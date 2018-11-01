Октябрьские кадры из Германии: от блохи до березок

Интересные, необычные, яркие, запоминающиеся и разные другие октябрьские фотографии из нашей туристической рубрики "По Германии".
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Всемирное наследие в Германии
Незнание законов не освобождает от ответственности - в том числе, если речь идет о передвижении по немецким улицам на электрических самокатах.
Туристическое издательство Lonely Planet опубликовало свой новый путеводитель по самым интересным странам следующего года. Германия оказалась на втором месте.
Два соглашения 1648 года - в Оснабрюке и Мюнстере - положили конец Тридцатилетней войне. Сегодня по следам гонцов и глашатаев Вестфальского мира проложен велосипедный маршрут.
Представляем немецкие достопримечательности, которым в 2018 году был присвоен статус памятников Всемирного наследия. Торжественная церемония состоялась 21 октября в Наумбурге.
В Германии насчитывается около сотни природных парков, один другого великолепнее. DW представляет самые красивые из них.
В Средние века Шпайерский собор был одним из крупнейших зданий мира. В 1981 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
О том, что можно увидеть с телевышек в Германии, мы уже рассказали. Пришла очередь разобраться с колокольнями избранных немецких церквей.
История этого собора насчитывает более двенадцати столетий. В 1978 году он стал первым немецким памятником в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
90 лет назад, 11 октября 1928 года, легендарный "Граф Цеппелин" отправился в свой первый трансатлантический рейс из Германии в Нью-Йорк. Хороший повод, чтобы вспомнить историю дирижаблей.
Плох тот турист, который не захочет взглянуть на город с телебашни, но в Германии таких (работающих) площадок на удивление немного. Представляем все.
9 октября отмечается Всемирный день почты. По этому случаю предлагаем вашему вниманию филателистический путеводитель по немецким достопримечательностям.
Самый посещаемый архитектурный памятник Германии не принадлежит ни государству, ни церкви, ни народу. Официально Кельнским собором владеет... сам Кельнский собор!
В отличие от мегалитов в Стоунхендже, эти каменные исполины появились здесь в Вестфалии вполне естественным образом - поднялись ввысь под воздействием тектонических сил.