/TASS Foto: Mikhail Pochuyev/TASS/dpa |

Юрий Ганус уволен с поста гендиректора РУСАДА 28.08.2020

Ганус смещен с должности из-за нарушений в хозяйственной деятельности антидопингового агентства. Сам он назвал его увольнение ошибкой и предрек России проблемы с восстановлением членства в World Athletics.
ARCHIV - 21.11.2011, Schweiz, Lausanne: Außenansicht vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS). (zu dpa «Klagen vor dem CAS: Russen wehren sich gegen Olympia-Verbannung» vom 30.01.2018) Foto: Dominic Favre/KEYSTONE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Слушания по делу РУСАДА в CAS начнутся не ранее конца апреля 28.02.2020

Спортивный арбитражный суд в Лозанне сообщил, что спор между WADA и РУСАДА будет рассматриваться в закрытом режиме. Сторонами процесса станут также МОК, МПК, ОКР, ПКР, IIHF и отдельные атлеты из РФ.
25.04.2016 *** ©Kyodo/MAXPPP - 25/04/2016 ; Sadaharu Oh (L), the all-time home run leader in Japanese baseball, and Ryohei Miyata, chairman of the 2020 Tokyo Olympic logo selection committee, show the logos chosen for the Olympics and Paralympics during a press conference in Tokyo on April 25, 2016. (Kyodo) ==Kyodo (c) picture-alliance/dpa/Kyodo

Глава ОКР хочет отправить спортсменов в Токио под флагом России 24.12.2019

Несмотря на решение исполкома WADA, Станислав Поздняков продолжает считать, что Олимпийский комитет России - полноправный участник олимпийского движения.
May 19, 2017 - Miramar, Florida, U.S - Immigration and Customs Enforcement - ICE agents monitoring a protest against recent silent raids, outside the U.S. Immigration and Customs Enforcement building in Miramar, Fla. The protest arose after two local immigrants showed up for their regular check-in at the Miramar immigration office and were detained and deported |

В США отпущен из-под стражи бывший вице-председатель ОКР Билалов 01.11.2019

После внесения залога иммиграционно-таможенная служба США освободила Ахмеда Билалова, занимавшего во время подготовки к Олимпиаде в Сочи пост вице-председателя Олимпийского комитета России.
FILE - ILLUSTRATION - The Olympic flag (R) and the Russian flag flutter during the Closing Ceremony in Fisht Olympic Stadium at the Sochi 2014 Olympic Games, Sochi, Russia, 23 February 2014. Photo: Kay Nietfeld/dpa (zu dpa-Meldung: «Agentur Tass: IAAF verlängert Sperre für russische Leichtathleten» vom 17.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

В США задержан бывший вице-председатель Олимпийского комитета России 23.10.2019

Ахмед Билалов перед Олимпиадой в Сочи был уволен с поста в ОКР в результате критики со стороны Путина. В России в отношении него возбуждено уголовное дело.
ARCHIV - Der Fahrer von Russlands RUS-1 Bob, Alexander Subkow, hält am 23.02.2014 die Goldmedaille während der Siegerehrung für den Sieg im Viererbob-Finale der Männer während der Olympischen Spiele 2014 Sotschi in Krasnaja Poljana (Russland). Der zweimalige Bob-Olympiasieger Alexander Subkow und drei weitere russische Wintersportler sind vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) wegen Dopings lebenslang gesperrt worden. Foto: Tobias Hase/epa/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Мосгорсуд сохранил за Зубковым статус "олимпийского чемпиона в РФ" 11.01.2019

Суд отклонил апелляцию, поданную Олимпийским комитетом России против восстановления бобслеиста Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона на территории РФ. В ОКР отказались комментировать решение суда.
5514374 29.05.2018 First Vice-President of the Russian Olympic Committee Stanislav Pozdnyakov during the Olympic meeting devoted to the election of the president of the Russian Olympic Committee (ROC). Ramil Sitdikov / Sputnik Foto: Ramil Sitdikov/Sputnik/dpa |

