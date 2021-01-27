 Олег Навальный и Любовь Соболь отправлены под домашний арест до 23 марта | Новости из Германии о России | DW | 29.01.2021

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Россия

Олег Навальный и Любовь Соболь отправлены под домашний арест до 23 марта

Координатор штаба Навального Олег Степанов, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева и участница Pussy Riot Мария Алехина тоже приговорены к домашнему аресту по делу об акции 23 января в Москве.

Юрист ФБК Любовь Соболь на акции протеста в Москве

Любовь Соболь (фото из архива)

Тверской районный суд Москвы в пятницу, 29 января, отправил под домашний арест до 23 марта пятерых соратников российского оппозиционного политика Алексея Навального. Брату арестованного оппозиционера Олегу Навальному, юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, координатору московского штаба Навального Олегу Степанову, главе связанного с Навальным профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, а также участнице арт-группы Pussy Riot Марии Алехиной запрещено, в частности, покидать и менять место жительства без письменного разрешения следователя, получать и отправлять корреспонденцию, в том числе по электронной почте, а также общаться с кем-либо, за исключением близких родственников, проживающих совместно с ними, и адвокатов.

Все пятеро были задержаны в течение 27 января по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на московской акции протеста 23 января. Оперативный штаб Москвы со ссылкой на приложение "Социальный мониторинг" подсчитал, что несколько участников митинга были заражены коронавирусом SARS-CoV-2. Защита не могла увидеть задержанных в течение нескольких часов, подчеркнул адвокат Соболь Владимир Воронин незадолго до рассмотрения дела.

Мособлсуд оставил Алексея Навального под арестом

В десятках городов России и мира 23 января прошли акции в поддержку Алексея Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. После митингов у ряда соратников оппозиционера прошли обыски.

Навальный был задержан 17 января после возвращения в РФ из Германии, где провел почти 5 месяцев после отравления веществом из группы "Новичок" в России. На следующий день оппозиционер был арестован. Его обвиняют в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". Политика направили в следственный изолятор "Матросская тишина".

Московский областной суд 28 января оставил Навального под арестом до 15 февраля. Сторонники оппозиционера намерены провести акции 31 января.

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    Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.

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    Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.

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    Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала

    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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