Станислав Поздняков избран новым президентом Олимпийского комитета России 29.05.2018

За избрание Станислава Позднякова президентом ОКР проголосовали 214 человек. Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию сменит на этом посту Александра Жукова.
25.07.2016 **** Russian Olympic Committee (ROC) chief Alexander Zhukov attends a meeting of the executive board of Russian Olympic Committee in Moscow, Russia July 25, 2016. REUTERS/Sergei Karpukhin © Reuters/S. Karpukhin

Александр Жуков покинет пост президента Олимпийского комитета России 02.05.2018

Жуков обосновал свое решение сложной ситуацией в международном спорте. В новые руководители прочат первого вице-президента ОКР Станислава Позднякова.
09.02.2018 ARCHIV - 09.02.2018, Südkorea, Pyeongchang: Olympia, Eröffnungsfeier, Olympiastadion: Das Team «Olympische Athleten aus Russland» (OAR) kommt ins Stadion. (zu dpa-Meldung: «IOC-Vorschlag: Russland bleibt bei Olympia in Pyeongchang suspendiert» vom 25.02.2018) Foto: Jae C. Hong/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

МОК восстановил членство Олимпийского комитета России 28.02.2018

Международный олимпийский комитет снял санкции с Олимпийского комитета России, восстановив его членство в организации.

This photo taken on February 17, 2018 shows Russia fans posing for a photo before the men's preliminary round ice hockey match between the US and Olympic Athletes from Russia during the Pyeongchang 2018 Winter Olympic Games at the Gangneung Hockey Centre in Gangneung. / AFP PHOTO / Ed JONES (Photo credit should read ED JONES/AFP/Getty Images)

Борцы против допинга призвали МОК не снимать санкции с РФ 23.02.2018

Отмена дисквалификации Олимпийского комитета России возможна лишь в случае соблюдения антидопинговых правил и не может быть куплена, заявил Институт национальных антидопинговых организаций iNADO.
FILE - A file picture dated 23 February 2014 of the Olympic flag (L) and the Russian flag (R) during the Closing Ceremony of the Sochi 2014 Olympic Games in the Fisht Olympic Stadium in Sochi, Russia. EPA/HANNIBAL HANSCHKE (zu dpa «Russland will im Dopingskandal kooperieren - US-Justiz ermittelt» vom 18.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | © picture-alliance/dpa/H. Hanschke

Россия перечислила МОК 15 млн долларов штрафа за допинг 22.02.2018

Штраф, выплаченный Олимпийский комитетом России Международному олимпийскому комитету, пойдет на учреждение международного агентства допинг-тестирования.
10.05.2017*** Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) spricht am 10.05.2017 in Berlin bei der Internetkonferenz re:publica im netzpolitischen Dialog. Die Konferenz unter dem Motto love out loud findet vom 08.05. bis 10.05.2017 statt. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Глава МВД Германии похвалил МОК за "жесткие меры" против России 14.02.2018

МОК следует серьезно задуматься о том, стоит ли прекращать давление на Россию так рано, заявил де Мезьер. Меры в отношении страны, по его словам, возымели действие.
ARCHIV - 18.02.2014, Russland, Sotschi: Ein russischer Eisschnelllauf-Fan hält während der Olympischen Winterspiele 2014 die Nationalflagge des Landes über den Olympischen Ringen vor dem Start der 10.000-Meter-Eisschnelllaufrennens der Männer im Adler Arena Skating Center. (zu dpa Sportgerichtshof verkündet Entscheidung im russischen Doping-Skandal vom 01.02.2018) Foto: David J. Phillip/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Россия еще не заплатила МОК штраф за применение допинга 04.02.2018

Междунарожный олимпийский комитет обязал ОКР внести вклад в учреждение органа по допинг-тестированию в размере 15 млн долларов. За исполнением этого решения следит специальная комиссия.
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